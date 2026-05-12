Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Taxi Hương Giang mua 1.500 ô tô điện VinFast, mở rộng hợp tác với Green SM

08:42 12/05/2026
Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức công bố mở rộng hợp tác chiến lược. Với việc ký kết mua mới 1.500 ô tô điện VinFast, Taxi Hương Giang sẽ chuyển đổi hoàn toàn đội xe sang xe thuần điện, đáp ứng việc mở rộng địa bàn hoạt động trên toàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo thỏa thuận mới được ký kết, Taxi Hương Giang sẽ mua mới 1.500 ô tô điện VinFast, nâng tổng quy mô đội xe lên hơn 2.000 xe, trở thành một trong năm đối tác lớn nhất của Green SM trên toàn quốc. Green SM sẽ tiếp tục đồng hành cùng Taxi Hương Giang trong vai trò tư vấn, hỗ trợ vận hành, đảm bảo hiệu quả khai thác và tính ổn định cho đội xe quy mô lớn trong quá trình mở rộng hoạt động.

Ngoài ra, Green SM và Taxi Hương Giang cũng sẽ triển khai mô hình hợp tác thương quyền, tạo điều kiện cho tài xế từng bước tiếp cận và sở hữu phương tiện đang khai thác, qua đó làm tăng tính gắn kết nâng cao tính chủ động của tài xế trong hoạt động vận doanh.

anh-2-1778550340.jpg

Green SM tiếp tục đồng hành cùng Taxi Hương Giang trong quá trình mở rộng quy mô vận hành

Việc gia tăng đầu tư ở quy mô lớn và mở rộng hợp tác sâu rộng giữa Green SM và Taxi Hương Giang tiếp tục phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của ngành vận tải theo hướng xanh hóa, đồng thời chứng minh hiệu quả thực tế của mô hình vận hành đội xe thuần điện. Trong xu hướng chung đó, Green SM không chỉ cung cấp phương tiện, nền tảng công nghệ, mà còn hỗ trợ các đối tác tái cấu trúc, mở rộng mô hình kinh doanh và đạt được những kết quả tăng trưởng ấn tượng.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Thanh Thùy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang cho biết: Việc đầu tư sở hữu đội xe thuần điện là bước đi chiến lược, giúp doanh nghiệp chủ động vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh của thị trường vận tải. Thông qua hợp tác với Green SM, chúng tôi đang từng bước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái di chuyển xanh tại Việt Nam và mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội.”

anh-1-1778550334.jpg

Ông Trần Lê Phương - Phó Tổng Giám đốc GSM toàn cầu và bà Nguyễn Thị Thanh Thùy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang ký kết hợp tác chiến lược

Ông Trần Lê Phương - Phó Tổng Giám đốc GSM toàn cầu nhấn mạnh: Hợp tác với Taxi Hương Giang cho thấy mô hình vận tải bằng xe thuần điện đã sẵn sàng triển khai ở quy mô lớn với nhiều hình thức linh hoạt. Green SM sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác trong quá trình chuyển đổi, đảm bảo hiệu quả vận hành và mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh một cách bền vững.”

Kể từ năm 2024, Taxi Hương Giang đã tiên phong đưa xe điện VinFast vào vận hành trên nền tảng Green SM tại tỉnh Bắc Giang (cũ). Sau hơn hai năm triển khai, hiệu quả vận hành và quy đội xe tăng lên nhanh chóng là nền tảng và động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện, đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động trên toàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài Taxi Hương Giang, hiện Green SM cũng đang đồng hành cùng gần 100 doanh nghiệp vận tải và 11 đơn vị xe buýt trên toàn quốc trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ và vận hành của Green SM và kinh nghiệm của các doanh nghiệp vận tải truyền thống đang từng bước hình thành mô hình hợp tác hiệu quả, có khả năng nhân rộng, góp phần thúc đẩy quá trình xanh hóa giao thông tại Việt Nam./.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinfast Green SM Taxi Hương Giang
Cùng chủ đề
VinFast được vinh danh “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026 Thông tin kinh doanh
VinFast được vinh danh “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026

VinFast được vinh danh với giải thưởng “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit &...

Tân Hoàng Minh đang làm gì tại phía Đông Hà Nội? Thông tin kinh doanh
Tân Hoàng Minh đang làm gì tại phía Đông Hà Nội?

Sau nhiều năm chỉ lựa chọn lõi đô thị Hà Nội để đầu tư, phát triển bất động sản, giới...

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2 Thông tin kinh doanh
Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài...

V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện Thông tin kinh doanh
V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa...

MSR tăng trưởng “Thánh Gióng” trong hệ sinh thái Masan Thông tin kinh doanh
MSR tăng trưởng “Thánh Gióng” trong hệ sinh thái Masan

Quý 1/2026, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đạt doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, trong bức tranh...

Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng Thông tin kinh doanh
Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng

Người tiêu dùng ngày nay không còn xem thanh toán là bước cuối trong mua sắm, mà chủ động cân...

Mới cập nhật
Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Đại đoàn kết trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

4 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội XI thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của MTTQ Việt Nam

Đại hội XI thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của MTTQ Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các vị đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để Đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

(Pháp lý). Theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, hiệu quả trong quản trị công được xác định là một trong những mục tiêu cốt lõi để bảo đảm công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển bao trùm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . Từ góc nhìn luật học, điều này đòi hỏi mỗi quốc gia phải không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực công, đồng thời phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lãng phí, thất thoát và sử dụng tài sản công sai mục đích.

6 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã trao ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

7 giờ trước Thông tin cần biết

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân

Bài viết của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đoàn kết toàn dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2026/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bài bản, đảm bảo phù hợp tình hình mới

Sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bài bản, đảm bảo phù hợp tình hình mới

Trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, Điều lệ MTTQ Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bộ máy MTTQ các cấp sau sáp nhập hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Bộ máy MTTQ các cấp sau sáp nhập hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam là tập thể đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, nhạy bén với tình hình hoạt động; các vị Ủy viên cơ bản phát huy được vai trò, trí tuệ trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận. Tổ chức điều hành bộ máy của MTTQ các cấp sau sáp nhập, tinh gọn ngày càng hiệu lực, hiệu quả, thực chất và hướng về cơ sở...

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay