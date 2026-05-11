Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Tân Hoàng Minh đang làm gì tại phía Đông Hà Nội?

09:50 11/05/2026
Sau nhiều năm chỉ lựa chọn lõi đô thị Hà Nội để đầu tư, phát triển bất động sản, giới đầu tư bất ngờ trước kế hoạch triển khai một dự án mới của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại khu vực Long Biên.

Mặc dù thông tin chi tiết về dự án mới ở Long Biên vẫn được giữ kín nhưng việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh tiến sang phía Đông không đơn thuần là mở rộng địa bàn đầu tư, mà ẩn sau đó là một sự dịch chuyển mang tính chiến lược, từ kiên trì “sưu tầm” những quỹ đất hiếm trong nội đô sang đón đầu những địa điểm đang dần được định hình là cực tăng trưởng mới của Hà Nội.

Trong hơn hai thập kỷ qua, Tân Hoàng Minh trung thành với một lựa chọn nhất quán. Các bất động sản của doanh nghiệp này đều hiện diện tại những khu vực nội đô vừa có vị trí đắc địa, cảnh quan đẹp, hạ tầng và tiện ích đầy đủ, vừa khan hiếm quỹ đất như hồ Hoàng Cầu, bán đảo Quảng An, đường Nguyễn Văn Huyên hay mới đây nhất là trung tâm phường Hai Bà Trưng.

 Chính cách tiếp cận ấy đã định hình Tân Hoàng Minh như một nhà phát triển bất động sản gắn với những “địa thế độc tôn”, nơi mỗi công trình không chỉ khẳng định vị thế, phản chiếu chiều sâu văn hoá và chuẩn mực sống tinh tế, mà còn mang dáng dấp của một di sản đô thị, trường tồn với thời gian.

1-1778468036.png

Dự án Hanoi Signature tọa lạc tại Đại lộ Nguyễn Văn Huyên là một biểu tượng sống hyper luxury tại nội đô Hà Nội

 “Vùng đất kim cương” mới

Tuy nhiên, cấu trúc đô thị Hà Nội đang thay đổi nhanh chóng. Phía Đông, với Long Biên là tâm điểm, đang nổi lên như một cực phát triển mới nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện, quy hoạch mở rộng và xu hướng dịch chuyển cư dân rõ nét. Không gian rộng, mật độ thấp của khu vực này tạo nên một hệ giá trị khác biệt so với khu vực nội đô truyền thống, ngày càng thu hút giới thượng lưu về sinh sống.

Trong bối cảnh đó, việc một doanh nghiệp vốn nổi tiếng “kén chọn vị trí” như Tân Hoàng Minh lựa chọn Long Biên cho thấy sức hấp dẫn khó cưỡng của khu vực này. Nếu như trước đây, vị trí luôn gắn với trung tâm lịch sử, nơi các giá trị đã được xác lập, thì ở giai đoạn mới, khái niệm này đang được tái định nghĩa: Không chỉ là trung tâm hiện hữu, mà là nơi có tiềm năng trở thành trung tâm mới. Phía Đông Hà Nội chính là một trong những khu vực như vậy - nơi hội tụ các yếu tố tăng trưởng dài hạn, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, kết nối nhanh chóng với trung tâm thành phố, quy hoạch đồng bộ, quỹ đất rộng, nhiều không gian xanh và hệ thống dịch vụ tiện ích ngày càng đa dạng. Đây chính là những “lõi giá trị tương lai” của đô thị.

Chính vì vậy, sự dịch chuyển ra khỏi lõi đô thị này  không đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn. Ngược lại, vị trí - tiêu chí tiên quyết và bất biến trong chiến lược của Tân Hoàng Minh vẫn được duy trì ở mức cao nhất. Nhìn lại các dự án trước đây, có thể thấy điểm chung rõ rệt: tất cả đều toạ lạc ở “vị trí kim cương” của Thủ đô Hà Nội, nơi giao thoa của các trục giao thông huyết mạch, gắn liền với hồ nước, cảnh quan xanh và nằm gần các tiện ích trọng yếu của thành phố.

Vì thế, dự án mới của Tân Hoàng Minh tại Long Biên nhiều khả năng sẽ tiếp tục sở hữu một vị trí mang tính biểu tượng trong cấu trúc phát triển mới, một “vị trí kim cương” tại trung tâm đang hình thành ở phía Đông Hà Nội.

Lựa chọn nào cho Long Biên?

Song, yếu tố thu hút sự quan tâm của giới bất động sản đối với các dự án của Tân Hoàng Minh không chỉ là “vị trí kim cương”, mà còn ở “ngôn ngữ” phát triển. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu Long Biên, khu vực đang phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, có phù hợp với “mã gen” của Tân Hoàng Minh, vốn gắn liền với phong cách Tân cổ điển và sự cầu kỳ trong từng chi tiết?

Các dự án của Tân Hoàng Minh từ trước đến nay luôn được nhận diện bằng một hệ quy chiếu nhất quán, kiến trúc Tân cổ điển duy mỹ cùng mức độ hoàn thiện tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, bền vững cùng thời gian. Những giá trị này đặc biệt cộng hưởng với không gian nội đô, nơi quỹ đất ngày càng khan hiếm, giá trị bất động sản không ngừng gia tăng và nhu cầu sở hữu các không gian sống mang tính biểu tượng, đẳng cấp luôn duy trì ở mức cao.

2-1778468044.jpg

Các chi tiết hoàn thiện tại dự án Hanoi Signature như một tác phẩm nghệ thuật độc bản và bền vững cùng thời gian

Trong khi đó, Long Biên lại là một câu chuyện khác. Khu vực này được kiến tạo theo tư duy mở với không gian rộng, mật độ thấp, ưu tiên cảnh quan và tính kết nối. Ngôn ngữ kiến trúc phổ biến là hiện đại, tối giản, tập trung vào công năng và trải nghiệm sống.

Một khả năng có thể hình dung là Tân Hoàng Minh tiếp tục theo đuổi phong cách Tân cổ điển, nhưng điều chỉnh về tỷ lệ và không gian để phù hợp với quỹ đất rộng và cảnh quan mở của khu vực phía Đông. Khi đó, dự án sẽ đóng vai trò như một điểm nhấn khác biệt, tạo dấu ấn riêng giữa một không gian mà kiến trúc đương đại đang chiếm ưu thế.

Ở chiều ngược lại, những dự án gần đây như D’. Capitale và Greenera Southmark cho thấy Tân Hoàng Minh không hoàn toàn đóng khung trong một phong cách cố định, mà đã  sử dụng “ngôn ngữ thiết kế” hiện đại hơn. Thực tế cũng cho thấy, những dự án ở lõi nội đô thường mang phong cách Tân cổ điển, còn ở những khu vực phát triển mới lại nghiêng về kiến trúc đương đại.

3-1778468044.jpg

Greenera Southmark nổi bật tại khu Nam Hà Nội với phong cách kiến trúc hiện đại

Từ đó mở ra một khả năng có tính khả thi cao hơn tại Long Biên: Tân Hoàng Minh có thể lựa chọn ngôn ngữ kiến trúc hiện đại hơn về tổng thể, nhưng vẫn giữ lại những nguyên tắc cốt lõi về kiến trúc duy mỹ, mức độ hoàn thiện tinh xảo, trường tồn với thời gian. Nói cách khác, hình thức có thể thay đổi, nhưng tinh thần “chế tác” vẫn được giữ nguyên.

Nếu đi theo hướng này, dự án tại Long Biên sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong cách Tân Hoàng Minh thể hiện bản sắc, từ việc gắn với một phong cách cụ thể sang định nghĩa thương hiệu bằng một hệ tiêu chuẩn cao hơn, nơi kiến trúc chỉ là phương tiện, còn chất lượng và tính duy mỹ mới là cốt lõi.

Vì vậy, dự án mới tại Long Biên không đơn thuần là bước mở rộng đầu tư mà còn là sự chuyển dịch vị thế của Tân Hoàng Minh, từ “người sưu tầm vị trí hiếm” sang “người kiến tạo giá trị mới”. Dù lựa chọn theo hướng nào, điều gần như chắc chắn không thay đổi vẫn là triết lý phát triển mà Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã kiên trì theo đuổi: Đề cao giá trị trường tồn và xem mỗi công trình như một “tác phẩm nghệ thuật” cần được hoàn thiện đạt đến độ tinh xảo cao nhất.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Tân Hoàng Minh
Cùng chủ đề
VinFast được vinh danh “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026 Thông tin kinh doanh
VinFast được vinh danh “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026

VinFast được vinh danh với giải thưởng “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit &...

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2 Thông tin kinh doanh
Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài...

V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện Thông tin kinh doanh
V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa...

MSR tăng trưởng “Thánh Gióng” trong hệ sinh thái Masan Thông tin kinh doanh
MSR tăng trưởng “Thánh Gióng” trong hệ sinh thái Masan

Quý 1/2026, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đạt doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, trong bức tranh...

Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng Thông tin kinh doanh
Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng

Người tiêu dùng ngày nay không còn xem thanh toán là bước cuối trong mua sắm, mà chủ động cân...

MB – Ngân hàng top đầu Cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm Thông tin kinh doanh
MB – Ngân hàng top đầu Cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động phức tạp, doanh nghiệp ngày càng cần nguồn vốn thông minh...

Mới cập nhật
Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

1 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức xã hội trong lĩnh vực kinh tế

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức xã hội trong lĩnh vực kinh tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò giám sát và phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội ngày càng trở nên quan trọng.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

VinFast được vinh danh “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026

VinFast được vinh danh “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026

VinFast được vinh danh với giải thưởng “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026. Giải thưởng ghi nhận đà phát triển mạnh mẽ của VinFast trên thị trường, danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng và cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang di chuyển xanh tại Ấn Độ.

2 giờ trước Thông tin kinh doanh

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

Hôm nay, ngày 11/5, 1.136 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” - Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ, việc xây dựng cơ chế pháp lý để quản trị rủi ro đối với sáng chế trở thành yêu cầu cấp thiết.

9 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Đưa tiếng nói của nhân dân vào xây dựng thể chế pháp luật

Đưa tiếng nói của nhân dân vào xây dựng thể chế pháp luật

Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần chủ động tham gia ngay từ khâu tổng kết thi hành pháp luật, xác định đúng vấn đề thực tiễn đang đặt ra để đề xuất được các chính sách, quy định pháp luật, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.Đồng thời, Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm cơ sở (Baseline Credit Assessment - BCA) của MB ở mức ba3, phản ánh đánh giá tích cực đối với năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động cũng như triển vọng tăng trưởng bền vững của ngân hàng.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa thuận hợp tác trong việc phát triển hạ tầng tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện. Dự án khởi điểm với quy mô lên tới 6.000 tủ đổi pin được triển khai đồng loạt tại tỉnh Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phủ sóng hạ tầng giao thông xanh tại khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

Quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

(Pháp lý). Thương mại số và thương mại điện tử là hai khái niệm có liên quan nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, các quy định liên quan đến thương mại số chủ yếu được đặt trong các chương về thương mại điện tử.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

(Pháp lý). Theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, hiệu quả trong quản trị công được xác định là một trong những mục tiêu cốt lõi để bảo đảm công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển bao trùm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . Từ góc nhìn luật học, điều này đòi hỏi mỗi quốc gia phải không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực công, đồng thời phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lãng phí, thất thoát và sử dụng tài sản công sai mục đích.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay