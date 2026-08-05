Sân bay Phú Quốc sẽ kể câu chuyện Việt Nam với thế giới như thế nào?

Từ hình tượng phượng hoàng, truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ đến rừng nhiệt đới, ngọc trai và những đặc trưng của đảo Ngọc, tất cả được Sun Group chuyển hóa thành ngôn ngữ kiến trúc, để kể câu chuyện về một Việt Nam giàu bản sắc và đang vươn mình ra thế giới, trong thiết kế nhà ga T2 thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Từ cửa ngõ hàng không đến cửa ngõ văn hóa

Đối với du khách quốc tế, sân bay là điểm tiếp xúc đầu tiên với một quốc gia. Cũng từ đây, những ấn tượng đầu tiên về văn hóa, con người và bản sắc điểm đến bắt đầu được hình thành.

Với định hướng đó, Sun Group cùng các đơn vị tư vấn thiết kế không chỉ xây dựng một nhà ga hiện đại cho Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mà còn hướng tới kiến tạo một "cửa ngõ văn hóa", nơi mỗi lớp kiến trúc đều góp phần kể câu chuyện về Việt Nam trước khi du khách bắt đầu hành trình khám phá đảo Ngọc.

Phối cảnh dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lấy cảm hứng từ hình tượng cánh chim phượng hoàng. Trong giai đoạn đầu nhà ga T2 sẽ tạo nên "cánh trái" của phượng hoàng

Ngay từ tổng thể, nhà ga T2 được lấy cảm hứng từ hình tượng cánh chim phượng hoàng - biểu tượng của sức sống, sự tái sinh và khát vọng phát triển. Theo quy hoạch đến năm 2050, khi toàn bộ các hạng mục nhà ga của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hoàn thiện, hình hài phượng hoàng sẽ hiện lên trọn vẹn với năng lực phục vụ khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Trong giai đoạn đầu, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, nhà ga T2 sẽ tạo nên "cánh trái" của phượng hoàng với công suất 24 triệu hành khách mỗi năm. Đây sẽ là hạ tầng quan trọng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng lâu dài cho sự phát triển của Phú Quốc với vai trò trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giao thương quốc tế.

Không gian cảnh quan lấy cảm hứng từ hình tượng "bọc trăm trứng" trong truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ

Nhưng câu chuyện Việt Nam không chỉ được kể bằng hình khối kiến trúc. Ngay trước khi bước vào nhà ga, du khách sẽ bắt gặp không gian cảnh quan lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ. Hình tượng "bọc trăm trứng" gợi nhắc về nguồn cội dân tộc, đồng thời truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết và sự gắn kết của cộng đồng người Việt. Trong một sân bay quốc tế, câu chuyện ấy còn mang ý nghĩa như lời chào dành cho người Việt trở về quê hương và sự rộng mở đón bạn bè năm châu đến khám phá đất nước.

Hệ thực vật nhiệt đới đặc trưng của Phú Quốc được bổ sung hoà vào tổng thể cảnh quan giúp du khách cảm nhận bản sắc địa phương ngay khi bước chân tới cửa ngõ hàng không

Bao quanh không gian này là những khu vườn hồ tiêu, hàng dừa, hoa giấy cùng hệ thực vật nhiệt đới đặc trưng của Phú Quốc. Những hình ảnh quen thuộc của đảo Ngọc không xuất hiện như các chi tiết trang trí đơn lẻ mà hòa vào tổng thể cảnh quan, giúp du khách cảm nhận bản sắc địa phương ngay từ những bước chân đầu tiên.

Từ hình tượng phượng hoàng đến truyền thuyết nguồn cội, từ cảnh quan bản địa đến kiến trúc đương đại, nhà ga T2 được định hình như chương mở đầu của hành trình khám phá Việt Nam, nơi câu chuyện về một đất nước giàu văn hóa được kể bằng chính không gian mà du khách đi qua.

Khi kiến trúc trở thành trải nghiệm

Nếu bên ngoài nhà ga là câu chuyện về khát vọng và nguồn cội, thì không gian bên trong tiếp tục dẫn dắt du khách khám phá thiên nhiên và đời sống trên đảo Phú Quốc.

Sun Group cùng các đơn vị thiết kế đã xây dựng hai hành trình trải nghiệm khác nhau cho hành khách khởi hành và hành khách đến, dựa trên hai sắc thái thiên nhiên đặc trưng nhất của đảo Ngọc: rừng và biển.

Ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ rừng nhiệt đới cùng sắc đỏ bazan đặc trưng của Phú Quốc

Tại khu vực khởi hành, ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ rừng nhiệt đới cùng sắc đỏ bazan đặc trưng của Phú Quốc. Những gam màu nâu gỗ, đỏ đất mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi, trong khi khu vườn nhiệt đới ở trung tâm nhà ga đưa thiên nhiên len vào kiến trúc, tạo nên không gian thư thái cho hành khách trong thời gian chờ chuyến bay.

Không gian thương mại và ẩm thực rộng khoảng 25.000-30.000 m² cũng được phát triển theo cùng mạch trải nghiệm. Các khu mua sắm, ẩm thực không tách biệt khỏi tổng thể mà kết nối với cảnh quan, ánh sáng và câu chuyện bản địa, để mỗi điểm dừng chân đều góp phần kéo dài trải nghiệm về Phú Quốc trước khi du khách rời đảo.

Ở chiều ngược lại, khu vực dành cho hành khách đến được thiết kế theo tinh thần của biển. Gam màu xanh cùng các chi tiết lấy cảm hứng từ ngọc trai và vỏ sò tạo nên cảm giác mát dịu, gợi mở hình ảnh của đại dương ngay sau chuyến bay.

Ngay cả khu vực nhập cảnh - nơi vốn gắn với các thủ tục hành chính - cũng được chăm chút như một phần của hành trình trải nghiệm. Hệ thống màn hình LED trình chiếu khung cảnh đại dương giúp không gian trở nên sinh động hơn, đồng thời đưa hình ảnh biển Phú Quốc đến với du khách ngay từ những phút đầu tiên đặt chân lên đảo.

Gam màu xanh cùng các chi tiết lấy cảm hứng từ ngọc trai và vỏ sò tạo nên cảm giác mát dịu, gợi mở hình ảnh của đại dương

Điểm đáng chú ý là ở toàn bộ công trình, văn hóa không được đưa vào dưới dạng những hiện vật hay không gian trưng bày riêng biệt. Thay vào đó, các yếu tố văn hóa và thiên nhiên được lồng ghép trong hình khối kiến trúc, vật liệu, màu sắc, ánh sáng, cảnh quan và cả cách tổ chức dòng di chuyển của hành khách. Mỗi bước chân qua nhà ga đều trở thành một phần của câu chuyện thống nhất về Phú Quốc và Việt Nam.

Năm 2027, Phú Quốc sẽ trở thành nơi gặp gỡ của các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp, truyền thông và hàng nghìn đại biểu quốc tế trong Tuần lễ Cấp cao APEC. Với nhiều người, sân bay sẽ là hình ảnh đầu tiên của Việt Nam và cũng là ký ức cuối cùng mang theo khi rời đảo.

Trong bối cảnh đó, nhà ga T2 không chỉ được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu về hạ tầng hàng không hiện đại, mà còn đóng vai trò là "lời chào đầu tiên" của Việt Nam dành cho bạn bè quốc tế. Thay vì giới thiệu văn hóa bằng những không gian trưng bày riêng biệt, công trình lựa chọn cách kể tự nhiên hơn, để truyền thuyết, thiên nhiên, sản vật và bản sắc địa phương hiện diện trong chính trải nghiệm của mỗi hành khách.

Khi hoàn thành, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa đảo Ngọc với thế giới mà còn mở ra một cách tiếp cận mới trong thiết kế hạ tầng, nơi kiến trúc không chỉ phục vụ giao thông mà còn trở thành cầu nối văn hóa. Và từ cánh cửa ấy, hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, hiện đại và tự tin hội nhập sẽ được lan tỏa theo mỗi chuyến bay đến và đi.