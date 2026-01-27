Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
ROX Group tuổi 30: Củng cố nền tảng, vươn xa trên hành trình mới

14:00 27/01/2026
Trong ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, ROX Group trưởng thành từ chính những trải nghiệm thực tiễn của thị trường và hoạt động kinh doanh. Tin vào sức mạnh nội lực, Tập đoàn bước vào tuổi 30 với tâm thế vững vàng, tự tin hiện thực hóa khát vọng vươn xa trên hành trình phía trước.

30 năm kiến tạo: Chọn việc khó để đi đường dài

Tại Hội nghị Kinh doanh ROX Up 2026 với chủ đề “Kiến tạo - Vươn xa”, Ban lãnh đạo ROX Group nhìn lại chặng đường 30 năm phát triển như một hành trình của những lựa chọn kiên định: tiên phong khai phá các lĩnh vực mới, dám làm lớn và bền bỉ theo đuổi khát vọng đóng góp lâu dài cho đất nước.

Sự kiên định ấy đã giúp ROX từng bước kiến tạo một hệ sinh thái sản phẩm thuận ích, trải rộng từ khu công nghiệp, đô thị đến năng lượng, dịch vụ và quản lý vận hành, mang đến những giá trị đẹp - chất - sang cho hàng ngàn khách hàng trong nước và quốc tế.

Năm 2025 là một phép thử lớn với cộng đồng doanh nghiệp Việt khi đồng thời chịu tác động từ cải cách hành chính toàn diện và những biến động khó lường từ môi trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, ROX Group đã chủ động thay đổi để thích ứng linh hoạt và bứt phá. 

Tập đoàn tiến hành tái cấu trúc rõ ràng theo các trụ cột kinh doanh, đầu tư mạnh mẽ cho con người, công nghệ và quy trình. Những chuyển biến tích cực trên toàn hệ sinh thái phản ánh sự trưởng thành rõ rệt về năng lực quản trị, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp của đội ngũ.

picture1-1769503613.jpg

Tổng Giám đốc Trần Xuân Quảng phát biểu tại Hội nghị 

Bất động sản tiếp tục giữ vai trò trụ cột dẫn dắt của ROX Group, với ROX Living và ROX Signature là hai mũi nhọn chiến lược. 

Vượt qua nhiều thách thức, ROX Living tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác phát triển dự án, đẩy mạnh kinh doanh và tạo tiện ích gia tăng trải nghiệm cư dân, tạo nền tảng để tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

ROX Signature gia nhập thị trường với định vị chinh phục phân khúc cao cấp bằng chuẩn mực sản phẩm và vận hành. Ngay trong năm đầu, các dự án như The Legend Danang, ROX Tower Goldmark City đã tạo được tiếng vang trên thị trường. Trong chu kỳ sàng lọc của bất động sản, ROX Signature giữ nhịp tăng trưởng bằng chiến lược nhất quán: minh bạch làm nền, chuẩn mực triển khai làm cam kết và bộ tiêu chí sản phẩm làm xương sống cho phát triển dài hạn.

Ở mảng khu công nghiệp, ROX iPark tiến bước bền bỉ: chủ động xúc tiến đầu tư, tiếp cận khách thuê quốc tế, linh hoạt điều chỉnh chiến lược và tối ưu vận hành để gia tăng trải nghiệm, đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong khu công nghiệp.

Khi các lĩnh vực kinh doanh tăng tốc, khối dịch vụ vận hành của ROX Group cũng được nâng tầm tương xứng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Năm 2025, ROX Key tập trung khai thác tối đa sức mạnh hệ sinh thái, khẳng định năng lực vận hành xuất sắc; đồng thời mở rộng kinh doanh và gia tăng giá trị cho khách hàng với giải pháp toàn diện.

Song song, ROX Lease ưu tiên tối ưu hiệu quả tài sản và tạo dòng tiền ổn định, góp phần củng cố nền tảng tài chính cho toàn Tập đoàn. Các lĩnh vực khác cũng được ROX Group đầu tư có chọn lọc nhằm giảm phụ thuộc chu kỳ và mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn.

Sẵn sàng bứt phá, vươn xa trên hành trình mới

Tại hội nghị kinh doanh ROX Up 2026, lãnh đạo doanh nghiệp đã chia sẻ: “30 năm qua, trên hành trình kiến tạo thuận ích, ROX Group đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu và học tập liên tục từ thực tiễn cuộc sống, từ hoạt động kinh doanh để trưởng thành cùng năm tháng. ROX Group tin vào sức mạnh nội lực để tự tin thắp lên ước mơ được đi xa hơn, được bay cao hơn”.

Năm 2025, với tinh thần “vươn xa”, ROX Group đã hưởng ứng định hướng hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư ra nước ngoài của Chính phủ và Bộ Công Thương, chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thị trường quốc tế, trong đó có  khu vực Trung Á. Trên nền tảng nghiên cứu bài bản và lựa chọn có trọng tâm, Tập đoàn từng bước tiếp cận, khai phá thị trường ở các lĩnh vực then chốt như bất động sản và năng lượng. Bước sang năm 2026, ROX Group đặt mục tiêu tạo dấu ấn qua những kết quả cụ thể, từng bước đưa giá trị Việt vươn ra thế giới.

picture2-1769503621.jpg

Các lãnh đạo cấp cao ROX Group cùng thảo luận về cách thức “Kiến tạo - Vươn xa” trong năm 2026

Đằng sau một hệ sinh thái kinh doanh ngày càng mở rộng là điểm tựa vững chãi được ROX Group bền bỉ vun đắp suốt nhiều năm: năng lực vận hành, dữ liệu và con người. 

Sức mạnh nội lực của ROX Group còn cụ thể hóa bằng việc triển khai mô hình quản trị trải nghiệm khách hàng (CXM), xây dựng đội ngũ chuyên trách, chuẩn hóa quy trình và vận hành hệ thống lắng nghe khách hàng đa kênh - nền tảng để chuyển từ phản ứng sang chủ động quản trị trải nghiệm. Toàn bộ hệ thống được thiết kế để vận hành nhịp nhàng, triển khai nhanh và có khả năng nhân rộng ở bất cứ thị trường mới nào. 

Các chỉ số hài lòng khách hàng duy trì ở mức cao cho thấy sự nhất quán ngày càng rõ nét. Đây là nền tảng quan trọng giúp ROX Group củng cố sức bền và sẵn sàng đi xa trong những chu kỳ phát triển tiếp theo.

Bước vào năm 2026, cột mốc 30 năm hình thành và phát triển, thông điệp “Kiến tạo - Vươn xa” được ROX Group nhấn mạnh như một yêu cầu chiến lược cụ thể: kiến tạo năng lực, con người và hệ thống; vươn xa trong tư duy, chuẩn mực và bản lĩnh quản trị. Đây sẽ là giai đoạn tăng tốc có chọn lọc: tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, phát huy năng lực cốt lõi, bứt tốc ở thị trường trong nước và từng bước mở rộng thị trường thông qua các đối tác quốc tế. 

ROX Group
