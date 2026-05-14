Vinamilk Sure đồng hành cùng chương trình “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khoẻ”

11:07 14/05/2026
Tiếp nối hành trình phụng sự cộng đồng, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure vừa đồng hành cùng Hội Người giáo dục Bệnh đái tháo đường Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phường Việt Hưng (Hà Nội) trong chương trình cộng đồng “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe”. Không chỉ là một hoạt động đi bộ cộng đồng, chương trình mang đến một cách tiếp cận gần gũi nhưng đầy ý nghĩa trong việc phòng ngừa các bệnh mạn tính – thông qua việc duy trì vận động thể chất và xây dựng lối sống khoa học.

Mỗi bước chân, một cam kết cho trái tim khỏe

Các thống kê y khoa cho thấy, đái tháo đường và bệnh tim mạch hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và suy giảm chất lượng sống. Đáng lo ngại, các bệnh không lây này có xu hướng ngày càng trẻ hóa và nhiều trường hợp chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Nguyên nhân của thực trạng này, theo TS. BS. Nguyễn Đình Hưng – Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, xuất phát từ lối sống ít vận động, chế độ sinh hoạt chưa hợp lý và áp lực cuộc sống hiện đại. “Phòng bệnh, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng lối sống lành mạnh chính là giải pháp bền vững và hiệu quả nhất”, ông Hưng khẳng định.

TS. BS. Nguyễn Đình Hưng – Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội – phát biểu tại chương trình “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe” (Ảnh: VN)

Với tầm nhìn này, ông đánh giá cao các hoạt động cộng đồng ý nghĩa như “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe”. Không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, chương trình còn truyền đi thông điệp rất thiết thực: Mỗi người hãy chủ động chăm sóc sức khỏe của chính mình từ những hành động nhỏ mỗi ngày.

Theo đó, chương trình “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe” do Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phường Việt Hưng (Hà Nội) tổ chức, với sự đồng hành của Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đi bộ cộng đồng với sự tham gia của đông đảo bác sĩ, chuyên gia y tế, người bệnh, gia đình và người dân yêu thích lối sống lành mạnh.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đi bộ cộng đồng với tham gia của đông đảo bác sĩ, chuyên gia y tế, người bệnh, gia đình và người dân yêu thích lối sống lành mạnh (Ảnh: VN)

Mỗi bước chân hôm nay không chỉ là hoạt động thể chất, mà còn là biểu tượng của tinh thần sống khỏe, sống tích cực và trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng”, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội chia sẻ tại chương trình.

Vinamilk đồng hành xây dựng lối sống khỏe từ dinh dưỡng và vận động

Đồng hành cùng chương trình, Vinamilk tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài vì sức khỏe cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực, hướng đến nâng cao chất lượng sống của người Việt. Đại diện doanh nghiệp cho biết, dinh dưỡng khoa học kết hợp với lối sống lành mạnh – trong đó vận động thể chất đóng vai trò quan trọng – là nền tảng cốt lõi giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. “Sự kết hợp giữa dinh dưỡng chất lượng cao và thói quen vận động đều đặn mỗi ngày sẽ giúp người trung và cao tuổi duy trì phong độ, tận hưởng một ‘tuổi hoàng kim rực rỡ’ - khỏe mạnh, lạc quan và đầy năng lượng”, đại diện Vinamilk nhấn mạnh.

Ông Vũ Tuấn Khang (áo xanh) - Giám đốc Kinh doanh Hà Nội, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) – nhận chứng nhận tài trợ từ Ban tổ chức chương trình “Ngàn bước chân – Triệu trái tim” (Ảnh: VN)

Nhất quán với định hướng này, Vinamilk không ngừng đầu tư nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ dinh dưỡng vào dòng sản phẩm Vinamilk Sure, mang đến các giải pháp chuyên biệt cho từng nhu cầu sức khỏe của người trung niên và cao tuổi. Nổi bật là thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Prevent Gold – với 39 dưỡng chất hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, giúp ăn ngon và cải thiện giấc ngủ; Thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Diecerna - với 37 dưỡng chất và công thức có GI (chỉ số đường huyết) thấp dành cho người tiểu đường và tiền tiểu đường; và Thực phẩm bổ sung Sure CanxiPro - sữa dinh dưỡng ít béo có 36 dưỡng chất với bộ chất chuyên biệt cho cơ xương khớp.

Đặc biệt, Vinamilk Sure hiện là thương hiệu duy nhất tại Việt Nam trong phân khúc đạt chứng nhận Clean Label Project (Mỹ) - giải thưởng khắt khe nhất tới thời điểm hiện tại về sự tinh khiết, an toàn và minh bạch của nguyên vật liệu sản phẩm.

Khu vực tư vấn dinh dưỡng của Vinamilk Sure thu hút đông đảo người tiêu dùng đến lắng nghe các chia sẻ về chăm sóc sức khỏe chủ động cũng như dùng thử các sản phẩm dinh dưỡng (Ảnh: VN)

Song song với việc phát triển các giải pháp dinh dưỡng, Vinamilk Sure cũng kiên định thúc đẩy lối sống vận động tích cực trong cộng đồng. Nhiều năm qua, nhãn hàng liên tục đồng hành cùng các chương trình khuyến khích người trung và cao tuổi duy trì thói quen vận động, từ “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe” đến các hoạt động đồng diễn dưỡng sinh cùng Hội Sức khỏe ngoài trời người trung – cao tuổi Hà Nội hay các chương trình hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân tại TP.HCM. Thông qua chuỗi hoạt động này, Vinamilk hướng đến việc hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, góp phần giúp người lớn tuổi duy trì thể trạng, nâng cao chất lượng sống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm một cách bền vững./.

PV

