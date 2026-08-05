Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

Sân bay Phú Quốc sẽ kể câu chuyện Việt Nam với thế giới như thế nào?

16:16 05/08/2026
Từ hình tượng phượng hoàng, truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ đến rừng nhiệt đới, ngọc trai và những đặc trưng của đảo Ngọc, tất cả được Sun Group chuyển hóa thành ngôn ngữ kiến trúc, để kể câu chuyện về một Việt Nam giàu bản sắc và đang vươn mình ra thế giới, trong thiết kế nhà ga T2 thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Từ cửa ngõ hàng không đến cửa ngõ văn hóa

Đối với du khách quốc tế, sân bay là điểm tiếp xúc đầu tiên với một quốc gia. Cũng từ đây, những ấn tượng đầu tiên về văn hóa, con người và bản sắc điểm đến bắt đầu được hình thành.

Với định hướng đó, Sun Group cùng các đơn vị tư vấn thiết kế không chỉ xây dựng một nhà ga hiện đại cho Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mà còn hướng tới kiến tạo một "cửa ngõ văn hóa", nơi mỗi lớp kiến trúc đều góp phần kể câu chuyện về Việt Nam trước khi du khách bắt đầu hành trình khám phá đảo Ngọc.

1-1785921745.jpg

Phối cảnh dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lấy cảm hứng từ hình tượng cánh chim phượng hoàng. Trong giai đoạn đầu nhà ga T2 sẽ tạo nên "cánh trái" của phượng hoàng

Ngay từ tổng thể, nhà ga T2 được lấy cảm hứng từ hình tượng cánh chim phượng hoàng - biểu tượng của sức sống, sự tái sinh và khát vọng phát triển. Theo quy hoạch đến năm 2050, khi toàn bộ các hạng mục nhà ga của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hoàn thiện, hình hài phượng hoàng sẽ hiện lên trọn vẹn với năng lực phục vụ khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Trong giai đoạn đầu, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, nhà ga T2 sẽ tạo nên "cánh trái" của phượng hoàng với công suất 24 triệu hành khách mỗi năm. Đây sẽ là hạ tầng quan trọng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng lâu dài cho sự phát triển của Phú Quốc với vai trò trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giao thương quốc tế.

2-1785921751.jpg

Không gian cảnh quan lấy cảm hứng từ hình tượng "bọc trăm trứng" trong truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ

Nhưng câu chuyện Việt Nam không chỉ được kể bằng hình khối kiến trúc. Ngay trước khi bước vào nhà ga, du khách sẽ bắt gặp không gian cảnh quan lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ. Hình tượng "bọc trăm trứng" gợi nhắc về nguồn cội dân tộc, đồng thời truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết và sự gắn kết của cộng đồng người Việt. Trong một sân bay quốc tế, câu chuyện ấy còn mang ý nghĩa như lời chào dành cho người Việt trở về quê hương và sự rộng mở đón bạn bè năm châu đến khám phá đất nước.

5-1785921975.jpg

Hệ thực vật nhiệt đới đặc trưng của Phú Quốc được bổ sung hoà vào tổng thể cảnh quan giúp du khách cảm nhận bản sắc địa phương ngay khi bước chân tới cửa ngõ hàng không

Bao quanh không gian này là những khu vườn hồ tiêu, hàng dừa, hoa giấy cùng hệ thực vật nhiệt đới đặc trưng của Phú Quốc. Những hình ảnh quen thuộc của đảo Ngọc không xuất hiện như các chi tiết trang trí đơn lẻ mà hòa vào tổng thể cảnh quan, giúp du khách cảm nhận bản sắc địa phương ngay từ những bước chân đầu tiên.

Từ hình tượng phượng hoàng đến truyền thuyết nguồn cội, từ cảnh quan bản địa đến kiến trúc đương đại, nhà ga T2 được định hình như chương mở đầu của hành trình khám phá Việt Nam, nơi câu chuyện về một đất nước giàu văn hóa được kể bằng chính không gian mà du khách đi qua.

Khi kiến trúc trở thành trải nghiệm

Nếu bên ngoài nhà ga là câu chuyện về khát vọng và nguồn cội, thì không gian bên trong tiếp tục dẫn dắt du khách khám phá thiên nhiên và đời sống trên đảo Phú Quốc.

Sun Group cùng các đơn vị thiết kế đã xây dựng hai hành trình trải nghiệm khác nhau cho hành khách khởi hành và hành khách đến, dựa trên hai sắc thái thiên nhiên đặc trưng nhất của đảo Ngọc: rừng và biển.

3-1785921757.jpg

Ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ rừng nhiệt đới cùng sắc đỏ bazan đặc trưng của Phú Quốc

Tại khu vực khởi hành, ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ rừng nhiệt đới cùng sắc đỏ bazan đặc trưng của Phú Quốc. Những gam màu nâu gỗ, đỏ đất mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi, trong khi khu vườn nhiệt đới ở trung tâm nhà ga đưa thiên nhiên len vào kiến trúc, tạo nên không gian thư thái cho hành khách trong thời gian chờ chuyến bay.

Không gian thương mại và ẩm thực rộng khoảng 25.000-30.000 m² cũng được phát triển theo cùng mạch trải nghiệm. Các khu mua sắm, ẩm thực không tách biệt khỏi tổng thể mà kết nối với cảnh quan, ánh sáng và câu chuyện bản địa, để mỗi điểm dừng chân đều góp phần kéo dài trải nghiệm về Phú Quốc trước khi du khách rời đảo.

Ở chiều ngược lại, khu vực dành cho hành khách đến được thiết kế theo tinh thần của biển. Gam màu xanh cùng các chi tiết lấy cảm hứng từ ngọc trai và vỏ sò tạo nên cảm giác mát dịu, gợi mở hình ảnh của đại dương ngay sau chuyến bay.

Ngay cả khu vực nhập cảnh - nơi vốn gắn với các thủ tục hành chính - cũng được chăm chút như một phần của hành trình trải nghiệm. Hệ thống màn hình LED trình chiếu khung cảnh đại dương giúp không gian trở nên sinh động hơn, đồng thời đưa hình ảnh biển Phú Quốc đến với du khách ngay từ những phút đầu tiên đặt chân lên đảo.

4-1785921819.jpg

Gam màu xanh cùng các chi tiết lấy cảm hứng từ ngọc trai và vỏ sò tạo nên cảm giác mát dịu, gợi mở hình ảnh của đại dương

Điểm đáng chú ý là ở toàn bộ công trình, văn hóa không được đưa vào dưới dạng những hiện vật hay không gian trưng bày riêng biệt. Thay vào đó, các yếu tố văn hóa và thiên nhiên được lồng ghép trong hình khối kiến trúc, vật liệu, màu sắc, ánh sáng, cảnh quan và cả cách tổ chức dòng di chuyển của hành khách. Mỗi bước chân qua nhà ga đều trở thành một phần của câu chuyện thống nhất về Phú Quốc và Việt Nam.

Năm 2027, Phú Quốc sẽ trở thành nơi gặp gỡ của các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp, truyền thông và hàng nghìn đại biểu quốc tế trong Tuần lễ Cấp cao APEC. Với nhiều người, sân bay sẽ là hình ảnh đầu tiên của Việt Nam và cũng là ký ức cuối cùng mang theo khi rời đảo.

Trong bối cảnh đó, nhà ga T2 không chỉ được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu về hạ tầng hàng không hiện đại, mà còn đóng vai trò là "lời chào đầu tiên" của Việt Nam dành cho bạn bè quốc tế. Thay vì giới thiệu văn hóa bằng những không gian trưng bày riêng biệt, công trình lựa chọn cách kể tự nhiên hơn, để truyền thuyết, thiên nhiên, sản vật và bản sắc địa phương hiện diện trong chính trải nghiệm của mỗi hành khách.

Khi hoàn thành, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa đảo Ngọc với thế giới mà còn mở ra một cách tiếp cận mới trong thiết kế hạ tầng, nơi kiến trúc không chỉ phục vụ giao thông mà còn trở thành cầu nối văn hóa. Và từ cánh cửa ấy, hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, hiện đại và tự tin hội nhập sẽ được lan tỏa theo mỗi chuyến bay đến và đi.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group Phú Quốc
Cùng chủ đề
Đô thị công nghiệp đón sóng phát triển mới, ROX Living Đồng Văn tăng sức hút nhờ vị thế "Giao lộ hoàng kim" và nền tảng phát triển vững chắc Thông tin đầu tư
Đô thị công nghiệp đón sóng phát triển mới, ROX Living Đồng Văn tăng sức hút nhờ vị thế "Giao lộ hoàng kim" và nền tảng phát triển vững chắc

Sau giai đoạn sàng lọc khắt khe, dòng tiền đầu tư đang quy tụ về các đô thị vệ tinh...

