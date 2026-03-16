Bệnh viện Nhi Thanh Hóa: Nâng niu sức khỏe trẻ thơ

Trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cùng môi trường điều trị thân thiện luôn là yếu tố khiến các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm niềm tin. Tại Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nhiều năm qua đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng nghìn gia đình, nơi không chỉ điều trị bệnh mà còn mang đến sự an tâm và hy vọng cho trẻ em trong và ngoài tỉnh.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Trung tâm chuyên khoa nhi lớn của khu vực

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa được thành lập ngày 1/6/2001 trên cơ sở tách từ khoa Nội nhi và Ngoại nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Sau nhiều năm phát triển, bệnh viện đã trở thành cơ sở y tế chuyên khoa nhi tuyến cuối của tỉnh, đảm nhiệm nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn và một số tỉnh lân cận, thậm chí cả khu vực Hủa Phăn (Lào).

Từ quy mô ban đầu vài trăm giường bệnh, đến nay bệnh viện đã phát triển mạnh mẽ cả về cơ sở vật chất lẫn nguồn nhân lực. Hiện bệnh viện có khoảng 900 giường bệnh kế hoạch, với 22 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng cùng nhiều phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận hơn 200.000 lượt khám ngoại trú và trên 60.000 lượt điều trị nội trú cho bệnh nhi. Những con số này cho thấy vai trò quan trọng của bệnh viện trong hệ thống chăm sóc sức khỏe trẻ em của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thực hiện chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ phát hiện và điều trị bệnh cho bệnh nhi bằng hệ thống thiết bị y tế hiện đại

Bên cạnh đó, bệnh viện còn là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý nhi khoa phức tạp ngay tại địa phương.

Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Song song với việc mở rộng quy mô, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cũng đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực và đầu tư trang thiết bị hiện đại. Hiện bệnh viện có gần 900 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có khoảng 300 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, đang làm việc tại 39 khoa, phòng.

Đội ngũ y bác sĩ tại đây không chỉ được đào tạo chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực nhi khoa như hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, hồi sức cấp cứu và sơ sinh… mà còn thường xuyên được cập nhật kiến thức, tiếp nhận các kỹ thuật mới từ tuyến trung ương. Nhờ đó, nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị đã được triển khai hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho trẻ em.

Điều dưỡng Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho bệnh nhi tại khoa điều trị

Những năm gần đây, bệnh viện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều trị, trong đó có việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại 100% khoa lâm sàng và cận lâm sàng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục và rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh.

Song song với hoạt động chuyên môn, bệnh viện còn chú trọng xây dựng môi trường khám chữa bệnh xanh – sạch – đẹp, cải tiến quy trình phục vụ theo hướng thân thiện với trẻ em. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác chuyên môn cũng được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao năng lực điều trị và chăm sóc bệnh nhi.

Ông Lê Đăng Khoa – Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hoá khẳng định: “Phát huy thành quả đã đạt được, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện nguyện đem hết tâm huyết và năng lực để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nâng tầm Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, góp phần xây dựng y tế trở thành một trong năm trụ cột tăng trưởng của tỉnh; hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu của cả nước.”

Với định hướng phát triển bền vững và lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang từng bước xây dựng hình ảnh một cơ sở y tế chuyên khoa nhi hiện đại, chuyên sâu và nhân văn. Sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cùng những nỗ lực đổi mới không ngừng đã giúp bệnh viện trở thành điểm tựa tin cậy của nhiều gia đình trong hành trình chăm sóc sức khỏe cho thế hệ tương lai.