Chủ xe hài lòng với trải nghiệm “ông chủ” trên VinFast VF 9

VinFast VF 9 đang cho thấy những giá trị tiệm cận phân khúc xe sang: từ trải nghiệm “ông chủ” tại hàng ghế thứ hai tới những đặc quyền “vượt chuẩn” thị trường đi kèm.

Trải nghiệm “ông chủ” thực thụ

Trong thế giới xe sang, giá trị của một chiếc xe nằm ở trải nghiệm của người ngồi sau. Đây là lý do VinFast VF 9 được nhiều khách hàng là doanh nhân ưa chuộng.

Theo ông Nguyễn Trọng Phi – nhà sáng lập kiêm chủ tịch thương hiệu thời trang Giovanni, hàng ghế cơ trưởng với các tính năng massage, sưởi, làm mát cùng không gian rộng và trần kính toàn cảnh trên VF 9 mang lại trải nghiệm không thua kém các mẫu xe 5-6 tỷ đồng. Điều này cho thấy những tiêu chuẩn vốn thuộc xe sang đã được đưa xuống tầm giá dễ tiếp cận hơn với VF 9.

Một chủ xe VF 9 khác là chị Thân Thị Loan cho biết điểm chị ấn tượng nhất là tư thế ngồi mang lại cảm giác thoải mái tương tự ghế thương gia trên máy bay. Ngoài ra, các tiện ích như bệ tỳ tay lớn, sạc không dây, cổng sạc hay khu vực để đồ cá nhân biến vị trí này thành một không gian sử dụng độc lập.

Đáng chú ý, hàng ghế thứ hai còn có màn hình riêng để điều chỉnh điều hòa và hệ thống giải trí, cho phép người ngồi sau chủ động kiểm soát trải nghiệm của mình. Điều này vốn là đặc trưng thường thấy trên các dòng xe sang, nơi hành khách phía sau không phụ thuộc vào người lái.

Trải nghiệm thực tế trong chuyến đi từ Hà Nội lên Trạm Tấu, chị Loan cũng không cảm thấy mệt hay say xe. Độ êm ái của VF 9 giúp chị thấy thoải mái ngay cả khi di chuyển qua địa hình đồi núi.

Hậu mãi “đặc quyền” tầm cỡ xe sang

Không chỉ hài lòng với trải nghiệm trong xe, nhiều người dùng cho rằng giá trị của VF 9 còn nằm ở cách chiếc xe được “chăm sóc” sau khi bán ra. Anh Phạm Ngọc Dương – một trong những chủ xe tiên phong ở Việt Nam – đánh giá cao trải nghiệm dịch vụ của VinFast bởi hai yếu tố: sự chủ động và mức độ thấu hiểu khách hàng.

Hiện tại, chủ xe VF 9 được hưởng nhiều đặc quyền hậu mãi hiếm có trên thị trường: hotline riêng phục vụ 24/7, được ưu tiên phục vụ và sửa chữa tại xưởng dịch vụ, giao nhận xe tại nhà, cứu hộ miễn phí trong thời gian bảo hành 10 năm…

“Khi lịch bảo dưỡng xe trùng vào một ngày mưa tầm tã, sẽ chẳng có ai muốn phải tự lái xe đến xưởng cả. Nhân viên đến tận nhà đánh xe đi, rồi xong xuôi lại mang về giao tận nơi cho tôi. Tôi thấy dịch vụ này chắc phải tầm cỡ thương hiệu siêu sang mới có”, anh Dương nhận định.

Chưa kể, VinFast là hãng xe hiếm có trên thị trường cam kết minh bạch và đúng hạn trong thời gian sửa chữa. Nếu vượt quá thời hạn cam kết, khách hàng được hỗ trợ 500.000 đồng/ngày. Trong thời gian sửa chữa pin/động cơ, VinFast cũng sắp xếp để khách hàng mượn xe/pin, đảm bảo công việc không bị gián đoạn.

Góc nhìn này cũng được nhiều người dùng khác chia sẻ. Anh Quốc Anh, một chủ xe VF 9 ở Hải Phòng khẳng định hệ thống hậu mãi đang trở thành một phần trong giá trị sở hữu VF 9, thay vì chỉ là dịch vụ đi kèm.

Anh cho rằng VF 9 đang cho thấy một hướng tiếp cận khác so với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ lớn. Thay vì cạnh tranh thuần túy bằng thông số sức mạnh, mẫu xe này tập trung vào việc mang đến trải nghiệm “chủ tịch” thông qua những tiện nghi trên xe và dịch vụ sau bán hàng.

“Điểm thú vị nhất là tôi được hưởng từng đó đặc quyền nhưng chẳng mất thêm đồng nào, trái lại lâu lâu còn được VinFast tặng thêm quà mới hay”, anh Quốc Anh kể lại đã nhận được nhiều món quà bất ngờ từ hãng xe Việt như “lì xì” Tết, hay mới đây vừa được gia hạn quyền lợi sạc miễn phí lên tới 3 năm (áp dụng tối đa tới 10/2/2029 cho khách hàng mua xe từ 10/2/2026).

Với mức giá 1,499-1,699 tỷ đồng, VF 9 nằm ở khoảng giữa về giá bán trong phân khúc E-SUV. Thế nhưng, trong tháng 4/2026, chiếc E-SUV Việt đang đi kèm loạt ưu đãi hiếm có, đưa giá lăn bánh xe về mức chỉ tương đương các dòng xe phân khúc dưới.

Chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” mang tới mức hỗ trợ trực tiếp 10% cho khách hàng mua xe trong năm 2026. Nếu đang sở hữu xe xăng và chuyển sang xe điện tới 30/4, người mua nhận thêm 3% ưu đãi, tương đương tổng mức giảm là 195-220 triệu đồng, đưa mức giá lăn bánh VF 9 về chỉ còn khoảng 1,3-1,5 tỷ đồng.

Trường hợp cần tối ưu dòng tiền cho các khoản chi khác, chủ xe cũng có thể lựa chọn gói vay trả góp chỉ từ 0 đồng trả trước, lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 10%), đưa VF 9 trở thành “món hời” cho doanh nhân tìm kiếm một mẫu xe “hưởng thụ” với chi phí tối ưu bậc nhất thị trường.