Sun Group và hành trình nâng tầm hạ tầng hàng không trong kỷ nguyên mới

Tiên phong kiến tạo hạ tầng hàng không với tư duy khác biệt, Sun Group đang góp phần mở rộng không gian phát triển cho từng điểm đến, nơi “cửa ngõ bầu trời” không chỉ kết nối, mà trực tiếp dẫn dắt tăng trưởng.

Sân bay Phú Quốc - "Cửa ngõ" kết nối đảo Ngọc với thế giới

Sân bay mở không gian phát triển

Không đơn thuần là cơ sở hạ tầng giao thông thuần túy, sân bay đang trở thành bệ phóng cho du lịch bứt phá, giao thương rộng mở và gia tăng hấp lực thu hút đầu tư.

Dubai International Airport nhiều năm liên tiếp giữ ngôi vương số 1 toàn cầu về lượng khách quốc tế. Năm 2019, sân bay đạt hơn 86 triệu lượt khách. Đến năm 2025, con số này đã tăng lên khoảng 95,2 triệu lượt khách, cho thấy đà tăng trưởng bền vững của một điểm đến lấy hàng không làm trục phát triển.

Quan trọng hơn, Dubai Airport còn kéo theo hệ sinh thái kinh tế sân bay, xoay quanh từ bán lẻ miễn thuế, bất động sản, logistics đến du lịch đóng góp khoảng 27% GDP.

Tại Phuket (Thái Lan) việc nâng cấp sân bay để đón các dòng máy bay thân rộng bay thẳng từ châu Âu và Trung Đông đã giúp hòn đảo này thoát khỏi thế phụ thuộc trung chuyển, trực tiếp kết nối với các thị trường quốc tế trọng điểm. Nhờ đó, năm 2025, sân bay phục vụ khoảng 17,4 triệu lượt khách, tạo lực kéo mạnh mẽ cho tăng trưởng và giúp Phuket đóng góp gần 20% doanh thu du lịch quốc gia.

Như vậy sân bay tại nhiều quốc gia đã khẳng định vai trò đòn bẩy tạo ra tăng trưởng.

Ngược lại, Việt Nam vẫn đang đối mặt một nghịch lý. Nhiều vùng đất sở hữu tiềm năng vượt trội nhưng chưa thể bứt phá, bởi chưa mở “cửa ngõ bầu trời” cho những chuyến bay thẳng.

Côn Đảo là minh chứng điển hình. Sân bay hiện chỉ đạt tiêu chuẩn 3C, công suất khoảng 400.000 hành khách mỗi năm, chưa có đường bay quốc tế trực tiếp. Trong khi đó, hòn đảo hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành điểm đến cao cấp thu hút khách quốc tế. Nhưng việc phải trung chuyển nhiều chặng khiến một điểm đến “luxury” lại trở nên khó tiếp cận hơn cả nơi bình dân. Nếu được nâng cấp lên tiêu chuẩn 4E, công suất có thể đạt khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm, gấp hơn 7 lần hiện tại. Khi “cửa ngõ” được mở, tiềm năng mới có cơ hội được khai phóng.

Phan Thiết (Mũi Né) sở hữu bờ biển đẹp, khí hậu lý tưởng nhưng đang bị kìm hãm bởi điểm nghẽn lớn nhất: thiếu sân bay dân dụng. Du khách chủ yếu phải di chuyển đường bộ từ TP.HCM mất 4–5 giờ, khiến việc tiếp cận trở nên bất tiện, hạn chế lượng khách cao cấp và tốc độ phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Việc khởi công sân bay Phan Thiết vào 27/4/2026 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt này, giúp Phan Thiết cất cánh mạnh mẽ.

Sun Group cam kết sẽ hoàn thành xây dựng sân bay Phan Thiết trong thời gian kỉ lục 2 năm

Hạ tầng hàng không tư nhân - Khai phóng điểm nghẽn

Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công còn hạn chế, khu vực tư nhân tiêu biểu là Sun Group đang ngày càng khẳng định vai trò kiến tạo và vận hành hạ tầng hàng không theo hướng khác biệt, mở ra những vận hội phát triển mới cho nhiều vùng đất.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Phú Quốc…do Sun Group xây dựng, nâng cấp, vận hành là những minh chứng sống động. Khi hạ tầng tiếp tục hoàn thiện, các điểm đến như Phú Quốc được kỳ vọng sẽ sẵn sàng đón máy bay thân rộng, mở rộng mạng bay thẳng quốc tế và hướng tới phục vụ các sự kiện tầm cỡ như APEC 2027. Khi đó, sân bay không chỉ là cửa ngõ giao thông, mà trở thành đòn bẩy thu hút dòng vốn đầu tư vào du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp, từng bước đưa Phú Quốc trở thành trung tâm kết nối hàng không – du lịch mới của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Sân bay Vân Đồn đòn bẩy góp phần nâng tầm vị thế du lịch Quảng Ninh

Đáng chú ý, Sun Group hợp tác chiến lược với Changi Airports International (CAI) để vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao, đồng thời tiên phong phát triển mô hình “sân bay điểm đến” tại Việt Nam – nơi du khách không chỉ quá cảnh mà còn có thể tham quan, mua sắm, giải trí và trải nghiệm nghệ thuật ngay tại sân bay.

Mô hình này được tích hợp với hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí khép kín của Sun Group, từ Sun PhuQuoc Airways đến các khu resort, công viên qua đó kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và tạo đòn bẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Bởi ngày nay, Sun Group không chỉ “bỏ túi” bản đồ sân bay dày đặc ba miền, mà Sun Group còn hướng tới mô hình Tập đoàn hàng không với hãng bay Sun Air và Sun PhuQuoc Airways.

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái khép kín của Sun Group, giúp tối ưu hóa hành trình trải nghiệm của du khách.

Thay vì chờ đến khi điểm đến đạt ngưỡng khách nhất định mới đầu tư hạ tầng, Sun Group chủ động kiến tạo sân bay để “kích hoạt” dòng khách và dòng vốn. Việc tích hợp hàng không vào hệ sinh thái gồm du lịch, dịch vụ và hàng không chung (Sun Air, Sun PhuQuoc Airways) giúp hình thành một chuỗi vận hành khép kín, điều phối hiệu quả dòng khách và biến sân bay thành “trái tim” của kinh tế vùng. Tư duy này cũng được Sun Group triển khai nhất quán trong các đề xuất quy hoạch tại Phan Thiết, Côn Đảo, Măng Đen và Vân Phong...

Với nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng hàng không đến năm 2030 lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, sự hiện diện của doanh nghiệp tư nhân như Sun Group trở nên đặc biệt quan trọng. Không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính, khu vực này còn mang đến mô hình vận hành linh hoạt, nhạy bén và gắn chặt với hiệu quả thực tế của điểm đến.

Nơi nào mở được “cửa ngõ bầu trời”, nơi đó mở ra cánh cửa tăng trưởng. Sân bay, vì thế, không chỉ là hạ tầng giao thông, mà còn là điểm khởi phát cho một quỹ đạo phát triển mới, đưa kinh tế địa phương từng bước cất cánh và vươn tầm quốc tế.