Brighton College Vietnam vào Top trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu 2026

08:41 08/05/2026
Lần đầu tiên, một cơ sở giáo dục tại Việt Nam góp mặt trong nhóm “Trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu” của Spear’s Schools Index 2026 - dấu mốc cho thấy chương trình giáo dục quốc tế tại Việt Nam đang tiệm cận các chuẩn mực khắt khe của thế giới.

Định vị trường tư thục có chất lượng được công nhận ở quy mô toàn cầu

Brighton College Vietnam vừa chính thức được vinh danh "Trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu" (Top Recommended Private School Globally) trong bảng xếp hạng uy tín Spear’s Schools Index 2026, trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam góp mặt ở nhóm đánh giá này.

Kế thừa di sản giáo dục lâu đời gần 200 năm của hệ thống Brighton College tại Vương Quốc Anh, Nhà trường kết hợp hài hòa giữa những tiêu chuẩn học thuật xuất sắc với việc nuôi dưỡng sự tò mò và tư duy độc lập ở mỗi học sinh

Bảng xếp hạng Spear’s Schools Index được công bố thường niên - là một trong những hệ thống đánh giá uy tín hàng đầu thế giới về giáo dục, do Spear’s Magazine phối hợp cùng tổ chức tư vấn giáo dục Thuso Group thực hiện.

Bảng xếp hạng đánh giá các trường dựa trên bộ tiêu chí trải rộng, từ kết quả học thuật, chất lượng giảng dạy đến môi trường học tập, mức độ quan tâm tới từng học sinh và những giá trị mà các em mang theo sau quá trình giáo dục. Ngay cả những trường có thành tích học thuật nổi bật vẫn có thể không được lựa chọn xếp hạng nếu chưa đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển toàn diện.

Đáng chú ý, hạng mục “Trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu” chỉ lựa chọn số lượng hạn chế các trường duy trì chất lượng ổn định. Việc một cơ sở giáo dục tại Việt Nam lần đầu tiên góp mặt cho thấy yêu cầu không chỉ nằm ở kết quả đào tạo, mà còn ở tính nhất quán trong chiến lược và vận hành.

Đại diện Brighton College Vietnam cho biết, để tham gia vào quá trình đánh giá, nhà trường đã cung cấp hệ thống minh chứng toàn diện, từ học thuật đến hoạt động ngoại khóa và công tác chăm sóc học sinh. “Đây là sự ghi nhận cho một quá trình phát triển dài hạn, thay vì một kết quả ngắn hạn”, đại diện trường cho hay.

Việc góp mặt trong Spear’s Schools Index 2026 góp phần định vị Brighton College Vietnam trong nhóm các trường tư thục có chất lượng được công nhận ở quy mô toàn cầu.

Những hoạt động thể thao, nghệ thuật và cộng đồng đa dạng là cầu nối đưa học sinh từ hơn 20 quốc gia đến gần nhau hơn trong môi trường học đường quốc tế

Cánh cửa mở ra kết nối toàn cầu

Kế thừa di sản gần 200 năm từ trường tư thục danh tiếng bậc nhất Vương quốc Anh, Brighton College Vietnam phát triển chương trình giáo dục quốc tế cho học sinh từ 3 đến 18 tuổi. Lộ trình học thuật được thiết kế xuyên suốt, kết nối chặt chẽ từ Chương trình Quốc gia Anh đến IGCSE và Tú tài Quốc tế (IBDP). Phương pháp giảng dạy được cá nhân hóa, hướng tới phát triển năng lực riêng của từng học sinh.

Bên cạnh điểm số đánh giá, nhà trường chú trọng trang bị cho học sinh tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và khả năng học tập độc lập. Hệ thống hoạt động ngoại khóa đa dạng - từ thể thao, nghệ thuật đến các câu lạc bộ học thuật - giúp học sinh phát triển toàn diện và từng bước định hình mục tiêu cá nhân trong môi trường toàn cầu.

Tại Brighton College Vietnam, sự tò mò, tự tin và lòng nhân ái là "DNA" hiện diện trong mọi trải nghiệm học tập. Nhà trường khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, thử thách bản thân và hình thành tinh thần học tập suốt đời. Đồng thời, môi trường học đường đề cao sự tôn trọng và thấu hiểu, giúp mỗi học sinh phát triển bản sắc cá nhân trong một cộng đồng an toàn, tích cực.

Trên hết, mỗi học sinh đều được trưởng thành trong một cộng đồng đề cao lòng nhân ái, nơi các em được lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng với bản sắc riêng của mình. Từ nền tảng đó, Brighton College Vietnam theo đuổi một mục tiêu nhất quán: đồng hành và truyền cảm hứng để mỗi học sinh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Mỗi tiết học đều được thiết kế giàu cảm hứng và mang tính định hướng với phương pháp giảng dạy cá nhân hóa để vừa hỗ trợ kịp thời, vừa thúc đẩy học sinh bứt phá giới hạn

Brighton College Vietnam là một cộng đồng quốc tế giàu tính hòa nhập, với sự hiện diện của học sinh đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới. Chính môi trường ấy mang đến cho các em cơ hội tiếp cận những góc nhìn đa chiều, mở rộng hiểu biết và từng bước hình thành bản lĩnh của những công dân toàn cầu.

Mối liên kết chặt chẽ với Brighton College UK đồng thời khẳng định tính nhất quán về chất lượng giáo dục, bảo đảm rằng những giá trị cốt lõi và chuẩn mực đào tạo tại Brighton College Vietnam luôn song hành cùng tinh thần chung của hệ thống Brighton College trên toàn cầu.

Tạp chí du lịch xa xỉ hàng đầu Châu Á gọi tên Nhà hát Opera Hà Nội: "Sydney hãy nhường bước"

Dù đang trong quá trình thi công, Nhà hát Opera Hà Nội tại Hồ Tây luôn là tâm điểm của...

Hàng nghìn runner nhận BIB VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, háo hức trải nghiệm siêu đô thị ESG++

Không khí điểm nhận BIB VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP.HCM) sôi...

Điểm danh những điểm đến hot nhất trong 2 kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày

Sa Pa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Tây Ninh… là những điểm đến được du khách ưa chuộng bậc...

Tin rất vui: Xuyên lễ 30/4, toàn bộ người dân Việt Nam được mua sắm tại đây mà không cần dùng tiền

Đây là nơi nào, chính sách cụ thể như thế nào là điều nhiều người quan tâm.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Khương Đình – Hà Nội): Đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại mới

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, ngành giáo dục được xác...

Khánh thành di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh sau hơn 60 ngày thi công kỷ lục

Ngày 19/04/2026 – Chính quyền và nhân dân phường Bắc Gianh, Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành Di tích...

Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về “phố biển không ngủ”

Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá đã neo cao, giới đầu tư Hà Nội đang đổ dồn sự chú ý về Vịnh Thiên Đường - “đại sứ” của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Là tọa độ vàng sầm uất nhất siêu đô thị, Vịnh Thiên Đường hội tụ đủ 3 yếu tố: hạ tầng kết nối - tiện ích vượt trội - dòng khách khổng lồ để tạo lập một "cỗ máy in tiền" không nghỉ cho những nhà đầu tư nhạy bén.

MSR tăng trưởng “Thánh Gióng” trong hệ sinh thái Masan

Quý 1/2026, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đạt doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, trong bức tranh toàn cảnh của Masan Group, sự chuyển biến của MSR mang nhiều ý nghĩa không chỉ dừng lại ở việc thu về lợi nhuận cao một quý.

Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng

Người tiêu dùng ngày nay không còn xem thanh toán là bước cuối trong mua sắm, mà chủ động cân nhắc ngay từ đầu cách chi tiêu sao cho tối ưu và nâng cao trải nghiệm . Xu hướng này ngày càng rõ nét tại Việt Nam khi tiêu dùng số phát triển mạnh và nhu cầu cá nhân hóa gia tăng, đồng thời thúc đẩy các ngân hàng và thương hiệu bán lẻ đẩy mạnh hợp tác, tích hợp giải pháp tài chính trực tiếp vào trải nghiệm mua sắm hàng ngày.

VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup, và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.

MB – Ngân hàng top đầu Cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động phức tạp, doanh nghiệp ngày càng cần nguồn vốn thông minh để duy trì vận hành hiệu quả và nắm bắt cơ hội tăng trưởng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi nhận vị thế top đầu cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME tại các ngành kinh tế trọng điểm, theo dữ liệu cập nhật (*) từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).

Từ nhà xuất khẩu sang người tiêu thụ: Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân thị trường vonfram

Thị trường vonfram toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng, không chỉ đến từ yếu tố cung – cầu truyền thống mà còn chịu tác động ngày càng rõ rệt từ các chính sách chiến lược của Trung Quốc. Những thay đổi này đang tái định hình cấu trúc thị trường và mở ra một chu kỳ mới cho ngành khoáng sản chiến lược, trong đó vonfram là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tính tương thích của pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới CPTPP và EVFTA: Phân tích từ góc độ thể chế và thực thi

(Pháp lý). Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mang tính đột phá với việc ký kết và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu biểu là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản trị và phát triển bền vững, việc xây dựng Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật trở nên cấp thiết.

Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 thể hiện rõ thông điệp về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp vào định hình tương lai khu vực trong giai đoạn mới.

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện

Sáng 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) (sửa đổi).

