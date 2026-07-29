Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

Đô thị công nghiệp đón sóng phát triển mới, ROX Living Đồng Văn tăng sức hút nhờ vị thế "Giao lộ hoàng kim" và nền tảng phát triển vững chắc

14:50 29/07/2026
Sau giai đoạn sàng lọc khắt khe, dòng tiền đầu tư đang quy tụ về các đô thị vệ tinh đáp ứng trọn vẹn "kiềng ba chân": Vị trí kết nối chiến lược, hạ tầng công nghiệp bứt phá và quy hoạch đồng bộ. Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, ROX Living Đồng Văn đang trở thành tâm điểm chú ý khi sở hữu tọa độ trung tâm cùng tiến độ triển khai thực tế.

Đô thị công nghiệp Đồng Văn đứng trước bước ngoặt phát triển mới

Mặt bằng giá bất động sản trung tâm Hà Nội tiệm cận mức cao đang tạo ra một lực đẩy tự nhiên, kích hoạt làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền đầu tư hướng về các đô thị vệ tinh dọc theo trục cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình. Trong bán kính 60 phút di chuyển, nhà đầu tư Thủ đô không còn săn tìm các cơn sốt đất ngắn hạn mà tập trung vào bài toán tích sản dài hạn, ưu tiên những địa phương có hạ tầng liên vùng hoàn thiện và sở hữu "lực cầu thực" đến từ phát triển công nghiệp.

Trong xu hướng đó, Đồng Văn nổi lên như một cực tăng trưởng công nghiệp - dịch vụ hàng đầu. Không chỉ dừng lại ở các KCN truyền thống như Đồng Văn I, II, IV đã lấp đầy từ 98% đến 100%, khu vực này đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ với quần thể 8 dự án KCN có tổng quy mô vượt 2.002 ha (như KCN Taseco Đồng Văn III 223ha, KCN Đồng Văn V 237,29ha, KCN Đồng Văn VI 250ha). Nơi đây tập trung hàng trăm doanh nghiệp FDI từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cùng hàng vạn chuyên gia, kỹ sư và lao động tay nghề cao.

picture1-1785311769.jpg

Khu công nghiệp Đồng Văn cực tăng trưởng công nghiệp - dịch vụ hàng đầu miền Bắc

Sự bùng nổ của hệ sinh thái công nghiệp kết hợp với hạ tầng bứt phá đang tạo ra một "khoảng trống" lớn về nhu cầu lưu trú, thương mại và dịch vụ chất lượng cao. Đây chính là nền tảng giúp bất động sản Đồng Văn sở hữu dư địa tăng giá và khả năng khai thác dòng tiền dài hạn.

ROX Living Đồng Văn: Tọa độ "Giao lộ hoàng kim" giữa lòng thủ phủ công nghiệp

Nằm tại điểm giao thoa giữa hạ tầng công nghiệp hiện đại và định hướng phát triển mới, ROX Living Đồng Văn khẳng định vị thế "Downtown" sầm uất bậc nhất khu vực.

Dự án sở hữu tọa độ kết nối đắt giá ngay giao điểm đường Nguyễn Hữu Tiến và Đại lộ Lê Công Thanh rộng 68m – trục giao thương huyết mạch nối thẳng Đồng Văn với thành phố Phủ Lý. Từ dự án, cư dân chỉ mất 600m để tiếp cận Quốc lộ 1A, 2km để ra cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và khoảng 60 phút di chuyển tới trung tâm Hà Nội.

picture2-1785311776.jpg

ROX Living Đồng Văn mang đến chuẩn sống thời thượng cho cư dân với hệ tiện ích bài bản

Trải rộng trên quy mô 46 ha, ROX Living Đồng Văn được quy hoạch bài bản thành 5 tiểu khu mang sắc màu phong thủy phú quý (Thanh Mai, Hồng Ngọc, Kim Ngân, Ngọc Bích, Lâm Viên) với tổng số 1.570 sản phẩm đa dạng bao gồm biệt thự, liền kề, shophouse và nhà vườn. Chủ đầu tư dành tới 66% diện tích cho không gian cây xanh, cảnh quan và hạ tầng giao thông, tích hợp chuỗi tiện ích "All-in-one" như công viên, hồ điều hòa, khu phức hợp thể thao, phố thương mại... đáp ứng đúng nhu cầu của tệp cư dân cao cấp. Đây là một trong các dự án nằm trong chiến lược kiến tạo môi trường sống hiện đại, hiện thực hóa khát vọng nâng tầm chất lượng sống cho người dân địa phương của ROX Living (thành viên ROX Group).

Mô hình đô thị tích hợp này không chỉ đáp ứng chuẩn sống khắt khe của đội ngũ chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao tại các KCN, mà còn mang lại cơ hội kinh doanh, tự doanh đắt giá cho giới tinh hoa và tiểu thương địa phương.

Nền tảng vững chắc cùng hạ tầng sẵn sàng

Giữa bối cảnh nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn và hiệu quả cho dòng tiền, ROX Living Đồng Văn tạo niềm tin lớn nhờ hạ tầng chỉn chu và quy hoạch hoàn thiện theo quy định. Dự án đã hoàn thành các hạng mục từ chấp thuận chủ trương đầu tư, nghiệm thu PCCC cho đến việc hoàn thiện 100% hạ tầng kỹ thuật nội khu.

Đáng chú ý, dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ghi nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện vận hành, giao dịch và sẵn sàng bàn giao sổ hồng cho cư dân. Việc sở hữu nền tảng hạ tầng và thủ tục sẵn sàng giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian quay vòng vốn, tối ưu sự an tâm và đảm bảo tính thanh khoản cao.

picture3-1785311779.png

Văn bản số 739 /SXD-QLN&TTBDS cửa Sở Xây Dựng về việc dự án đủ điều kiện chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở

Sự kết hợp giữa vị trí lõi trung tâm, quy hoạch đô thị kiểu mẫu cùng sự chỉn chu trong triển khai khiến ROX Living Đồng Văn trở thành điểm sáng thu hút dòng vốn đầu tư. Trong chu kỳ phát triển mới, đây không chỉ là tài sản tích sản gia tăng giá trị bền vững theo đà cất cánh của hạ tầng công nghiệp, mà còn là chốn an cư nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng cư dân tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

ROX Group Rox Living
Cùng chủ đề
Vingroup tăng tốc đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến Thông tin đầu tư
Vingroup tăng tốc đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến

Chỉ sau hơn 3 tháng tuyển sinh, Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến do Vingroup khởi...

Khát vọng Gia Lộc: ROX iPark kiến tạo cực tăng trưởng công nghiệp mới phía Tây Hải Phòng Thông tin đầu tư
Khát vọng Gia Lộc: ROX iPark kiến tạo cực tăng trưởng công nghiệp mới phía Tây Hải Phòng

Từng được xem là hình mẫu thành công của châu Á trong thu hút FDI, KCN Tô Châu, Trung Quốc...

Hạ tầng mở rộng không gian phát triển cửa ngõ phía Tây TP HCM Thông tin đầu tư
Hạ tầng mở rộng không gian phát triển cửa ngõ phía Tây TP HCM

Tiến độ của các tuyến vành đai, cao tốc liên vùng góp phần mở rộng không gian đô thị, đồng...

Long Biên cất cánh từ cuộc cách mạng quy hoạch trăm năm Thông tin đầu tư
Long Biên cất cánh từ cuộc cách mạng quy hoạch trăm năm

Long Biên đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành lõi trung tâm mới của Thủ đô nhờ “cuộc cách...

Quảng Ninh trước cột mốc trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, nơi nào sẽ đón đầu dòng cư dân tương lai? Thông tin đầu tư
Quảng Ninh trước cột mốc trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, nơi nào sẽ đón đầu dòng cư dân tương lai?

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung...

Gu nghỉ dưỡng mới của khách quốc tế đưa Đảo Ngọc vào tâm điểm đầu tư Thông tin đầu tư
Gu nghỉ dưỡng mới của khách quốc tế đưa Đảo Ngọc vào tâm điểm đầu tư

Sự gia tăng của dòng khách quốc tế chất lượng cao đang định hình nhu cầu mới đối với bất...

Mới cập nhật
Các cam kết về thương mại dịch vụ số theo Hiệp định Đối tác kinh tế số và Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN

Các cam kết về thương mại dịch vụ số theo Hiệp định Đối tác kinh tế số và Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN

(Pháp lý). Việc Việt Nam chủ động đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế số cũng như tham gia quá trình đàm phán Hiệp định khung kinh tế số ASEAN phản ánh nỗ lực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế số và hướng tới tiếp cận các tiêu chuẩn khu vực về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

5 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghiên cứu này xem xét khả năng vận dụng nguyên tắc tương xứng (proportionality) như một công cụ lý luận nhằm giới hạn việc sử dụng luật hình sự đối với các quan hệ kinh tế, dân sự trên cơ sở nguyên tắc ultima ratio, theo đó luật hình sự chỉ nên được áp dụng như biện pháp sau cùng.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

(Pháp lý). Dữ liệu sinh trắc học đang trở thành công cụ quan trọng trong xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học đặt ra nhiều thách thức về bảo mật, và tính tương thích với khung pháp lý. Bài viết sau tác giả phân tích một số quy định về dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam, tham chiếu các quy định tại Mỹ và Singapore, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số an toàn và hiệu quả.

6 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Việt Nam đổi mới mô hình phát triển theo hướng 'tự cường, hội nhập'

Việt Nam đổi mới mô hình phát triển theo hướng 'tự cường, hội nhập'

Việt Nam chuyển sang mô hình phát triển tự cường và hội nhập, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn tới.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia

Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia

An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; nhận diện đầy đủ, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức từ các lĩnh vực, không gian, từ sớm, từ xa, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển...

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng

Hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là sự kế thừa, phát triển và hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội

Trong thời gian tới cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong; đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân; bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và của cấp ủy các cấp.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tiếp sức hộ kinh doanh: Không để lỡ thời điểm kinh doanh vì thiếu vốn

Tiếp sức hộ kinh doanh: Không để lỡ thời điểm kinh doanh vì thiếu vốn

Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở rộng quy mô hay chuẩn bị cho mùa kinh doanh cao điểm. Tuy nhiên, không phải hộ kinh doanh nào cũng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn kịp thời, nhất là khi thiếu tài sản bảo đảm hoặc cần giải ngân trong thời gian ngắn.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Sau Beacon Tower, nhà đầu tư hướng sự chú ý tới "ẩn số" mới của Blanca City

Sau Beacon Tower, nhà đầu tư hướng sự chú ý tới "ẩn số" mới của Blanca City

Theo một số đơn vị kinh doanh bất động sản, trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên giá trị thực, Blanca City tiếp tục khẳng định sức hút khi Beacon Tower nhận được sự quan tâm lớn. Đồng thời, công viên nước quy mô 15ha liên tục đón lượng khách đông đảo, góp phần củng cố niềm tin vào tiềm năng khai thác của dự án.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay