Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Tạp chí Pháp lý đạt chuẩn Tạp chí Khoa học Việt Nam năm 2026

17:58 30/04/2026
(Pháp lý) – Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2026 công bố Danh mục tạp chí đạt tiêu chuẩn khoa học Việt Nam năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc chuẩn hóa hệ thống tạp chí khoa học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng học thuật, quy trình phản biện và chuẩn mực xuất bản trong bối cảnh phát triển khoa học – công nghệ.
Theo danh mục được công bố, Tạp chí Pháp lý đã chính thức được Bộ Khoa học và công nghệ công nhận là Tạp chí đạt chuẩn khoa học Việt Nam năm 2026.

“Việc được công nhận đạt chuẩn tạp chí khoa học Việt Nam năm 2026 là sự ghi nhận quan trọng đối với những nỗ lực của Hội đồng biên tập Tạp chí Pháp lý trong việc nâng cao chất lượng học thuật và chuẩn hóa quy trình xuất bản. Trong thời gian tới, Tạp chí Pháp lý sẽ tiếp tục đổi mới nội dung theo hướng chuyên sâu, tăng cường phản biện chính sách và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động khoa học” – TS. Hà Công Anh Bảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng biên tập Tạp chí Pháp lý, nhấn mạnh.

Sự ghi nhận này là kết quả của quá trình phát triển ổn định, gắn với định hướng chuẩn hóa hoạt động xuất bản theo các tiêu chí khoa học.

Trong thời gian qua,  Lãnh đạo Tạp chí Pháp lý đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng biên tập đẩy mạnh các công trình nghiên cứu chuyên sâu, phản biện chính sách và phân tích pháp luật trong các lĩnh vực như hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp, hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế thị trường. Nội dung các bài viết bám sát thực tiễn lập pháp và thực thi pháp luật, góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạt động hoạch định chính sách - bà Lê Thị Mai Phương, Tổng biên tập Tạp chí Pháp lý, cho biết

Bên cạnh đó, quy trình biên tập và phản biện được thực hiện chặt chẽ, với cơ chế phản biện kín bởi các chuyên gia độc lập, bảo đảm tính khách quan và chất lượng học thuật của các công trình công bố. Các yêu cầu về đạo đức học thuật, trích dẫn và minh bạch nguồn tài liệu cũng được áp dụng nghiêm ngặt theo quy định của Tạp chí.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý, xuất bản và phổ biến nội dung được đẩy mạnh, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng khả năng tiếp cận đối với cộng đồng học thuật và giới thực tiễn.

Trong bối cảnh yêu cầu đối với nghiên cứu khoa học pháp lý ngày càng cao, việc đạt chuẩn khoa học không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn góp phần nâng cao vị thế của Tạp chí Pháp lý trong hệ thống các tạp chí khoa học tại Việt Nam.

Sự kiện này đồng thời mở ra cơ hội để Tạp chí Pháp lý tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nghiên cứu học thuật, hoạch định chính sách và thực tiễn áp dụng pháp luật. Thông qua các công trình nghiên cứu chuyên sâu, Tạp chí Pháp lý sẽ góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và phát triển bền vững đất nước.

Trong thời gian tới, Tạp chí Pháp lý định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng hợp tác học thuật với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Ban Biên tập

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

tạp chí pháp lý Tạp chí khoa học Việt Nam
Mới cập nhật
Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

11 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

12 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

13 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hàng nghìn runner nhận BIB VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, háo hức trải nghiệm siêu đô thị ESG++

Không khí điểm nhận BIB VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP.HCM) sôi sục suốt cả ngày 29/4. 5.000 runner đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục cung đường chạy “xuyên rừng - chạm biển” đẹp bậc nhất Việt Nam, cũng như khám phá siêu đô thị ESG++ đang thần tốc hình thành tại Cần Giờ.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ, việc xây dựng cơ chế pháp lý để quản trị rủi ro đối với sáng chế trở thành yêu cầu cấp thiết.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện khung pháp luật đầu tư nội địa nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tranh chấp quốc tế

(Pháp lý). Bài viết phân tích sự cần thiết hoàn thiện khung pháp luật đầu tư nội địa của Việt Nam nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tranh chấp quốc tế (ISDS/ITS) trong bối cảnh thực thi các cam kết từ EVFTA, CPTPP và EVIPA.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Chủ xe hài lòng với trải nghiệm “ông chủ” trên VinFast VF 9

VinFast VF 9 đang cho thấy những giá trị tiệm cận phân khúc xe sang: từ trải nghiệm “ông chủ” tại hàng ghế thứ hai tới những đặc quyền “vượt chuẩn” thị trường đi kèm.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Sun Group và hành trình nâng tầm hạ tầng hàng không trong kỷ nguyên mới

Tiên phong kiến tạo hạ tầng hàng không với tư duy khác biệt, Sun Group đang góp phần mở rộng không gian phát triển cho từng điểm đến, nơi “cửa ngõ bầu trời” không chỉ kết nối, mà trực tiếp dẫn dắt tăng trưởng.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng qua các hiệp định CPTPP và EVFTA, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (Luật số 150/2025/QH15, thông qua ngày 11/12/2025, hiệu lực từ 01/01/2026) đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách tư pháp Việt Nam

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và xem xét việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn là hết sức cần thiết.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay