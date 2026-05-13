Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) và Mastercard công bố hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy nền kinh tế số tại Việt Nam

15:00 13/05/2026
Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) và Mastercard chính thức công bố hợp tác chiến lược nhằm nâng cấp hạ tầng tài chính và thúc đẩy các sáng kiến về thanh toán số. Sự kiện đánh dấu bước đi quan trọng trong việc đón đầu nhu cầu chuyển đổi số, thông qua cung ứng các giải pháp thanh toán bảo mật, theo thời gian thực (real-time payment), đảm bảo kết nối thông suốt giữa mạng lưới thanh toán nội địa của Việt Nam và hệ thống thanh toán toàn cầu của Mastercard, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế số Việt Nam.
Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về mức độ thích ứng tài chính số. Theo Báo cáo New Payments Index của Mastercard, 94% người tiêu dùng đã sử dụng ít nhất một phương thức thanh toán mới – tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng này đòi hỏi một hạ tầng thanh toán vững chắc, bảo mật và linh hoạt để vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường, vừa hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế số.

Trọng tâm của hợp tác chiến lược giữa Mastercard và MDP là tối ưu hóa hạ tầng thanh toán thời gian thực (real-time payment) bằng cách cộng hưởng thế mạnh công nghệ toàn cầu của Mastercard và năng lực vận hành nội địa của MDP. Các giải pháp thanh toán toàn diện này được thiết kế với khả năng mở rộng và tương tác cao, giúp xây dựng môi trường giao dịch an toàn, liền mạch cho các doanh nghiệp và tổ chức tài chính bứt phá trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, hai bên sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các sản phẩm thanh toán, tối ưu hóa hoạt động chuyển mạch và cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên gia nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Qua đó, hai bên sẽ hỗ trợ cho tầm nhìn và định hướng chiến lược của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ưu tiên thúc đẩy khả năng tương tác dữ liệu, tăng cường an ninh số và tăng tốc quá trình chuyển đổi sang xã hội không tiền mặt.

Ông Phan Thanh Sơn - Tổng Giám đốc MDP phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Thanh Sơn, Tổng Giám đốc MDP, chia sẻ:Hợp tác với đối tác toàn cầu như Mastercard khẳng định năng lực của MDP và là lộ trình tất yếu sau khi MDP chính thức ra mắt vào tháng 3/2026. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc kết nối, mà mục tiêu là cộng hưởng thế mạnh quốc tế của Mastercard vào hạ tầng thanh toán của MDP để tạo ra những “xa lộ thanh toán” an toàn, mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dân. Hợp tác này cho phép MDP tối ưu quy mô và kết nối quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái kinh tế số khu vực."

Ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam Lào và Campuchia phát biểu tại sự kiện

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, chia sẻ: “Mastercard tự hào thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng MDP nhằm phát triển hạ tầng tài chính và thanh toán số cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam. Khi có tới 70% người tiêu dùng Việt ưu tiên các phương thức thanh toán hiện đại như sinh trắc học và mã QR, việc cung cấp các giải pháp đón đầu xu hướng là rất quan trọng. Chúng tôi cam kết xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người dân và du khách, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu số hóa của quốc gia.”

Mối quan hệ đối tác được kỳ vọng tạo ra lực đẩy mới cho thị trường thanh toán, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại một cách an toàn, bền vững, đẩy nhanh tiến trình hướng tới nền kinh tế số Việt Nam.

Công ty CP Thanh toán số MobiFone đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ngày 27/11/2025, triển khai các dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định pháp luật, bao gồm: dịch vụ chuyển mạch điện tử, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ phù hợp với phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Công ty có trụ sở tại tòa C5 D’Capital, 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, định vị là đơn vị kiến tạo hạ tầng chuyển mạch và thanh toán số quốc gia thế hệ mới. Với tầm nhìn khai mở kỷ nguyên thanh toán số của Việt Nam và sứ mệnh kiến tạo nền tảng thanh toán quốc gia thế hệ mới, gia tăng giá trị sống mỗi ngày, MDP hướng tới xây dựng hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, linh hoạt và có khả năng kết nối rộng khắp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

 

Mastercard thúc đẩy nền kinh tế và trao quyền cho người dân ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Cùng với các đối tác, chúng tôi xây dựng một nền kinh tế bền vững nơi mọi cá nhân đều có cơ hội phát triển. Chúng tôi hỗ trợ đa dạng các phương thức thanh toán số, giúp cho các giao dịch trở nên an toàn, đơn giản, thông minh và dễ tiếp cận. Bằng công nghệ, tiến bộ kỹ thuật cùng với mạng lưới hợp tác rộng khắp, chúng tôi mang đến những sản phẩm và dịch vụ độc nhất nhằm khai phá tiềm năng tối đa của các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hiệp thương cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Các chuyên gia cho rằng đề xuất tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khắc phục hậu quả là phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước; song cần có tiêu chí, quy định chặt chẽ để tránh bị lạm dụng.

9 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã đề ra 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã gợi mở một bước chuyển rất đáng chú ý trong nhận thức về đại đoàn kết toàn dân tộc: từ một giá trị chính trị- tinh thần truyền thống trở thành một năng lực, sức mạnh phát triển quốc gia.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tiếp tục chương trình chiều 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về KHCN và chuyển đổi số nhấn mạnh vai trò của doanh nhân trí thức trong việc chủ động đóng góp ý kiến xây dựng và phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết dân tộc.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đà Nẵng đang chuyển mình từ “thủ phủ du lịch” thành trung tâm tài chính và thương mại của miền Trung và cả nước, kéo theo nhu cầu lớn về không gian sống cao cấp tại khu vực lõi trung tâm ven sông Hàn.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Sáng 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Đại đoàn kết trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

