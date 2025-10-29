MobiFone và ROX Group ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Tập đoàn ROX (ROX Group) và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. Việc hợp tác diễn ra trong bối cảnh hai bên đều hướng tới những mục tiêu phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng cao của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và nhu cầu gia tăng đổi mới, ứng dụng công nghệ.

Đại diện MobiFone (trái) và ROX tại lễ ký kết hợp tác ngày 27/10/2025

Tham dự buổi ký kết có lãnh đạo cấp cao nhất và các cán bộ chủ chốt của ROX Group và MobiFone. Theo nội dung biên bản ghi nhớ, MobiFone và ROX Group sẽ phối hợp triển khai nhiều hạng mục trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số của ROX Group.

Một số dịch vụ MobiFone sẽ cung cấp bao gồm: triển khai dịch vụ băng rộng cố định và hạ tầng truyền dẫn; cung cấp giải pháp chữ ký số MobiCA; cung cấp giải pháp công nghệ số AR/VR, phục vụ các hoạt động quảng bá thương hiệu, đào tạo nhân sự và tương tác trực tuyến… Thông qua các dịch vụ do MobiFone cung cấp sẽ giúp ROX Group nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả truyền thông số.

Bên cạnh đó, MobiFone cũng sẽ phối hợp cùng ROX Group và các đơn vị thành viên trong việc số hóa quy trình nội bộ, tăng cường bảo mật thông tin và bảo đảm tính pháp lý trong giao dịch điện tử. Đây là những khía cạnh rất quan trọng giúp tập đoàn triển khai các hoạt động chuyển đổi số một cách bền vững.

Song song, ROX Group cũng sẽ đồng hành cùng MobiFone trong việc tăng cường độ phủ sóng, cung cấp dịch vụ ở một số lĩnh vực thế mạnh của ROX Group như dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà; an ninh, vệ sinh, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,…

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo cấp cao của ROX Group cho biết, việc hợp tác với MobiFone là bước đi mang tính tiên phong trong việc kết nối sức mạnh của công nghệ và tư duy quản trị hiện đại. Trong tương lai, ROX Group và MobiFone sẽ cùng phối hợp nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh tích hợp đa dịch vụ, từ bán hàng, chăm sóc khách hàng đến cung cấp dịch vụ chéo để mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

ROX Group là tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực phát triển đô thị và khu công nghiệp, dịch vụ, tài chính, năng lượng… Với sứ mệnh “Sáng tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống”, ROX Group đã phát triển nhiều khu công nghiệp, khu đô thị, dự án năng lượng tái tạo góp phần tạo dựng môi trường sống và làm việc hiện đại cho người dân các địa phương.

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone là mạng viễn thông di động đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin và dịch vụ số, cung cấp các giải pháp toàn diện từ viễn thông, dữ liệu, an ninh mạng, điện toán đám mây đến các nền tảng ứng dụng doanh nghiệp.

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa MobiFone và ROX Group không chỉ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai doanh nghiệp hàng đầu mà còn là sự cộng hưởng sức mạnh hướng tới phát triển bền vững, mang đến nhiều trải nghiệm chất lượng cho khách hàng. MobiFone và ROX Group không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi bên, mà còn đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, sáng tạo và hội nhập quốc tế.