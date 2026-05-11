Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

VinFast được vinh danh “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026

15:54 11/05/2026
VinFast được vinh danh với giải thưởng “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026. Giải thưởng ghi nhận đà phát triển mạnh mẽ của VinFast trên thị trường, danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng và cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang di chuyển xanh tại Ấn Độ.

Được tổ chức bởi Times Network, Times Drive Auto Summit & Awards là diễn đàn tiêu biểu của ngành ô tô Ấn Độ, quy tụ giới hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đổi mới nhằm định hình tương lai di chuyển. Sự kiện tôn vinh những thành tựu nổi bật trong toàn ngành ô tô, đồng thời ghi nhận các tổ chức đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và các giải pháp di chuyển thế hệ mới.

Tại lễ trao giải năm nay, danh hiệu “Nhà sản xuất xe điện của năm” được trao cho VinFast, đơn vị đã thể hiện rõ nét sự hiện diện trên thị trường, chiến lược sản phẩm nhất quán và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của lĩnh vực di chuyển xanh. Việc được vinh danh tiếp tục cho thấy cách tiếp cận tập trung của VinFast trong xây dựng danh mục sản phẩm phù hợp, đồng thời đầu tư vào phát triển hệ sinh thái dài hạn tại Ấn Độ.

photo-14-1778489866.JPG

Giải thưởng mới nhất tiếp tục bổ sung vào danh sách danh hiệu VinFast đã đạt được tại thị trường Ấn Độ, bao gồm “Thương hiệu EV tiên phong của năm” tại Jagran Hi-Tech Awards 2026, “Thương hiệu bứt phá của năm” tại Car&Bike Awards 2026, cùng các giải thưởng cho sản phẩm như “SUV điện của năm” dành cho VF 7 tại BBC TopGear India Awards 2026 và “Xe đáng tiền của năm” dành cho VF 6 tại Autocar India Awards 2026, qua đó cho thấy sự đánh giá tích cực liên tục từ giới chuyên môn đối với định hướng sản phẩm và chiến lược đầu tư dài hạn của hãng.

Ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, cho biết: “Việc được vinh danh là ‘Nhà sản xuất xe điện của năm’ là sự khẳng định rõ ràng rằng chúng tôi đang đi đúng hướng tại thị trường Ấn Độ, với cách tiếp cận tập trung và mang tính dài hạn. Nỗ lực của chúng tôi hướng tới việc đơn giản hóa quá trình tiếp cận xe điện thông qua sự kết hợp giữa sản phẩm phù hợp, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, và giá trị dài hạn. Trong thời gian tới, chúng tôi đặt mục tiêu đưa các giải pháp di chuyển xanh trở thành lựa chọn tự nhiên và thiết thực đối với người tiêu dùng Ấn Độ”.

Ông Manav Sinha, Biên tập viên Times Drive, chia sẻ: “VinFast đã gia nhập thị trường xe điện Ấn Độ với sự tự tin, khát vọng lớn, và định hướng rõ ràng. Từ chiến lược sản phẩm, cam kết sản xuất nội địa đến nỗ lực phát triển hạ tầng sạc, xây dựng trải nghiệm sở hữu an tâm, và các sáng kiến đặt khách hàng làm trọng tâm, thương hiệu này không chỉ đang phát triển xe điện mà còn từng bước xây dựng một hệ sinh thái toàn diện. Times Drive đánh giá cách tiếp cận quyết liệt và hướng tới tương lai của VinFast đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường xe điện Ấn Độ, qua đó xứng đáng được vinh danh với giải thưởng ‘Nhà sản xuất xe điện của năm’”.

Năm 2026, VinFast tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tại thị trường xe điện Ấn Độ. Sau khi ra mắt hai mẫu SUV điện VF 6 và VF 7, đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Bharat NCAP, VinFast đã củng cố hiện diện tại các khu vực trọng điểm, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm với mẫu VF MPV 7, đánh dấu bước gia nhập phân khúc MPV điện và tiếp tục khẳng định định hướng phát triển các giải pháp di chuyển dành cho gia đình.

Song song với việc mở rộng danh mục, VinFast đang nâng cao trải nghiệm sở hữu thông qua các chính sách như đảm bảo giá trị bán lại, chương trình mua lại có cấu trúc rõ ràng và dịch vụ hậu mãi toàn diện. Hãng xe cũng đang nhanh chóng xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, tích hợp sản xuất, bán lẻ, giải pháp tài chính, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi, nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch cho khách hàng thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác địa phương. Đồng thời, VinFast tiếp tục thúc đẩy cam kết phát triển bền vững thông qua các sáng kiến như chương trình Gieo mầm Thay đổi, theo đó mỗi lượt lái thử xe VinFast sẽ góp phần trồng cây và hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Ấn Độ./.

VinFast (NASDAQ: VFS), công ty con của Vingroup JSC, một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam, là nhà sản xuất xe thuần điện (EV) với sứ mệnh giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn cho mọi người. Danh mục sản phẩm hiện tại của VinFast bao gồm dải SUV điện đa dạng, xe máy điện, xe đạp điện và xe buýt điện.

VinFast đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo thông qua việc nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối và đại lý trên toàn cầu, đồng thời kiện toàn năng lực sản xuất, tập trung vào các thị trường trọng điểm tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, và châu Á.

Tìm hiểu thêm tại: https://vinfastauto.in/

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinfast
Cùng chủ đề
Tân Hoàng Minh đang làm gì tại phía Đông Hà Nội? Thông tin kinh doanh
Tân Hoàng Minh đang làm gì tại phía Đông Hà Nội?

Sau nhiều năm chỉ lựa chọn lõi đô thị Hà Nội để đầu tư, phát triển bất động sản, giới...

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2 Thông tin kinh doanh
Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài...

V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện Thông tin kinh doanh
V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa...

MSR tăng trưởng “Thánh Gióng” trong hệ sinh thái Masan Thông tin kinh doanh
MSR tăng trưởng “Thánh Gióng” trong hệ sinh thái Masan

Quý 1/2026, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đạt doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, trong bức tranh...

Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng Thông tin kinh doanh
Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng

Người tiêu dùng ngày nay không còn xem thanh toán là bước cuối trong mua sắm, mà chủ động cân...

MB – Ngân hàng top đầu Cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm Thông tin kinh doanh
MB – Ngân hàng top đầu Cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động phức tạp, doanh nghiệp ngày càng cần nguồn vốn thông minh...

Mới cập nhật
Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

1 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức xã hội trong lĩnh vực kinh tế

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức xã hội trong lĩnh vực kinh tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò giám sát và phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội ngày càng trở nên quan trọng.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

Hôm nay, ngày 11/5, 1.136 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” - Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tân Hoàng Minh đang làm gì tại phía Đông Hà Nội?

Tân Hoàng Minh đang làm gì tại phía Đông Hà Nội?

Sau nhiều năm chỉ lựa chọn lõi đô thị Hà Nội để đầu tư, phát triển bất động sản, giới đầu tư bất ngờ trước kế hoạch triển khai một dự án mới của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại khu vực Long Biên.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ, việc xây dựng cơ chế pháp lý để quản trị rủi ro đối với sáng chế trở thành yêu cầu cấp thiết.

9 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Đưa tiếng nói của nhân dân vào xây dựng thể chế pháp luật

Đưa tiếng nói của nhân dân vào xây dựng thể chế pháp luật

Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần chủ động tham gia ngay từ khâu tổng kết thi hành pháp luật, xác định đúng vấn đề thực tiễn đang đặt ra để đề xuất được các chính sách, quy định pháp luật, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.Đồng thời, Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm cơ sở (Baseline Credit Assessment - BCA) của MB ở mức ba3, phản ánh đánh giá tích cực đối với năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động cũng như triển vọng tăng trưởng bền vững của ngân hàng.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa thuận hợp tác trong việc phát triển hạ tầng tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện. Dự án khởi điểm với quy mô lên tới 6.000 tủ đổi pin được triển khai đồng loạt tại tỉnh Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phủ sóng hạ tầng giao thông xanh tại khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

Quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

(Pháp lý). Thương mại số và thương mại điện tử là hai khái niệm có liên quan nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, các quy định liên quan đến thương mại số chủ yếu được đặt trong các chương về thương mại điện tử.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

(Pháp lý). Theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, hiệu quả trong quản trị công được xác định là một trong những mục tiêu cốt lõi để bảo đảm công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển bao trùm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . Từ góc nhìn luật học, điều này đòi hỏi mỗi quốc gia phải không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực công, đồng thời phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lãng phí, thất thoát và sử dụng tài sản công sai mục đích.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay