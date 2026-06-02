Từ trải nghiệm đến cơ hội đầu tư: Capital Square Đà Nẵng ra mắt căn hộ mẫu

Sự kiện khai trương căn hộ mẫu và sales gallery của Capital Square vừa qua mang đến góc nhìn trực quan về một chuẩn sống mới giữa lõi trung tâm Đà Nẵng. Với thiết kế hiện đại, vị trí đắt giá bên sông Hàn và định hướng vận hành chuẩn quốc tế, dự án đang trở thành điểm đến thu hút khách hàng tìm kiếm không gian sống chất lượng cùng tài sản có giá trị khai thác dài hạn.

Sự kiện khai trương Sales Gallery và Căn hộ mẫu đánh dấu giai đoạn hoàn thiện không gian trải nghiệm thực tế của Capital Square, nơi khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận thiết kế căn hộ, chất lượng không gian sống, đồng thời tiếp cận đầy đủ thông tin quy hoạch, hệ tiện ích, định hướng phát triển và tiềm năng gia tăng giá trị của thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng như của dự án.

Tâm điểm của sự kiện là khu căn hộ mẫu được thiết kế tinh tế với bố cục tối ưu công năng, hệ cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên và gió trời, tạo nên không gian sống khoáng đạt. Nội thất cao cấp cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại giúp khách tham quan hình dung rõ nét cuộc sống chuẩn nghỉ dưỡng giữa lõi đô thị sôi động bên sông Hàn.

Các căn hộ mẫu với diện tích đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ mang đến đa dạng lựa chọn, đáp ứng cả nhu cầu ở thực, nghỉ dưỡng và đầu tư khai thác lưu trú.

Khai trương cùng với căn hộ mẫu là Sales Gallery Capital Square - trung tâm trải nghiệm tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận trực quan quy hoạch dự án, phối cảnh kiến trúc, hệ tiện ích nội khu, mặt bằng căn hộ và tiềm năng phát triển của toàn khu đô thị.

Sales Gallery vừa là nơi tư vấn, vừa mang đến góc nhìn rõ nét về một đại đô thị đa chức năng, tích hợp an cư, thương mại, giải trí và dịch vụ trong cùng một hệ sinh thái hiện đại.

Tiếp nối chương trình khai trương, sự kiện “Tales of the River” đã mang đến các thông tin hữu ích về giá trị của Capital Square, tiềm năng thị trường và nhiều chính sách tài chính hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Tọa lạc giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn với 4 mặt tiền đường lớn, tổ hợp căn hộ cao cấp Capital Square mang đến cho cư dân và khách lưu trú trải nghiệm cân bằng hoàn hảo giữa nhịp sống sôi động của đô thị và không gian thư giãn, khoáng đạt bên sông Hàn.

Không chỉ ghi điểm ở vị trí, Capital Square còn hướng đến kiến tạo chuẩn sống quốc tế với hệ tiện ích nội khu phong phú, trải rộng từ mặt đất tới tầng không như tuyến phố thương mại, trung tâm thương mại, hồ bơi rộng hơn 500 m2, quảng trường trung tâm hơn 2.000 m2, các không gian cảnh quan, khu sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thể thao và các tiện ích chăm sóc sức khỏe…

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ven sông ngày càng khan hiếm, Capital Square đang dần khẳng định sức hút trên thị trường nhờ vị trí chiến lược, hệ tiện ích đẳng cấp, pháp lý sở hữu lâu dài cùng tiềm năng khai thác lưu trú mạnh mẽ. Dự án được kỳ vọng trở thành tài sản đón đầu xu hướng bất động sản tạo dòng tiền tại Đà Nẵng.