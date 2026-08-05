Hiểu đúng về ma túy nhận diện để phòng tránh

Chiều ngày 04/8, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về 3 dự án luật, nghị quyết quan trọng. Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đã có những phân tích sâu sắc, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ thuật lập pháp, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và tính khả thi khi áp dụng vào thực tiễn.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách