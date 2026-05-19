Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

12:02 19/05/2026
Ngày 12/6 tới, tại Vinpearl Landmark 81 (TP.HCM), hơn 500 lãnh đạo quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu châu Á sẽ tham dự Venture Forum 2026 - diễn đàn đối thoại cấp cao về M&A và vốn tư nhân do VinVentures (thuộc Vingroup) khởi xướng. Sự kiện được kỳ vọng trở thành một trong những điểm hẹn đáng chú ý nhất năm của giới đầu tư công nghệ và tài chính khu vực.

Diễn đàn Venture Forum 2026 có chủ đề “Vietnam’s M&A Moment – The Unseen Dynamics”, được tổ chức với sự đồng hành của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, Lotte Ventures và Impact Square.

Theo Ban tổ chức, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến đáng chú ý của dòng vốn công nghệ và đầu tư tư nhân tại khu vực nhờ nền tảng tăng trưởng dài hạn, tốc độ chuyển đổi số nhanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển mạnh. Diễn đàn Venture Forum 2026 vì thế được kỳ vọng trở thành không gian đối thoại chuyên sâu về các chuyển động mới của thị trường M&A khu vực.

Khởi động Venture Forum 2026 với chủ đề "Vietnam's M&A Moment – The Unseen Dynamics

Sự kiện dự kiến quy tụ 500 đại biểu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Việt Nam, bao gồm lãnh đạo quỹ đầu tư, tập đoàn, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và startup tăng trưởng nhanh.

Chương trình có 6 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào nhiều chủ đề như định giá doanh nghiệp, chiến lược M&A của các tập đoàn châu Á, xu hướng dịch chuyển của dòng vốn tư nhân từ giải ngân sang thu hồi vốn và DPI, vai trò của chính sách trong thúc đẩy giao dịch, cũng như các quyết định mở rộng hoặc thoái vốn của nhà sáng lập.

Bên cạnh các phiên đối thoại, diễn đàn cũng dành không gian cho hoạt động kết nối trực tiếp giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác và giao dịch tiềm năng sau sự kiện.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu dài hạn của Venture Forum là từng bước xây dựng một nền tảng đối thoại thường niên có chiều sâu về M&A và vốn tư nhân tại Việt Nam, qua đó góp phần kết nối doanh nghiệp trong nước với các dòng vốn chất lượng cao từ khu vực và quốc tế./.

Những “ông lớn” hàng đầu châu Á sẽ trở thành diễn giả tại Diễn đàn Venture Forum 2026 gồm:

Ông Chris Freund – Nhà sáng lập kiêm Đối tác điều hành Mekong Capital;

Ông Andrea Campagnoli – Đối tác Sáng lập Bain Việt Nam;

Bà Ngọc Nguyễn – Phó Tổng Biên tập DealStreetAsia Việt Nam;

Bà Lê Hàn Tuệ Lâm – Tổng Giám đốc VinVentures;

Ông Jun Sung Bae – Giám đốc điều hành, Khối Đầu tư Lotte Ventures;

Ông Maxx Tsai – Giám đốc đầu tư Chiến lược doanh nghiệp và M&A Advantech;

Ông Shigeki Kanemoto – Giám đốc Văn phòng Đại diện Daiwa Corporate Investment tại TP.HCM kiêm phụ trách hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Ông Timothy Do – Tổng Giám đốc Impact Square.

Thông tin chi tiết về sự kiện, chương trình và diễn giả sẽ được cập nhật tại website vinventures.net.

Đăng ký quan tâm tham dự tại: https://www.vinventures.net/venture-forum-2026

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Venture Forum 2026
Cùng chủ đề
Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

(Pháp lý) - TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới. Nơi hạ tầng không...

Sun Group sẽ đầu tư gần 100.000 tỷ vào đặc khu lớn nhất Việt Nam, từ đại lộ 10 làn, tàu điện xuyên đảo đến sân bay, cáp treo quy mô lớn

Gần 100.000 tỷ đồng sẽ được Sun Group rót vào Phú Quốc thông qua 11 dự án hạ tầng giao...

Royal Boulevard - Mặt tiền vàng tại “thủ phủ thượng lưu” mới của Hải Phòng

Đại lộ Royal Boulevard là huyết mạch thương mại của đô thị đảo Vinhomes Royal Island - “thủ phủ thượng...

Vì sao Đà Nẵng trở thành tọa độ an cư lý tưởng?

Đà Nẵng đang chuyển mình từ “thủ phủ du lịch” thành trung tâm tài chính và thương mại của miền...

Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về “phố biển không ngủ”

Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá đã neo cao, giới đầu tư Hà...

VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup, và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim...

Tạp chí Pháp lý thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn và tư vấn chính sách

(Pháp lý). Chiều 19/5/2026, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Tạp chí Pháp lý tổ chức phiên họp trực tiếp kết hợp trực tuyến Hội đồng Biên tập quý II/2026 dưới sự chủ trì của TS. Trần Công Phàn – Chủ tịch Hội đồng Biên tập. Phiên họp tập trung đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026; thảo luận định hướng phát triển trong giai đoạn mới; đồng thời trao đổi nhiều nội dung học thuật quan trọng nhằm định hướng phát triển nguồn lực nghiên cứu khoa học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, tiệm cận các chuẩn mực khoa học quốc tế.

Sự kiện - Chính sách

Quy định về tuân thủ chuẩn mực ESG cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu (EU)

(Pháp lý). Trong bối cảnh ESG trở thành rào cản kỹ thuật bắt buộc tại các thị trường phát triển, nghiên cứu này phân tích các quy định tuân thủ dành cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sang Châu Âu (EU).

Pháp lý và Kinh doanh

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh quan hệ thương mại quốc tế ngày càng mở rộng và phức tạp, nguy cơ phát sinh tranh chấp thương mại luôn tiềm ẩn và có xu hướng gia tăng. Nhằm bảo vệ quyền lợi, duy trì hợp tác, hạn chế rủi ro và đảm bảo công bằng, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Bài viết sẽ tập trung phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế hiện nay, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm đổi mới và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam.

Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

(Pháp lý) - Trong kỷ nguyên kinh tế số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản trí tuệ (TSTT) không còn đơn thuần là công cụ bảo hộ quyền lợi sáng tạo mà đã trở thành nguồn vốn chiến lược, quyết định giá trị vốn hóa và lợi thế cạnh tranh sinh tồn của doanh nghiệp. Luật Sở hữu trí tuệ 2025 đã có những sửa đổi mang tính đột phá, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại hóa và định giá tài sản trí tuệ.

Pháp lý và Kinh doanh

Agribank chuyển đổi số gắn với ESG: Từ các Kiosk thông minh đến khát vọng “số hóa” vùng biên

Trong chiến lược phát triển bền vững, Agribank đang chứng minh vị thế của một định chế tài chính hàng đầu khi triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số gắn với thực thi các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Từ việc triển khai mô hình Agribank Digital (Kiosk ngân hàng số) đến việc tài trợ mô hình Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử (gọi tắt là Kiosk hành chính công), đây không chỉ là bước đi công nghệ thuần túy từ cung ứng dịch vụ số trong tài chính ngân hàng đến đồng hành cùng chính quyền số hóa hành chính công, mà còn là lời giải cho bài toán thu hẹp khoảng cách số, đưa công nghệ “chạm” đến những vùng biên viễn xa xôi nhất.

Thông tin kinh doanh

Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

(Pháp lý) - TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới. Nơi hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tái định hình không gian đô thị và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, Ga Thủ Thiêm cùng đề xuất mô hình TOD 5.0 từ SonKim Land được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho một cực tăng trưởng mới của thành phố.

Thông tin đầu tư

VinFuture 2026 nhận hơn 1.800 đề cử, mạng lưới đối tác toàn cầu tăng gấp 14 lần sau 6 năm

Khép lại vòng đề cử mùa giải 2026, Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture ghi nhận 1.819 hồ sơ từ khắp thế giới cùng mạng lưới hơn 17.000 đối tác đề cử đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sự kiện - Chính sách

Pháp luật về phát triển bền vững trong các FTA thế hệ mới: Nghiên cứu so sánh Hiệp định RCEP, CPTPP và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

(Pháp lý). Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đặt ra yêu cầu lồng ghép các vấn đề phát triển bền vững (lao động, môi trường) vào các FTA thế hệ mới.

Kinh doanh - Quốc tế

Dấu ấn học thuật nổi bật của Tạp chí Pháp lý trong nửa đầu năm 2026

(Pháp lý). Năm 2026 đánh dấu bước chuyển phát triển quan trọng của Tạp chí Pháp lý khi chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đạt chuẩn tạp chí khoa học Việt Nam theo Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2026. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực đổi mới toàn diện về mô hình tổ chức, quy trình phản biện và chuẩn hóa học thuật của Hội đồng biên tập, mà còn phản ánh chất lượng ngày càng nâng cao của các công trình nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Pháp lý trong thời gian qua.

Diễn đàn - Luật gia

ROX Group góp sức mang không gian nhạc kịch đa giác quan đậm chất quốc tế đến Hà Nội

Với dàn nhạc giao hưởng trình diễn trực tiếp, dàn hợp xướng, nghệ sĩ múa cùng công nghệ visual art và 3D mapping, Musical Night hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhạc kịch đa giác quan hiếm có cho khán giả Hà Nội. Chương trình sẽ diễn ra trong hai đêm 23 và 24/5/2026 với sự đồng hành của ROX Group và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Thông tin cần biết

