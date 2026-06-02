Từ trải nghiệm đến cơ hội đầu tư: Capital Square Đà Nẵng ra mắt căn hộ mẫu

15:57 02/06/2026
Sự kiện khai trương căn hộ mẫu và sales gallery của Capital Square vừa qua mang đến góc nhìn trực quan về một chuẩn sống mới giữa lõi trung tâm Đà Nẵng. Với thiết kế hiện đại, vị trí đắt giá bên sông Hàn và định hướng vận hành chuẩn quốc tế, dự án đang trở thành điểm đến thu hút khách hàng tìm kiếm không gian sống chất lượng cùng tài sản có giá trị khai thác dài hạn.
Sự kiện khai trương Sales Gallery và Căn hộ mẫu đánh dấu giai đoạn hoàn thiện không gian trải nghiệm thực tế của Capital Square, nơi khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận thiết kế căn hộ, chất lượng không gian sống, đồng thời tiếp cận đầy đủ thông tin quy hoạch, hệ tiện ích, định hướng phát triển và tiềm năng gia tăng giá trị của thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng như của dự án.

Tâm điểm của sự kiện là khu căn hộ mẫu được thiết kế tinh tế với bố cục tối ưu công năng, hệ cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên và gió trời, tạo nên không gian sống khoáng đạt. Nội thất cao cấp cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại giúp khách tham quan hình dung rõ nét cuộc sống chuẩn nghỉ dưỡng giữa lõi đô thị sôi động bên sông Hàn.

Các căn hộ mẫu với diện tích đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ mang đến đa dạng lựa chọn, đáp ứng cả nhu cầu ở thực, nghỉ dưỡng và đầu tư khai thác lưu trú.

Khai trương cùng với căn hộ mẫu là Sales Gallery Capital Square - trung tâm trải nghiệm tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận trực quan quy hoạch dự án, phối cảnh kiến trúc, hệ tiện ích nội khu, mặt bằng căn hộ và tiềm năng phát triển của toàn khu đô thị.

Sales Gallery vừa là nơi tư vấn, vừa mang đến góc nhìn rõ nét về một đại đô thị đa chức năng, tích hợp an cư, thương mại, giải trí và dịch vụ trong cùng một hệ sinh thái hiện đại.

Tiếp nối chương trình khai trương, sự kiện “Tales of the River” đã mang đến các thông tin hữu ích về giá trị của Capital Square, tiềm năng thị trường và nhiều chính sách tài chính hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Tọa lạc giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn với 4 mặt tiền đường lớn, tổ hợp căn hộ cao cấp Capital Square mang đến cho cư dân và khách lưu trú trải nghiệm cân bằng hoàn hảo giữa nhịp sống sôi động của đô thị và không gian thư giãn, khoáng đạt  bên sông Hàn.

Không chỉ ghi điểm ở vị trí, Capital Square còn hướng đến kiến tạo chuẩn sống quốc tế với hệ tiện ích nội khu phong phú, trải rộng từ mặt đất tới tầng không như tuyến phố thương mại, trung tâm thương mại, hồ bơi rộng hơn 500 m2, quảng trường trung tâm hơn 2.000 m2, các không gian cảnh quan, khu sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thể thao và các tiện ích chăm sóc sức khỏe…

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ven sông ngày càng khan hiếm, Capital Square đang dần khẳng định sức hút trên thị trường nhờ vị trí chiến lược, hệ tiện ích đẳng cấp, pháp lý sở hữu lâu dài cùng tiềm năng khai thác lưu trú mạnh mẽ. Dự án được kỳ vọng trở thành tài sản đón đầu xu hướng bất động sản tạo dòng tiền tại Đà Nẵng.

Capital Square hiện áp dụng nhiều chính sách tài chính hấp dẫn dành cho khách hàng. Đối với các căn hộ tại tòa Times Place, Victory Place được tặng 01 năm phí dịch vụ quản lý; chiết khấu 01% giá bán căn hộ cho khách hàng có quê quán hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng - Quảng Nam; chiết khấu lên tới 12% khi thanh toán sớm; hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ cùng lãi suất 0% trong 18 tháng…

Trong khi đó, khách hàng sở hữu căn hộ tại tòa Broadway Place được tặng 01 năm phí dịch vụ quản lý; chiết khấu 01% tổng giá bán căn hộ cho khách hàng có quê quán hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng - Quảng Nam; chiết khấu lên tới 15% khi thanh toán sớm; hỗ trợ vay đến 70% tổng giá trị căn hộ cùng lãi suất 0% tới 24 tháng…

BRG Group Capital Square Đà Nẵng
Từ nhà ga đến điểm đến: Ga Thủ Thiêm và tầm nhìn hệ sinh thái trải nghiệm mới

Khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, cuộc cạnh tranh giữa các đô thị lớn không còn chỉ...

Vì sao Xanh Island được kỳ vọng là át chủ bài nâng tầm du lịch Cát Bà?

Tại Cát Bà, Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island đang từng bước hình thành một hệ sinh thái du...

TOD 5.0 - phiên bản tiên tiến nhất trên thế giới: Khi nhà ga là 'trái tim' của đô thị

Từ mô hình phát triển đô thị quanh nhà ga tại Nhật Bản, Hong Kong đến các tổ hợp tích...

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

Ngày 12/6 tới, tại Vinpearl Landmark 81 (TP.HCM), hơn 500 lãnh đạo quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, doanh...

Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

(Pháp lý) - TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới. Nơi hạ tầng không...

Sun Group sẽ đầu tư gần 100.000 tỷ vào đặc khu lớn nhất Việt Nam, từ đại lộ 10 làn, tàu điện xuyên đảo đến sân bay, cáp treo quy mô lớn

Gần 100.000 tỷ đồng sẽ được Sun Group rót vào Phú Quốc thông qua 11 dự án hạ tầng giao...

Quy định về tuân thủ chuẩn mực ESG cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu (EU)

(Pháp lý). Trong bối cảnh ESG trở thành rào cản kỹ thuật bắt buộc tại các thị trường phát triển, nghiên cứu này phân tích các quy định tuân thủ dành cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sang Châu Âu (EU).

BIZ MBBank được vinh danh tại Lễ biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026

Vào ngày 30/05/2026, BIZ MBBank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng số hàng đầu dành cho doanh nghiệp khi được vinh danh tại Lễ Biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số (Viet Nam I4 Impact Awards). Giải pháp Mở tài khoản doanh nghiệp “Toàn trình số - Tự động hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp” được trao danh hiệu Dịch vụ số xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng của BIZ MBBank. Chương trình được tổ chức tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TP.HCM.

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam, nhưng khung pháp lý về quyền sở hữu vẫn còn nhiều khoảng trống. Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả và quyền tài sản, phân tích những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, giúp người dùng tự tin khai thác giá trị kinh tế từ nội dung số, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc gia, đồng thời cũng tạo ra những tác động đối với doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số. Do đó, việc nghiên cứu Luật giúp đưa ra những định hướng, chính sách chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế số.

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và xem xét việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn là hết sức cần thiết.

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

Việt Nam – Singapore: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Singapore, chiều 30/5/2026, tại Singapore, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore K. Shanmugam.

Học giả quốc tế: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam

Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 2026 không chỉ thu hút sự quan tâm của giới hoạch định chính sách và học giả quốc tế, mà còn được nhiều chuyên gia đánh giá là dấu mốc quan trọng thể hiện tầm nhìn đối ngoại, tư duy an ninh và vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

