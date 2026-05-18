Bổ sung dự án Luật Định danh và xác thực điện tử vào Chương trình lập pháp năm 2026

13:56 18/05/2026
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 11/5/2026 về việc bổ sung dự án Luật Định danh và xác thực điện tử vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật Định danh và xác thực điện tử vào Chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026. 

Bộ Công an chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, báo cáo đề xuất; bảo đảm thực hiện đúng quy trình xây dựng chính sách, đánh giá tác động, tổ chức lấy ý kiến và soạn thảo dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật; chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định./.

Theo baochinhphu.vn
