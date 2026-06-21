Phòng ngừa việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo phát tán luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân

(Pháp lý). Bài viết phân tích các thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo để tạo lập và phát tán thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội, như tạo tin giả bằng mô hình ngôn ngữ lớn, sử dụng deepfake, cá nhân hóa nội dung tuyên truyền, vận hành bot tự động và tạo hiệu ứng đám đông giả.

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích thực trạng, khó khăn trong phát hiện, truy vết, xử lý và gỡ bỏ nội dung vi phạm, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân, bao gồm hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực nhân lực, tăng cường tuyên truyền và phối hợp với các nền tảng công nghệ.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo (AI); Luận điệu xuyên tạc; deepfake; tin giả; an ninh mạng; bot AI; nội dung do AI tạo ra, Mạng xã hội; Phòng ngừa.

Identifying AI-enabled Tactics for Spreading Distorted Narratives on Social Media and Preventive Solutions for the People’s Public Security Forces

Abstract: This article analyzes the methods by which artificial intelligence (AI) is exploited to create and disseminate misinformation and distorted narratives on social media platforms, including the generation of fake news through large language models, the use of deepfake technology, the personalization of propaganda content, the operation of automated bots, and the creation of artificial bandwagon effects. Based on an assessment of current practices and the challenges associated with detecting, tracing, removing, and handling unlawful content, the article proposes several measures to enhance preventive efforts within the functions and responsibilities of the People's Public Security Forces. These measures include improving the legal framework, strengthening the application of technological tools, enhancing human resource capacity, promoting public awareness and education, and increasing cooperation with technology platforms.

Keywords: Artificial Intelligence (AI); distorted narratives; deepfakes; fake news; cybersecurity; AI bots; AI-generated content; social media; prevention.

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Đặt vấn đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong phương thức sản xuất, truyền tải và tiếp nhận thông tin trên không gian mạng. Các công nghệ như mô hình ngôn ngữ lớn, công cụ tạo hình ảnh, âm thanh, video giả mạo và hệ thống tài khoản tự động đã mở ra nhiều cơ hội cho truyền thông số, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ phát tán thông tin sai lệch, tin giả và các nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội.

Thực tiễn cho thấy, các đối tượng xấu có thể lợi dụng AI để tạo lập, chỉnh sửa, cắt ghép và lan truyền nội dung sai sự thật với tốc độ nhanh, quy mô lớn và hình thức ngày càng tinh vi. Những nội dung này không chỉ gây nhiễu loạn môi trường thông tin, mà còn có thể tác động tiêu cực đến nhận thức, tâm lý xã hội, làm suy giảm niềm tin của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật.

So với các phương thức phát tán thông tin sai lệch truyền thống, việc lợi dụng AI có mức độ nguy hiểm cao hơn do khả năng tự động hóa, cá nhân hóa nội dung, tạo sản phẩm giả mạo có độ chân thực cao và khuếch đại thông tin thông qua thuật toán của các nền tảng mạng xã hội. Điều này đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác phát hiện, xác minh, truy vết nguồn phát tán và xử lý nội dung vi phạm trên không gian mạng.

Vì vậy, việc nhận diện đầy đủ các phương thức, thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo để phát tán luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích các thủ đoạn phổ biến, đánh giá những khó khăn trong công tác phòng ngừa và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

1. Nhận diện thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo phát tán luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội

Không gian mạng hiện nay không chỉ là môi trường trao đổi, chia sẻ thông tin mà còn là nơi các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán thông tin sai lệch, tin giả và các luận điệu xuyên tạc. Nếu trước đây các nội dung xuyên tạc thường được tạo lập thủ công, phân tán và có phạm vi ảnh hưởng hạn chế, thì với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, các hoạt động này có thể được thực hiện với tốc độ nhanh hơn, quy mô lớn hơn và hình thức tinh vi hơn.

Trong thời gian gần đây, các nội dung xuyên tạc trên không gian mạng có xu hướng tập trung vào những vấn đề chính trị – xã hội nhạy cảm như vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu phát triển đất nước, công tác nhân sự, các sự kiện lịch sử, hoạt động thực thi pháp luật và mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Các nội dung này thường được xây dựng theo hướng bóp méo sự thật, suy diễn phiến diện, khai thác vụ việc riêng lẻ để quy chụp bản chất của toàn bộ hệ thống hoặc tạo dựng thông tin không có căn cứ nhằm gây hoang mang, làm suy giảm niềm tin xã hội. Khi được kết hợp với công nghệ AI, những thông tin này càng dễ được sản xuất hàng loạt, cá nhân hóa theo từng nhóm người dùng và lan truyền nhanh trên các nền tảng mạng xã hội.

Các thủ đoạn lợi dụng AI để phát tán luận điệu xuyên tạc hiện nay thường có sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và phương thức tuyên truyền truyền thống, làm cho việc nhận diện, kiểm chứng và xử lý trở nên khó khăn hơn. Có thể nhận diện một số thủ đoạn điển hình sau:

Thứ nhất, sử dụng AI để sản xuất và lan truyền tin giả với quy mô lớn.

Các đối tượng có thể khai thác các mô hình ngôn ngữ lớn, như Large Language Models, để tự động tạo ra số lượng lớn bài viết, bình luận, tin tức hoặc nội dung phân tích có vẻ khách quan, hợp lý. Những nội dung này thường sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, lập luận có vẻ chặt chẽ, thậm chí đưa ra trích dẫn hoặc nguồn tài liệu không có thật nhằm tăng độ tin cậy. Nội dung xuyên tạc thường tập trung vào các vấn đề nền tảng như lịch sử dân tộc, tư tưởng chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Điểm nguy hiểm của thủ đoạn này là khả năng sản xuất nội dung nhanh, lặp lại với nhiều biến thể khác nhau và làm cho thông tin sai lệch trở nên có vẻ “hợp lý”, từ đó gây khó khăn cho việc kiểm chứng và định hướng dư luận.

Thứ hai, sử dụng công nghệ deepfake để tạo hình ảnh, âm thanh, video giả mạo.

AI có thể được dùng để mô phỏng khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ hoặc phát ngôn của cá nhân với độ chân thực cao. Các sản phẩm giả mạo này có thể bị lợi dụng để gán ghép phát ngôn sai lệch, xuyên tạc hoạt động của lãnh đạo, cán bộ hoặc cơ quan nhà nước, từ đó gây hiểu lầm và tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội. So với tin giả dạng văn bản, deepfake có sức thuyết phục cảm tính mạnh hơn vì người tiếp nhận thường dễ tin vào hình ảnh, âm thanh và video hơn so với thông tin chữ viết.

Thứ ba, lợi dụng AI để phân tích dữ liệu người dùng và cá nhân hóa nội dung xuyên tạc.

Thông qua việc thu thập, phân tích hành vi, sở thích, quan điểm và mức độ quan tâm của người dùng trên mạng xã hội, AI có thể hỗ trợ thiết kế nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các nội dung xuyên tạc vì vậy không còn được phát tán đại trà mà có thể được điều chỉnh theo đặc điểm tâm lý, độ tuổi, nghề nghiệp hoặc mối quan tâm của từng nhóm người dùng, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và những người thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin. Đây là thủ đoạn nguy hiểm vì tác động có chọn lọc, từng bước hình thành sự hoài nghi, bất mãn và lệch lạc trong nhận thức.

Thứ tư, sử dụng bot AI để khuếch đại thông tin và tạo hiệu ứng đám đông giả.

Các đối tượng có thể vận hành mạng lưới tài khoản ảo được điều khiển tự động nhằm đăng tải, chia sẻ, bình luận và tương tác đồng loạt với các nội dung sai lệch. Việc lặp lại thông tin với tần suất cao có thể tạo cảm giác rằng một quan điểm sai lệch đang được nhiều người ủng hộ, từ đó tác động đến tâm lý đám đông và làm nhiễu loạn môi trường thông tin. Các bot này cũng có thể được dùng để tấn công, gây áp lực hoặc làm giảm khả năng tiếp cận của các thông tin chính thống.

Thứ năm, sử dụng AI để xây dựng kịch bản kích động tâm lý xã hội.

AI có thể hỗ trợ tạo ra các nội dung mang tính giật gân, suy diễn, khai thác yếu tố cảm xúc hoặc tạo cảm giác “bí mật”, “hậu trường” nhằm thu hút sự chú ý của người đọc. Những nội dung này thường được thiết kế để khơi gợi sự nghi ngờ, bất mãn hoặc tâm lý đối lập thay vì thúc đẩy việc tiếp nhận thông tin một cách khách quan, có kiểm chứng.

Các thủ đoạn trên cho thấy việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi đáng kể phương thức phát tán luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội: từ thủ công sang tự động hóa, từ đơn lẻ sang có tổ chức, từ phát tán đại trà sang cá nhân hóa theo từng nhóm người dùng. Các hoạt động này không chỉ gây nhiễu loạn môi trường thông tin mà còn tác động trực tiếp đến nhận thức, tâm lý xã hội và niềm tin của người dân. Vì vậy, việc nhận diện sớm, kiểm chứng, truy vết và xử lý các nội dung sai lệch do AI hỗ trợ là yêu cầu cấp thiết trong công tác phòng ngừa hiện nay.

Ảnh minh hoạ

2. Thực trạng hoạt động phát tán luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội bằng AI

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, hoạt động phát tán thông tin sai lệch, thông tin xấu độc và các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp hơn dưới tác động của trí tuệ nhân tạo. Theo một số thống kê năm 2025, các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục trang mạng, blog cùng hơn 4.000 tài khoản, fanpage trên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok đăng tải hơn 31.000 bài viết, video có nội dung xấu độc. Điều này cho thấy mức độ mở rộng của loại hình hoạt động này, nhất là trong bối cảnh các công cụ AI ngày càng dễ tiếp cận và sử dụng.

Nội dung xuyên tạc thường tập trung vào các vấn đề chính trị – xã hội nhạy cảm như công tác nhân sự, tổ chức bộ máy, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật, các sự kiện chính trị – lịch sử quan trọng, hoạt động thực thi pháp luật và các chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Các đối tượng phát tán thường khai thác những vấn đề đang được dư luận quan tâm, sử dụng thông tin một chiều, cắt ghép, suy diễn hoặc pha trộn giữa thông tin thật và thông tin giả nhằm gây hoang mang, làm nhiễu loạn nhận thức xã hội và làm suy giảm niềm tin của người dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đáng chú ý, sự tham gia của AI đã làm thay đổi rõ rệt phương thức tạo lập và lan truyền thông tin sai lệch. Các công cụ tạo sinh nội dung như mô hình ngôn ngữ lớn, phần mềm tạo hình ảnh, video hoặc âm thanh giả mạo có thể được sử dụng để xây dựng bài viết, hình ảnh, video với hình thức ngày càng tinh vi. Một số nội dung được tạo lập theo hướng pha trộn thông tin thật – giả, sử dụng lập luận có vẻ khách quan hoặc dùng hình ảnh, giọng nói giả mạo để tạo cảm giác chân thực, khiến người tiếp nhận khó phân biệt và kiểm chứng.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo nội dung, các đối tượng còn có thể kết hợp AI với hệ thống tài khoản ảo, bot tự động và cơ chế đề xuất của nền tảng mạng xã hội để khuếch đại thông tin sai lệch. Nội dung được đăng tải, chia sẻ và bình luận đồng loạt với tần suất cao có thể tạo ra “hiệu ứng đám đông giả”, khiến một bộ phận người dùng nhầm tưởng rằng các quan điểm sai lệch đang được nhiều người ủng hộ. Bên cạnh đó, thuật toán của các nền tảng mạng xã hội thường ưu tiên các nội dung gây tranh cãi, từ đó làm tăng tốc độ lan truyền của thông tin sai lệch.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hoạt động phát tán thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, trong đó có các nội dung có dấu hiệu được tạo lập hoặc khuếch tán bằng AI. Công tác nắm tình hình, phát hiện vụ việc, phối hợp với cơ quan chức năng và các nền tảng xuyên biên giới để gỡ bỏ, ngăn chặn nội dung vi phạm được tăng cường. Theo số liệu được nêu trong bài, năm 2025, các nền tảng như Facebook, Google/YouTube và TikTok đã chặn, gỡ bỏ tổng cộng 15.995 nội dung vi phạm pháp luật tại Việt Nam, với tỷ lệ đáp ứng yêu cầu gỡ bỏ đều đạt trên 90%. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và tiếp nhận phản ánh tin giả cũng từng bước được chú trọng; một số địa phương đã thành lập đơn vị chuyên trách xử lý tin giả, thông tin xấu độc, góp phần hình thành mạng lưới xử lý thông tin sai lệch trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, công tác phòng ngừa và xử lý các nội dung xuyên tạc có sự hỗ trợ của AI vẫn gặp nhiều khó khăn. Trước hết, việc phát hiện và nhận diện sớm nội dung sai lệch trở nên phức tạp hơn do AI có thể tạo ra nội dung với tốc độ nhanh, hình thức đa dạng và mức độ chân thực cao. Thứ hai, quá trình theo dõi sự lan truyền thông tin gặp trở ngại vì cùng một nội dung có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng, dưới nhiều phiên bản khác nhau. Thứ ba, việc xác minh và truy vết nguồn phát tán khó khăn do nhiều tài khoản sử dụng danh tính ảo, máy chủ hoặc nền tảng có yếu tố nước ngoài. Thứ tư, việc phối hợp gỡ bỏ nội dung vi phạm đôi khi còn có độ trễ, trong khi thông tin sai lệch có thể lan rộng trong thời gian rất ngắn. Thứ năm, một bộ phận người dùng còn hạn chế kỹ năng kiểm chứng thông tin, dễ bị tác động bởi các nội dung được trình bày dưới hình thức thuyết phục, từ đó vô tình chia sẻ hoặc lan truyền thông tin sai lệch.

Những khó khăn trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một là, hệ thống pháp luật và cơ chế quản lý đối với nội dung số, đặc biệt là nội dung do AI tạo ra, chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Hai là, công cụ kỹ thuật phục vụ phát hiện, phân tích và xử lý thông tin sai lệch ở một số đơn vị còn hạn chế. Ba là, năng lực chuyên môn, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng ngừa chưa đồng đều, nhất là trong các lĩnh vực mới như AI, dữ liệu lớn, deepfake và phân tích hành vi trên mạng xã hội. Bốn là, nhận thức và kỹ năng số của một bộ phận người dân chưa đáp ứng yêu cầu của môi trường thông tin hiện đại. Năm là, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng, các bộ, ngành, địa phương và nền tảng công nghệ chưa thật sự đồng bộ, đặc biệt đối với các nội dung xuyên biên giới.

Từ thực trạng trên có thể thấy, việc phòng ngừa hoạt động phát tán luận điệu xuyên tạc bằng AI không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ trước mắt mà còn là vấn đề pháp lý, công nghệ và xã hội cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Điều này đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ về hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực kỹ thuật, tăng cường phối hợp với nền tảng công nghệ và nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch cho người dân..

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa hoạt động phát tán luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội bằng AI theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế quản lý đối với nội dung do AI tạo ra.

Đây là giải pháp mang tính nền tảng, quyết định hiệu quả lâu dài của công tác phòng ngừa. Trong bối cảnh AI cho phép tạo lập nội dung với mức độ chân thực cao và khó truy vết, nếu không có cơ chế pháp lý rõ ràng sẽ dẫn đến khoảng trống trong xử lý vi phạm. Do đó, cần xây dựng các quy định theo hướng xác định cụ thể trách nhiệm của từng chủ thể, bao gồm nhà phát triển công nghệ, nền tảng trung gian và người sử dụng. Đồng thời, việc yêu cầu xác thực danh tính, lưu trữ dữ liệu và gắn nhãn nội dung do AI tạo ra sẽ góp phần minh bạch hóa nguồn thông tin, giúp cơ quan chức năng có cơ sở truy vết và xử lý khi cần thiết. Bên cạnh đó, việc tăng cường chế tài xử lý, đặc biệt đối với các nền tảng xuyên biên giới, sẽ tạo sức răn đe, buộc các chủ thể phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Giải pháp này không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn có ý nghĩa phòng ngừa từ sớm, hạn chế nguy cơ phát sinh nội dung xuyên tạc.

Thứ hai, đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ và ứng dụng AI trong công tác phòng ngừa.

Trong khi các đối tượng lợi dụng AI để tạo ra nội dung xuyên tạc ngày càng tinh vi, việc chỉ sử dụng các biện pháp truyền thống sẽ không đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong phát hiện và xử lý thông tin, luận điệu xuyên tạc. Cụ thể, cần trang bị các hệ thống giám sát, thu thập và phân tích dữ liệu trên không gian mạng theo thời gian thực, cho phép theo dõi, phát hiện sớm các luồng thông tin có dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, cần đầu tư các phần mềm và công cụ ứng dụng AI phục vụ nhận diện nội dung giả mạo, như hệ thống phát hiện deepfake đối với hình ảnh, video, âm thanh; công cụ phân tích ngôn ngữ tự nhiên để phát hiện các bài viết có dấu hiệu xuyên tạc; hệ thống phân tích dữ liệu lớn (Big Data) nhằm phát hiện xu hướng lan truyền thông tin và các “cụm nội dung” bất thường. Đồng thời, cần trang bị các công cụ truy vết nguồn phát tán, phân tích dấu vết số và xác định mối liên hệ giữa các tài khoản, qua đó phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý.

Ngoài ra, việc xây dựng các trung tâm điều hành, phân tích thông tin tập trung, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn cũng là yêu cầu cần thiết, giúp nâng cao khả năng phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong lực lượng CAND.

Thứ ba, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng nguồn nhân lực.

Công tác phòng ngừa hiện nay đòi hỏi lực lượng CAND phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về nghiệp vụ và kiến thức công nghệ đặc biệt là kiến thức về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công cụ số cũng như kỹ năng nhận diện nội dung giả mạo, phát hiện hình ảnh, video, âm thanh bị chỉnh sửa (deepfake), phân tích dấu vết số và truy vết nguồn phát tán. Trên cơ sở đó, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa nghiệp vụ và công nghệ cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, cập nhật kiến thức mới về AI và kỹ năng xử lý thông tin trên không gian mạng. Việc nâng cao năng lực theo hướng này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý, đồng thời tăng khả năng dự báo sớm các xu hướng thông tin xuyên tạc trong tình hình hiện nay.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân

Một trong những đặc điểm nguy hiểm của nội dung do AI tạo ra là có hình thức “hợp lý”, dễ gây nhầm lẫn, từ đó tác động trực tiếp đến nhận thức của người dùng. Vì vậy, bên cạnh các biện pháp kỹ thuật và pháp lý, cần chú trọng nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân. Công tác tuyên truyền cần hướng tới việc trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, đặc biệt là các dấu hiệu của nội dung do AI tạo ra như tính lặp lại, thiếu nguồn kiểm chứng, hoặc mang tính suy diễn. Khi người dân có khả năng tự sàng lọc thông tin, thì hiệu quả phòng ngừa sẽ được nâng cao một cách bền vững, giảm áp lực cho các cơ quan chức năng.

Thứ năm, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng và các nền tảng công nghệ.

Đẩy mạnh xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các bộ, ngành và các nền tảng công nghệ nhằm bảo đảm việc phát hiện, xác minh và gỡ bỏ nội dung vi phạm được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời, cần mở rộng hợp tác quốc tế để kiểm soát các nguồn phát tán thông tin từ bên ngoài, đặc biệt là các nội dung được tạo lập bằng AI. Sự phối hợp đồng bộ này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tổng thể của công tác phòng ngừa.

Kết luận

Việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để tạo lập, chỉnh sửa và phát tán các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng đang diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi và khó kiểm soát. Với khả năng tự động hóa, cá nhân hóa nội dung, tạo sản phẩm giả mạo có độ chân thực cao và khuếch đại thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, AI đã làm gia tăng đáng kể mức độ nguy hiểm của thông tin sai lệch, tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội và niềm tin của người dân.

Trong bối cảnh đó, việc nhận diện đúng phương thức, thủ đoạn lợi dụng AI, làm rõ khó khăn, nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng ngừa có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Công tác phòng ngừa cần được triển khai đồng bộ trên nhiều phương diện, bao gồm hoàn thiện pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn của lực lượng Công an nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, nền tảng công nghệ trong và ngoài nước.

Với chức năng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng AI để phát tán thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc. Việc nâng cao hiệu quả phòng ngừa trong lĩnh vực này sẽ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, xã hội và xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, an toàn trong tình hình mới..

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