Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

MobiFone và ROX Group ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

14:18 29/10/2025
Tập đoàn ROX (ROX Group) và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. Việc hợp tác diễn ra trong bối cảnh hai bên đều hướng tới những mục tiêu phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng cao của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và nhu cầu gia tăng đổi mới, ứng dụng công nghệ.
a1-1761722274.jpg

Đại diện MobiFone (trái) và ROX tại lễ ký kết hợp tác ngày 27/10/2025

Tham dự buổi ký kết có lãnh đạo cấp cao nhất và các cán bộ chủ chốt của ROX Group và MobiFone. Theo nội dung biên bản ghi nhớ, MobiFone và ROX Group sẽ phối hợp triển khai nhiều hạng mục trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số của ROX Group.

Một số dịch vụ MobiFone sẽ cung cấp bao gồm: triển khai dịch vụ băng rộng cố định và hạ tầng truyền dẫn; cung cấp giải pháp chữ ký số MobiCA; cung cấp giải pháp công nghệ số AR/VR, phục vụ các hoạt động quảng bá thương hiệu, đào tạo nhân sự và tương tác trực tuyến… Thông qua các dịch vụ do MobiFone cung cấp sẽ giúp ROX Group nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả truyền thông số.

Bên cạnh đó, MobiFone cũng sẽ phối hợp cùng ROX Group và các đơn vị thành viên trong việc số hóa quy trình nội bộ, tăng cường bảo mật thông tin và bảo đảm tính pháp lý trong giao dịch điện tử. Đây là những khía cạnh rất quan trọng giúp tập đoàn triển khai các hoạt động chuyển đổi số một cách bền vững.

Song song, ROX Group cũng sẽ đồng hành cùng MobiFone trong việc tăng cường độ phủ sóng, cung cấp dịch vụ ở một số lĩnh vực thế mạnh của ROX Group như dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà; an ninh, vệ sinh, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,…

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo cấp cao của ROX Group cho biết, việc hợp tác với MobiFone là bước đi mang tính tiên phong trong việc kết nối sức mạnh của công nghệ và tư duy quản trị hiện đại. Trong tương lai, ROX Group và MobiFone sẽ cùng phối hợp nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh tích hợp đa dịch vụ, từ bán hàng, chăm sóc khách hàng đến cung cấp dịch vụ chéo để mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

ROX Group là tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực phát triển đô thị và khu công nghiệp, dịch vụ, tài chính, năng lượng… Với sứ mệnh “Sáng tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống”, ROX Group đã phát triển nhiều khu công nghiệp, khu đô thị, dự án năng lượng tái tạo góp phần tạo dựng môi trường sống và làm việc hiện đại cho người dân các địa phương.

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone là mạng viễn thông di động đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin và dịch vụ số, cung cấp các giải pháp toàn diện từ viễn thông, dữ liệu, an ninh mạng, điện toán đám mây đến các nền tảng ứng dụng doanh nghiệp.

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa MobiFone và ROX Group không chỉ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai doanh nghiệp hàng đầu mà còn là sự cộng hưởng sức mạnh hướng tới phát triển bền vững, mang đến nhiều trải nghiệm chất lượng cho khách hàng. MobiFone và ROX Group không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi bên, mà còn đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

ROX Group
Cùng chủ đề
SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng Thông tin kinh doanh
SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt lợi nhuận trước...

Lễ ra quân Charmora City: Hơn 2000 chiến binh vỡ òa cảm xúc với mô hình Sponge City đầu tiên tại Việt Nam Thông tin kinh doanh
Lễ ra quân Charmora City: Hơn 2000 chiến binh vỡ òa cảm xúc với mô hình Sponge City đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 27/10 tại Diamond Bay Resort & Spa, hơn 2000 chuyên viên kinh doanh từ các đại lý phân phối...

Agribank đồng hành cùng “Công ước Hà Nội” - Kiến tạo không gian số an toàn, phát triển bền vững Thông tin kinh doanh
Agribank đồng hành cùng “Công ước Hà Nội” - Kiến tạo không gian số an toàn, phát triển bền vững

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với tư cách Nhà Tài trợ Vàng vinh...

MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, dẫn đầu chuyển đổi số toàn diện Thông tin kinh doanh
MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, dẫn đầu chuyển đổi số toàn diện

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng...

Vì sao VinFast VF 5 liên tiếp là quán quân doanh số thị trường ô tô Việt? Thông tin kinh doanh
Vì sao VinFast VF 5 liên tiếp là quán quân doanh số thị trường ô tô Việt?

VinFast VF 5 là minh chứng cho một chiếc SUV đô thị “có tất cả trong một”, vừa hợp lý...

Agribank – Chủ động kiến tạo ngân hàng số, đưa dịch vụ đến từng người dân Thông tin kinh doanh
Agribank – Chủ động kiến tạo ngân hàng số, đưa dịch vụ đến từng người dân

Trên nền tảng định hướng chiến lược của Nghị quyết 57-NQ/TW, cùng Kế hoạch 77-KH/ĐU ban hành ngày 28/2/2025 và...

Mới cập nhật
Phát huy dân chủ, trí tuệ của đội ngũ Luật gia, Luật sư góp ý hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Phát huy dân chủ, trí tuệ của đội ngũ Luật gia, Luật sư góp ý hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Sáng ngày 29/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Chi ủy Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

T&T Group được vinh danh Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam (ALPHA30): Dấu ấn hệ sinh thái đa ngành bền vững

T&T Group được vinh danh Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam (ALPHA30): Dấu ấn hệ sinh thái đa ngành bền vững

Ngày 28/10/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã xuất sắc được vinh danh trong bảng xếp hạng ALPHA 30 - Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam năm 2025.

14 giờ trước Thông tin đầu tư

Hội chợ Mùa Thu lần Thứ nhất - 2025: “Cực phẩm” ẩm thực – “Đại tiệc ăn chơi’ hot nhất thời điểm này

Hội chợ Mùa Thu lần Thứ nhất - 2025: “Cực phẩm” ẩm thực – “Đại tiệc ăn chơi’ hot nhất thời điểm này

Nếu mùa thu có mùi vị, thì chắc chắn đó là hương BBQ thơm lừng, là ly bia mát lạnh dưới ánh đèn vàng và là tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui. Tất cả hội tụ tại Hội chợ Mùa Thu lần Thứ nhất - 2025, đang “gây bão” khi biến khu Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) thành “thành phố không ngủ” với đại tiệc ẩm thực - giải trí quy mô hơn 4.500 chỗ, nơi mùa thu trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết.

14 giờ trước Thông tin cần biết

SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng

SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt lợi nhuận trước thuế 6.739 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ và hoàn thành sớm 104% kế hoạch năm 2025.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Lễ ra quân Charmora City: Hơn 2000 chiến binh vỡ òa cảm xúc với mô hình Sponge City đầu tiên tại Việt Nam

Lễ ra quân Charmora City: Hơn 2000 chiến binh vỡ òa cảm xúc với mô hình Sponge City đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 27/10 tại Diamond Bay Resort & Spa, hơn 2000 chuyên viên kinh doanh từ các đại lý phân phối đã cùng tạo nên không khí bùng nổ trong lễ ra quân dự án Charmora City.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 66/2022/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong đó xác định nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn nội luật hóa quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự tại Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương hướng xây dựng pháp luật hình sự Việt Nam theo quy định của các điều ước quốc tế dựa trên tinh thần việc nội luật hóa vừa phải đáp ứng được nghĩa vụ của quốc gia thành viên với cộng đồng quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và đặc thù của hệ thống pháp luật quốc gia.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp cận công lý, đồng thời nêu hạn chế về dữ liệu, thuật toán và niềm tin xã hội. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách và nghiên cứu tình huống, nghiên cứu rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó việc ứng dụng AI trong tư pháp hiện còn hạn chế và mới ở giai đoạn thí điểm.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

(Pháp lý). Dữ liệu sinh trắc học đang trở thành công cụ quan trọng trong xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học đặt ra nhiều thách thức về bảo mật, và tính tương thích với khung pháp lý. Bài viết sau tác giả phân tích một số quy định về dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam, tham chiếu các quy định tại Mỹ và Singapore, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số an toàn và hiệu quả.

1 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay