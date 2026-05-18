Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Khoa học Pháp Lý

Bộ Công an: Cần sửa Bộ luật Hình sự để xử lý loại tội phạm mới

13:54 18/05/2026
Thượng tá Ngô Đức Thắng cho biết, thực tiễn thi hành Bộ luật Hình sự phát sinh nhiều khó khăn, đòi hỏi sửa đổi tổng thể để đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an vừa chủ trì, phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức tọa đàm chính sách về một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng trong năm 2026.

Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, cho biết quá trình tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự cho thấy, bên cạnh những kết quả quan trọng, việc áp dụng bộ luật này vẫn bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc lớn.

Theo Thượng tá Thắng, các vướng mắc có thể khái quát thành 7 nhóm vấn đề chủ yếu.

Trước hết, một số quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt chưa bao quát hết các tình huống mới phát sinh trong thực tiễn.

Đáng chú ý là các trường hợp rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, đổi mới sáng tạo, mô hình sản xuất, kinh doanh mới; hoặc trường hợp cá nhân, tổ chức có vi phạm nhưng không vụ lợi, không tham nhũng và đã chủ động khắc phục toàn bộ hậu quả.

1-1779087494.jpg

Thượng tá Ngô Đức Thắng (Ảnh: Bộ Công an)

Điều này đặt ra yêu cầu hoàn thiện chính sách hình sự theo hướng nghiêm minh nhưng nhân văn, khuyến khích khắc phục hậu quả và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Nhóm vấn đề thứ hai là một số quy định mang tính nguyên tắc, nền tảng về tội phạm, đồng phạm, chuẩn bị phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các chế định về trách nhiệm hình sự còn có cách hiểu khác nhau, chưa thật sự đầy đủ để áp dụng thống nhất trong điều tra, truy tố, xét xử.

Thứ ba, hệ thống quy định về hình phạt còn bất cập. Trong đó, phạm vi áp dụng hình phạt tử hình còn rộng; ở một số tội danh, mức phạt tiền, phạt tù chưa tương xứng với tính chất nguy hiểm của hành vi; hình phạt tiền chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, một số dấu hiệu định tội, định khung chưa rõ, chưa thống nhất, còn phụ thuộc nhiều vào cách hiểu và đánh giá của cơ quan áp dụng pháp luật. Bên cạnh đó, một số tình tiết định lượng không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ năm, một số hành vi nguy hiểm mới chưa được quy định trong Bộ luật Hình sự, dẫn đến việc chưa bảo đảm tính bao quát, toàn diện trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Một số quy định cũng chưa kịp thời thể chế hóa quan điểm của Đảng, chưa nội luật hóa đầy đủ các điều ước, thỏa thuận, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thứ sáu, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại hiện mới giới hạn ở 33 tội, chủ yếu thuộc nhóm tội về môi trường, kinh tế. Qua tổng kết, Bộ Công an nhận thấy các nhóm tội về thuế, lao động, tài chính, bảo hiểm; một số tội về tài sản như cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các tội về sử dụng đất đai cũng cần được nghiên cứu quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Cuối cùng, một số quy định trong Bộ luật Hình sự còn chưa thống nhất với nhau, chồng chéo hoặc trùng lặp với pháp luật chuyên ngành và pháp luật tư pháp hình sự. Một số quy định chưa logic, chưa bảo đảm tính khoa học, còn lỗi về kỹ thuật trình bày.

Thượng tá Ngô Đức Thắng đánh giá, 7 nhóm vướng mắc trên cho thấy yêu cầu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự không chỉ xuất phát từ một vài bất cập đơn lẻ, mà là yêu cầu hoàn thiện tổng thể chính sách hình sự.

Mục tiêu là xây dựng một Bộ luật Hình sự nghiêm minh, nhân đạo, hiện đại, thống nhất, dễ áp dụng, đủ sức xử lý các loại tội phạm mới, đồng thời tạo môi trường pháp lý an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Theo dantri.com.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://dantri.com.vn/phap-luat/bo-cong-an-can-sua-bo-luat-hinh-su-de-xu-ly-loai-toi-pham-moi-20260516184930914.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Sửa đổi Bộ luật Hình sự và vấn đề không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự Khoa học Pháp Lý
Sửa đổi Bộ luật Hình sự và vấn đề không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, yêu cầu hoàn thiện...

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam Khoa học Pháp Lý
Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghiên cứu này xem xét khả năng vận dụng nguyên tắc tương xứng (proportionality) như một công cụ...

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế Khoa học Pháp Lý
Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với...

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu Khoa học Pháp Lý
Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng qua các hiệp định CPTPP và...

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị Khoa học Pháp Lý
Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu...

Tham vấn chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Hoàn thiện hành lang pháp lý phòng, chống tội phạm trong tình hình mới Khoa học Pháp Lý
Tham vấn chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Hoàn thiện hành lang pháp lý phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Sáng 28/4/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách dự án Bộ luật...

Mới cập nhật
VinFuture 2026 nhận hơn 1.800 đề cử, mạng lưới đối tác toàn cầu tăng gấp 14 lần sau 6 năm

VinFuture 2026 nhận hơn 1.800 đề cử, mạng lưới đối tác toàn cầu tăng gấp 14 lần sau 6 năm

Khép lại vòng đề cử mùa giải 2026, Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture ghi nhận 1.819 hồ sơ từ khắp thế giới cùng mạng lưới hơn 17.000 đối tác đề cử đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ.

55 phút trước Sự kiện - Chính sách

Pháp luật về phát triển bền vững trong các FTA thế hệ mới: Nghiên cứu so sánh Hiệp định RCEP, CPTPP và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

Pháp luật về phát triển bền vững trong các FTA thế hệ mới: Nghiên cứu so sánh Hiệp định RCEP, CPTPP và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

(Pháp lý). Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đặt ra yêu cầu lồng ghép các vấn đề phát triển bền vững (lao động, môi trường) vào các FTA thế hệ mới.

1 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Dấu ấn học thuật nổi bật của Tạp chí Pháp lý trong nửa đầu năm 2026

Dấu ấn học thuật nổi bật của Tạp chí Pháp lý trong nửa đầu năm 2026

(Pháp lý). Năm 2026 đánh dấu bước chuyển phát triển quan trọng của Tạp chí Pháp lý khi chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đạt chuẩn tạp chí khoa học Việt Nam theo Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2026. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực đổi mới toàn diện về mô hình tổ chức, quy trình phản biện và chuẩn hóa học thuật của Hội đồng biên tập, mà còn phản ánh chất lượng ngày càng nâng cao của các công trình nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Pháp lý trong thời gian qua.

1 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

ROX Group góp sức mang không gian nhạc kịch đa giác quan đậm chất quốc tế đến Hà Nội

ROX Group góp sức mang không gian nhạc kịch đa giác quan đậm chất quốc tế đến Hà Nội

Với dàn nhạc giao hưởng trình diễn trực tiếp, dàn hợp xướng, nghệ sĩ múa cùng công nghệ visual art và 3D mapping, Musical Night hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhạc kịch đa giác quan hiếm có cho khán giả Hà Nội. Chương trình sẽ diễn ra trong hai đêm 23 và 24/5/2026 với sự đồng hành của ROX Group và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

1 giờ trước Thông tin cần biết

Bổ sung dự án Luật Định danh và xác thực điện tử vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Định danh và xác thực điện tử vào Chương trình lập pháp năm 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 11/5/2026 về việc bổ sung dự án Luật Định danh và xác thực điện tử vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa XVI.

4 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Sun Group sẽ đầu tư gần 100.000 tỷ vào đặc khu lớn nhất Việt Nam, từ đại lộ 10 làn, tàu điện xuyên đảo đến sân bay, cáp treo quy mô lớn

Sun Group sẽ đầu tư gần 100.000 tỷ vào đặc khu lớn nhất Việt Nam, từ đại lộ 10 làn, tàu điện xuyên đảo đến sân bay, cáp treo quy mô lớn

Gần 100.000 tỷ đồng sẽ được Sun Group rót vào Phú Quốc thông qua 11 dự án hạ tầng giao thông và du lịch quy mô lớn, trải dài từ đường bộ, tàu điện đến cảng biển, sân bay.

4 giờ trước Thông tin đầu tư

Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Những vướng mắc pháp lý khi thực hiện đầu tư dự án PPP tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

(Pháp lý). Các dự án đối tác công tư (PPP) đang giữ vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sửa đổi Bộ luật Hình sự và vấn đề không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự

Sửa đổi Bộ luật Hình sự và vấn đề không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, yêu cầu hoàn thiện pháp luật hình sự nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định ngày càng trở nên cấp thiết.

8 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tính tương thích của pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới CPTPP và EVFTA: Phân tích từ góc độ thể chế và thực thi

Tính tương thích của pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới CPTPP và EVFTA: Phân tích từ góc độ thể chế và thực thi

(Pháp lý). Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mang tính đột phá với việc ký kết và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu biểu là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

9 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay