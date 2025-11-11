Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thư

10:46 11/11/2025
Hơn 10 năm gắn bó với chuyên ngành ung bướu, ThS.BS Nông Ngọc Sơn không chỉ là người ra quyết định điều trị, mà còn cùng đồng nghiệp thiết kế quy trình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư tại Vinmec Central Park.

Tầm soát và phát hiện sớm - chìa khóa giúp ung thư không còn là “án tử”

Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nghề, ThS.BS Nông Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế  Vinmec Central Park (TP.HCM), kể về trường hợp của một bệnh nhân ung thư vú, cũng là người hàng xóm của anh.

Bác gái phát hiện mắc bệnh trong tâm thế gần như suy sụp vì gia đình từng có nhiều người thân qua đời vì căn bệnh này”, bác sĩ Sơn kể.

Thời điểm đó, phương pháp hóa trị trước khi phẫu thuật vẫn còn chưa phổ biến. Tuy nhiên, với những phân tích chuyên sâu về mô bệnh học và khuếch đại gen, bác sĩ Sơn và đồng nghiệp nhận thấy nếu truyền thuốc điều trị đích kết hợp hóa trị trước phẫu thuật có thể giúp khối u teo nhỏ đáng kể, hỗ trợ ca mổ an toàn và hiệu quả hơn. Rất may mắn, phương án đã được gia đình và bệnh nhân tin tưởng, chấp thuận.

Sau khi hoàn tất quá trình điều trị và kiểm soát bệnh nền tiểu đường, kết quả giải phẫu bệnh khiến tất cả chúng tôi xúc động: khối u đã tan hoàn toàn trước mổ. Khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra trong điều trị ung thư, một cá nhân giỏi không tạo nên khác biệt, mà chính là sự kết nối, hiệp đồng và niềm tin giữa thầy thuốc - bệnh nhân - gia đình mới thực sự mang lại điều kỳ diệu”, bác sĩ Sơn chia sẻ.

Theo bác sĩ Sơn, tầm soát, phát hiện sớm cần được thực hiện một cách bài bản, định kỳ và duy trì lâu dài, bởi sẽ giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Ở thời điểm này, ung thư có thể điều trị khỏi hoàn toàn, thời gian điều trị ngắn hơn, ít tốn kém và hầu như không ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh. “Đây chính là chìa khóa quan trọng giúp ung thư không còn là án tử”, bác sĩ Sơn nhấn mạnh.

anh-1-1762832751.jpg

ThS.BS Nông Ngọc Sơn: tầm soát, phát hiện sớm là chìa khóa quan trọng giúp ung thư không còn là án tử

Do đó, tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park, bác sĩ Sơn cùng đồng nghiệp đã xây dựng chương trình tầm soát ung thư toàn diện, được thiết kế theo hướng cá thể hóa. Mỗi người sẽ có một kế hoạch tầm soát riêng, dựa trên độ tuổi, giới tính, tiền sử bệnh, yếu tố nguy cơ và đặc điểm di truyền của gia đình.

Đặc biệt, nhờ đầu tư đồng bộ về thiết bị chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và phòng lab chuyên dụng, Vinmec Central Park có khả năng phát hiện tổn thương ở giai đoạn rất sớm, nâng cao hiệu quả và tính chính xác trong chẩn đoán, điều trị.

anh-2-1762832761.jpg

ThS.BS Nông Ngọc Sơn đang tư vấn cho bệnh nhân

Ví dụ, những người có nhiều thân nhân mắc ung thư, người thường xuyên tiếp xúc với thuốc lá, rượu bia, hóa chất độc hại hoặc có bệnh lý mạn tính như viêm gan, viêm dạ dày mạn... sẽ được chúng tôi xây dựng lịch tầm soát và các xét nghiệm chuyên sâu phù hợp. Cách làm này không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm và chính xác hơn, mà còn tối ưu chi phí, giúp người dân duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ trong suốt hàng chục năm - yếu tố then chốt để phòng ngừa ung thư hiệu quả”, bác sĩ Sơn phân tích.

Tại Vinmec Central Park, tầm soát, phát hiện sớm ung thư không chỉ là thực hiện xét nghiệm hay chụp chiếu đơn lẻ, mà là một quy trình liên chuyên khoa được phối hợp chặt chẽ. Theo bác sĩ Sơn, nhờ mô hình phối hợp này, nhiều bệnh nhân đến Vinmec đã được phát hiện bệnh khi tổn thương mới ở mức tiền ung thư hoặc giai đoạn rất sớm - thời điểm mà khả năng điều trị khỏi đạt tới 90-95%. Đồng thời, việc điều trị kịp thời còn giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí, bảo toàn các cơ quan, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Chăm sóc giảm nhẹ - bước tiến nhân văn trong điều trị ung thư tại Vinmec

Nếu tầm soát sớm giúp bệnh nhân giành lại cơ hội sống, thì chăm sóc giảm nhẹ giúp họ sống nhẹ nhõm hơn ở những giai đoạn cuối. Theo bác sĩ Sơn, khi ung thư tiến triển nặng, người bệnh và gia đình phải đối mặt với hàng loạt thử thách. Đặc biệt, người bệnh không chỉ chịu đau đớn thể xác mà còn đối diện với sự lo lắng, khủng hoảng tinh thần và áp lực gia đình.

Trước đây, chăm sóc chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát cơn đau, thì hiện nay, chúng tôi hiểu rằng người bệnh cần được hỗ trợ toàn diện cả về thể chất, tâm lý và cảm xúc”, bác sĩ Sơn bày tỏ.

Tại Vinmec, mục tiêu của các bác sĩ là xây dựng đội ngũ chăm sóc giảm nhẹ được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa, gồm bác sĩ, điều dưỡng, chuyên viên tâm lý phối hợp chặt chẽ với người bệnh và gia đình để giúp bệnh nhân có thể đi qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng nhất. Nhờ đó, người bệnh sẽ được điều chỉnh phác đồ giảm đau phù hợp, kiểm soát biến chứng, đồng thời được chuyên gia tâm lý hỗ trợ giúp giải tỏa lo âu, tìm lại bình an.

anh-3-1762832761.jpg

Theo bác sĩ Nông Ngọc Sơn, chăm sóc giảm nhẹ - bước tiến nhân văn trong điều trị ung thư

Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong lĩnh vực này. Năm 2006, Hướng dẫn quốc gia về Chăm sóc giảm nhẹ đối với người bệnh ung thư và AIDS đã ra đời. Năm 2019, Hội Y học chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam được thành lập. Năm 2022, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn Chăm sóc giảm nhẹ... Theo bác sĩ Sơn, đó là những dấu mốc khẳng định tầm quan trọng của chăm sóc giảm nhẹ trong hệ thống y tế hiện đại.  

Nâng cao chất lượng chăm sóc giảm nhẹ chính là giải pháp quan trọng không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh và gia đình mà thể hiện sâu sắc nhất ý nghĩa của nền y học nhân văn, nơi không chỉ giúp chữa lành cơ thể mà còn chạm đến cả trái tim mỗi người”, bác sĩ Sơn chia sẻ.

Để được tư vấn, thăm khám với ThS.BS Nông Ngọc Sơn, vui lòng liên hệ đặt lịch thông qua website Vinmec tại đây hoặc tải ứng dụng MyVinmec.

PV

