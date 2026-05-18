Sun Group sẽ đầu tư gần 100.000 tỷ vào đặc khu lớn nhất Việt Nam, từ đại lộ 10 làn, tàu điện xuyên đảo đến sân bay, cáp treo quy mô lớn

Gần 100.000 tỷ đồng sẽ được Sun Group rót vào Phú Quốc thông qua 11 dự án hạ tầng giao thông và du lịch quy mô lớn, trải dài từ đường bộ, tàu điện đến cảng biển, sân bay.

Ngày 17/5, Sun Group và tỉnh An Giang đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác đầu tư 11 dự án hạ tầng với tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng, được triển khai trong các lĩnh vực đường bộ, cảng biển và hàng không.

Về hạ tầng giao thông, bao gồm Trục cảnh quan ven biển phía Đông (tuyến đường ven biển phía Đông đảo) dài khoảng 44,7 km có tổng vốn đầu tư dự kiến 14.100 tỷ đồng. Cùng với đó là Đại lộ Đông – Tây đảo Phú Quốc với quy mô 10 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 6.780 tỷ đồng.

Hàng loạt dự án nâng cấp các tuyến đường tỉnh cũng được triển khai. Trong đó, tuyến ĐT 975B đoạn Cửa Lấp – Cửa Cạn dài khoảng 18 km, vốn đầu tư 8.200 tỷ đồng và tuyến ĐT 973 đoạn An Thới – Bãi Thơm dài khoảng 39,3 km, tổng vốn 11.400 tỷ đồng sẽ góp phần xóa bỏ các điểm nghẽn, hoàn thiện trục kết nối Bắc – Nam đảo.

Mạng lưới giao thông công cộng cũng được đưa vào quy hoạch với hai tuyến tàu điện đô thị (tramway) chạy dọc các trục ĐT 973 và ĐT 975B. Tuyến tramway An Thới – Bãi Thơm dài hơn 39 km, tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng, trong khi tuyến Cửa Lấp – Cửa Cạn dài hơn 18 km có vốn đầu tư khoảng 10.500 tỷ đồng, đều triển khai theo hình thức BOT.

Ở lĩnh vực hàng hải và hàng không, Sun Group nghiên cứu đầu tư Cảng quốc tế An Thới cùng khu đô thị hỗn hợp dịch vụ hậu cần cảng quy mô 40 ha, tổng vốn khoảng 17.000 tỷ đồng. Với lợi thế nước sâu, cảng này được kỳ vọng có thể đón các siêu tàu du lịch quốc tế sức chứa 7.000–7.500 khách, tương tự mô hình của Cảng Miami.

Đồng thời, dự án nâng cấp Cảng hàng không Rạch Giá với tổng vốn 7.500 tỷ đồng sẽ bổ sung một “cửa ngõ” quan trọng, tăng khả năng kết nối Phú Quốc với các trung tâm kinh tế trong khu vực.

Ở mảng du lịch, hai bên cũng nghiên cứu phát triển Khu công viên, quảng trường văn hóa và bãi đỗ xe Núi Ông Quán nhằm hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm tại Nam đảo.

Bên cạnh đó, Sun Group đã chính thức được chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến cáp treo số 2 thuộc quần thể Hòn Thơm với tổng vốn 4.371 tỷ đồng. Tuyến cáp dài khoảng 6 km, công suất lên tới 7.050 khách/giờ, tương đương 25.000–28.000 lượt khách mỗi ngày, sẽ tăng cường khả năng kết nối và khai thác du lịch tại khu vực này.

Hiện nay, Sun Group đang đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng và du lịch chiến lược tại Phú Quốc nhằm phục vụ APEC 2027, bao gồm mở rộng tuyến ĐT 975, tuyến LRT kết nối sân bay Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị APEC, nâng cấp sân bay, xây dựng Đại lộ APEC cùng nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Nam đảo.

Về dài hạn, khi 11 dự án mới đi vào vận hành, Phú Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành đặc khu đầu tiên của Việt Nam sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông và du lịch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tái định vị vai trò của Phú Quốc trên bản đồ kinh tế – du lịch toàn cầu.