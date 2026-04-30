Tạp chí Pháp lý đạt chuẩn Tạp chí Khoa học Việt Nam năm 2026

(Pháp lý) – Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2026 công bố Danh mục tạp chí đạt tiêu chuẩn khoa học Việt Nam năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc chuẩn hóa hệ thống tạp chí khoa học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng học thuật, quy trình phản biện và chuẩn mực xuất bản trong bối cảnh phát triển khoa học – công nghệ.

Theo danh mục được công bố, Tạp chí Pháp lý đã chính thức được Bộ Khoa học và công nghệ công nhận là Tạp chí đạt chuẩn khoa học Việt Nam năm 2026.

“Việc được công nhận đạt chuẩn tạp chí khoa học Việt Nam năm 2026 là sự ghi nhận quan trọng đối với những nỗ lực của Hội đồng biên tập Tạp chí Pháp lý trong việc nâng cao chất lượng học thuật và chuẩn hóa quy trình xuất bản. Trong thời gian tới, Tạp chí Pháp lý sẽ tiếp tục đổi mới nội dung theo hướng chuyên sâu, tăng cường phản biện chính sách và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động khoa học” – TS. Hà Công Anh Bảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng biên tập Tạp chí Pháp lý, nhấn mạnh.

Sự ghi nhận này là kết quả của quá trình phát triển ổn định, gắn với định hướng chuẩn hóa hoạt động xuất bản theo các tiêu chí khoa học.

Trong thời gian qua, Lãnh đạo Tạp chí Pháp lý đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng biên tập đẩy mạnh các công trình nghiên cứu chuyên sâu, phản biện chính sách và phân tích pháp luật trong các lĩnh vực như hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp, hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế thị trường. Nội dung các bài viết bám sát thực tiễn lập pháp và thực thi pháp luật, góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạt động hoạch định chính sách - bà Lê Thị Mai Phương, Tổng biên tập Tạp chí Pháp lý, cho biết

Bên cạnh đó, quy trình biên tập và phản biện được thực hiện chặt chẽ, với cơ chế phản biện kín bởi các chuyên gia độc lập, bảo đảm tính khách quan và chất lượng học thuật của các công trình công bố. Các yêu cầu về đạo đức học thuật, trích dẫn và minh bạch nguồn tài liệu cũng được áp dụng nghiêm ngặt theo quy định của Tạp chí.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý, xuất bản và phổ biến nội dung được đẩy mạnh, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng khả năng tiếp cận đối với cộng đồng học thuật và giới thực tiễn.

Trong bối cảnh yêu cầu đối với nghiên cứu khoa học pháp lý ngày càng cao, việc đạt chuẩn khoa học không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn góp phần nâng cao vị thế của Tạp chí Pháp lý trong hệ thống các tạp chí khoa học tại Việt Nam.

Sự kiện này đồng thời mở ra cơ hội để Tạp chí Pháp lý tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nghiên cứu học thuật, hoạch định chính sách và thực tiễn áp dụng pháp luật. Thông qua các công trình nghiên cứu chuyên sâu, Tạp chí Pháp lý sẽ góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và phát triển bền vững đất nước.

Trong thời gian tới, Tạp chí Pháp lý định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng hợp tác học thuật với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.