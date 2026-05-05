Tạp chí du lịch xa xỉ hàng đầu Châu Á gọi tên Nhà hát Opera Hà Nội: "Sydney hãy nhường bước"

08:05 05/05/2026
Dù đang trong quá trình thi công, Nhà hát Opera Hà Nội tại Hồ Tây luôn là tâm điểm của truyền thông quốc tế. Mới đây, tạp chí danh tiếng Travel + Leisure Asia (T+L) đã dành những mỹ từ đặc biệt trên nền tảng Instagram của mình để ngợi ca công trình, kỳ vọng đây sẽ là biểu tượng văn hóa mới của Việt Nam vươn tầm thế giới.

Mở đầu bài viết, ấn phẩm danh tiếng này đưa ra một nhận định đầy táo bạo: "Move aside, Sydney. There's a new iconic opera house on the water." (Tạm dịch: Sydney hãy nhường bước. Đã có một biểu tượng nhà hát trên mặt nước mới chuẩn bị ra đời). Việc kiệt tác kiến trúc của Hà Nội xuất hiện trang trọng trên một nền tảng mạng xã hội có sức định hướng giới xê dịch tinh hoa toàn cầu là minh chứng rõ nét cho sức hút của dự án trên toàn cầu. Giới chuyên môn quốc tế đã bắt đầu đặt Nhà hát Opera Hà Nội lên bàn cân, sánh ngang với những biểu tượng vĩ đại nhất hành tinh.

Nhà hát Opera Hà Nội trở thành tâm điểm của giới xê dịch tinh hoa toàn cầu khi được đặt lên bàn cân so sánh với những biểu tượng vĩ đại nhất hành tinh. (Ảnh: travelandleisureasia)

Sức hút của dự án không chỉ dừng lại ở những nhận định chuyên môn mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng yêu nghệ thuật toàn cầu qua những phản hồi đầy hào hứng trên mạng xã hội. Thông tin về dự án mới này nhận được sự quan tâm của độc giả toàn cầu. “Thật đẳng cấp", "wow, trông thật lộng lẫy"..., nhiều bình luận khen ngợi dự án. Trong đó, nhiều người ấn tượng trước một "thiết kế thật thú vị và quá đẹp", đồng thời gửi gắm niềm mong mỏi được trực tiếp trải nghiệm không gian nghệ thuật này trong tương lai khi khẳng định: "dự án này trông thật tuyệt vời, hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được xem biểu diễn tại đây".

Là “đứa con tinh thần” của Renzo Piano, vị kiến trúc sư huyền thoại từng đoạt giải Pritzker, công trình được đánh giá là một trong những dự án văn hóa đương đại tham vọng nhất của Việt Nam.

Đặc biệt ấn tượng với câu chuyện văn hóa đằng sau lớp vỏ kiến trúc, Travel + Leisure Asia đã dành những dòng viết đầy chất thơ để miêu tả về dự án. Tạp chí này ví nhà hát như một "viên ngọc trai khổng lồ" mang trong mình dòng chảy lịch sử của Hồ Tây. Tác giả bài viết đầy cảm xúc khi nhắc lại ký ức về những thế hệ người dân bản địa từng lặn ngụp dưới lòng hồ tìm trai nước ngọt, chắt chiu từng viên ngọc ánh hồng, cam và trắng. Di sản lấp lánh ấy, theo ấn phẩm, nay đã "sống lại trong lớp vỏ ceramic hiệu ứng ngọc trai của mái vòm nhà hát". Nhờ chất liệu độc bản này, công trình sở hữu vẻ đẹp biến ảo đến kinh ngạc với khả năng "thay đổi màu sắc theo ánh sáng, rạng rỡ ở những thời khắc bình minh, chạng vạng và ngay cả dưới những vì sao".

Tựa như một "viên ngọc trai khổng lồ" trồi lên từ lòng Hồ Tây, công trình sở hữu lớp vỏ ceramic có khả năng thay đổi màu sắc kỳ ảo theo ánh sáng tự nhiên

Về quy mô và công năng, nền tảng truyền thông này nhận định dự án được sinh ra để "song hành cùng di sản Nhà hát Lớn Hà Nội, nhưng ở một quy mô hoàn toàn khác biệt". Hệ thống cơ sở hạ tầng đẳng cấp của nhà hát sở hữu sức chứa lên tới 2.800 chỗ ngồi, bao gồm một khán phòng opera 1.800 chỗ và một khán phòng hội nghị 1.000 chỗ, sẵn sàng đáp ứng mọi loại hình nghệ thuật đỉnh cao từ nhạc giao hưởng đến múa ballet. Hạ tầng này hoàn toàn đủ sức vóc để "thu hút những siêu phẩm nghệ thuật quốc tế lớn nhất" về biểu diễn tại Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, ấn phẩm quốc tế còn phác họa một viễn cảnh thưởng thức nghệ thuật xa xỉ: Khán giả có thể tiếp cận Nhà hát Opera Hà Nội bằng đường thủy thông qua 8 bến đỗ thuyền chuyên biệt. Toàn bộ "viên ngọc" kiến trúc này được đặt trọn trong lòng một siêu công viên văn hóa rộng 44 hecta, tạo nên một hệ sinh thái nghệ thuật hiếm có.

Không chỉ là một nhà hát, đây là một hệ sinh thái nghệ thuật hiếm có, nơi sự hiện đại song hành cùng di sản Nhà hát Lớn Hà Nội ở một quy mô hoàn toàn khác biệt

Những nhận định tích cực từ Travel + Leisure chính là bảo chứng quốc tế quan trọng cho sức vóc của Nhà hát Opera Hà Nội. Sự quan tâm này không chỉ khẳng định tư duy kiến trúc đột phá của dự án, mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của một điểm đến. Vượt lên trên một công trình đơn thuần, dự án đang góp phần đưa Hà Nội gia nhập mạng lưới các kinh đô nghệ thuật quốc tế, nơi quy tụ những trải nghiệm văn hóa đẳng cấp bậc nhất.