Vingroup tăng tốc đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến Thông tin đầu tư
Vingroup tăng tốc đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến

Chỉ sau hơn 3 tháng tuyển sinh, Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến do Vingroup khởi...

Khát vọng Gia Lộc: ROX iPark kiến tạo cực tăng trưởng công nghiệp mới phía Tây Hải Phòng Thông tin đầu tư
Khát vọng Gia Lộc: ROX iPark kiến tạo cực tăng trưởng công nghiệp mới phía Tây Hải Phòng

Từng được xem là hình mẫu thành công của châu Á trong thu hút FDI, KCN Tô Châu, Trung Quốc...

Hạ tầng mở rộng không gian phát triển cửa ngõ phía Tây TP HCM Thông tin đầu tư
Hạ tầng mở rộng không gian phát triển cửa ngõ phía Tây TP HCM

Tiến độ của các tuyến vành đai, cao tốc liên vùng góp phần mở rộng không gian đô thị, đồng...

Long Biên cất cánh từ cuộc cách mạng quy hoạch trăm năm Thông tin đầu tư
Long Biên cất cánh từ cuộc cách mạng quy hoạch trăm năm

Long Biên đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành lõi trung tâm mới của Thủ đô nhờ “cuộc cách...

Quảng Ninh trước cột mốc trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, nơi nào sẽ đón đầu dòng cư dân tương lai? Thông tin đầu tư
Quảng Ninh trước cột mốc trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, nơi nào sẽ đón đầu dòng cư dân tương lai?

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung...

Mới cập nhật
Sự chuyển dịch mô hình quản lý thuế đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập ở Việt Nam

Sự chuyển dịch mô hình quản lý thuế đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập ở Việt Nam

(Pháp lý). Việc cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh gần đây triển khai rà soát nghĩa vụ thuế đối với một số nhóm nghề nghiệp như luật sư, giáo viên, giảng viên, bác sĩ, môi giới bất động sản hay nghệ sĩ đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Không ít ý kiến xem đây là một "chiến dịch truy thu thuế", thậm chí cho rằng cơ quan thuế đang áp dụng một chính sách quản lý mới đối với các nhóm nghề nghiệp có thu nhập cao. Thực tế, nếu nhìn từ góc độ pháp lý, nhận định đó chưa thật sự phản ánh đúng bản chất của vấn đề.

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

12 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

12 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

(Pháp lý). Các dự án đối tác công tư (PPP) đang giữ vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.

15 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hiểu đúng về ma túy nhận diện để phòng tránh

Hiểu đúng về ma túy nhận diện để phòng tránh

15 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và xem xét việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn là hết sức cần thiết.

15 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu: Đổi mới tư duy lập pháp, bảo vệ lợi ích quốc gia và khơi thông nguồn lực phát triển

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu: Đổi mới tư duy lập pháp, bảo vệ lợi ích quốc gia và khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều ngày 04/8, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về 3 dự án luật, nghị quyết quan trọng. Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đã có những phân tích sâu sắc, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ thuật lập pháp, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và tính khả thi khi áp dụng vào thực tiễn.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chuyển mạnh hơn từ tư duy “phổ biến pháp luật” sang “kiến tạo năng lực pháp lý”

Chuyển mạnh hơn từ tư duy “phổ biến pháp luật” sang “kiến tạo năng lực pháp lý”

Phát biểu tại Tổ 3 sáng 4/8 về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị dự luật chuyển mạnh hơn từ tư duy “phổ biến pháp luật” sang tư duy “kiến tạo năng lực pháp lý” cho người dân.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Sửa đổi 3 luật lĩnh vực tài chính - ngân hàng: Tạo cơ sở thể chế hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số và phát triển thị trường vốn

Sửa đổi 3 luật lĩnh vực tài chính - ngân hàng: Tạo cơ sở thể chế hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số và phát triển thị trường vốn

Sáng 05/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp Phiên toàn thể tại Hội trường Diên Hồng, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đổi mới tư duy hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong kỷ nguyên mới (phần 1)

Đổi mới tư duy hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong kỷ nguyên mới (phần 1)

(Pháp lý). Bài viết phân tích yêu cầu đổi mới tư duy hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong kỷ nguyên mới từ góc độ triết lý chính trị - pháp lý, chính sách hình sự và thực tiễn phát triển đất nước.

16 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay