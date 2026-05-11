VinFast được vinh danh “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026

VinFast được vinh danh với giải thưởng “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026. Giải thưởng ghi nhận đà phát triển mạnh mẽ của VinFast trên thị trường, danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng và cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang di chuyển xanh tại Ấn Độ.

Được tổ chức bởi Times Network, Times Drive Auto Summit & Awards là diễn đàn tiêu biểu của ngành ô tô Ấn Độ, quy tụ giới hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đổi mới nhằm định hình tương lai di chuyển. Sự kiện tôn vinh những thành tựu nổi bật trong toàn ngành ô tô, đồng thời ghi nhận các tổ chức đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và các giải pháp di chuyển thế hệ mới.

Tại lễ trao giải năm nay, danh hiệu “Nhà sản xuất xe điện của năm” được trao cho VinFast, đơn vị đã thể hiện rõ nét sự hiện diện trên thị trường, chiến lược sản phẩm nhất quán và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của lĩnh vực di chuyển xanh. Việc được vinh danh tiếp tục cho thấy cách tiếp cận tập trung của VinFast trong xây dựng danh mục sản phẩm phù hợp, đồng thời đầu tư vào phát triển hệ sinh thái dài hạn tại Ấn Độ.

Giải thưởng mới nhất tiếp tục bổ sung vào danh sách danh hiệu VinFast đã đạt được tại thị trường Ấn Độ, bao gồm “Thương hiệu EV tiên phong của năm” tại Jagran Hi-Tech Awards 2026, “Thương hiệu bứt phá của năm” tại Car&Bike Awards 2026, cùng các giải thưởng cho sản phẩm như “SUV điện của năm” dành cho VF 7 tại BBC TopGear India Awards 2026 và “Xe đáng tiền của năm” dành cho VF 6 tại Autocar India Awards 2026, qua đó cho thấy sự đánh giá tích cực liên tục từ giới chuyên môn đối với định hướng sản phẩm và chiến lược đầu tư dài hạn của hãng.

Ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, cho biết: “Việc được vinh danh là ‘Nhà sản xuất xe điện của năm’ là sự khẳng định rõ ràng rằng chúng tôi đang đi đúng hướng tại thị trường Ấn Độ, với cách tiếp cận tập trung và mang tính dài hạn. Nỗ lực của chúng tôi hướng tới việc đơn giản hóa quá trình tiếp cận xe điện thông qua sự kết hợp giữa sản phẩm phù hợp, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, và giá trị dài hạn. Trong thời gian tới, chúng tôi đặt mục tiêu đưa các giải pháp di chuyển xanh trở thành lựa chọn tự nhiên và thiết thực đối với người tiêu dùng Ấn Độ”.

Ông Manav Sinha, Biên tập viên Times Drive, chia sẻ: “VinFast đã gia nhập thị trường xe điện Ấn Độ với sự tự tin, khát vọng lớn, và định hướng rõ ràng. Từ chiến lược sản phẩm, cam kết sản xuất nội địa đến nỗ lực phát triển hạ tầng sạc, xây dựng trải nghiệm sở hữu an tâm, và các sáng kiến đặt khách hàng làm trọng tâm, thương hiệu này không chỉ đang phát triển xe điện mà còn từng bước xây dựng một hệ sinh thái toàn diện. Times Drive đánh giá cách tiếp cận quyết liệt và hướng tới tương lai của VinFast đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường xe điện Ấn Độ, qua đó xứng đáng được vinh danh với giải thưởng ‘Nhà sản xuất xe điện của năm’”.

Năm 2026, VinFast tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tại thị trường xe điện Ấn Độ. Sau khi ra mắt hai mẫu SUV điện VF 6 và VF 7, đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Bharat NCAP, VinFast đã củng cố hiện diện tại các khu vực trọng điểm, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm với mẫu VF MPV 7, đánh dấu bước gia nhập phân khúc MPV điện và tiếp tục khẳng định định hướng phát triển các giải pháp di chuyển dành cho gia đình.

Song song với việc mở rộng danh mục, VinFast đang nâng cao trải nghiệm sở hữu thông qua các chính sách như đảm bảo giá trị bán lại, chương trình mua lại có cấu trúc rõ ràng và dịch vụ hậu mãi toàn diện. Hãng xe cũng đang nhanh chóng xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, tích hợp sản xuất, bán lẻ, giải pháp tài chính, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi, nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch cho khách hàng thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác địa phương. Đồng thời, VinFast tiếp tục thúc đẩy cam kết phát triển bền vững thông qua các sáng kiến như chương trình Gieo mầm Thay đổi, theo đó mỗi lượt lái thử xe VinFast sẽ góp phần trồng cây và hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Ấn Độ./.