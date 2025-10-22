Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Bạn góp một – Vinamilk góp một: Hành trình vượt thiên tai, tiếp bước tương lai

12:10 22/10/2025
Với tinh thần “Bạn góp một – Vinamilk góp một”, chương trình “Vượt thiên tai – Tiếp bước tương lai 2025” do Vinamilk phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương tổ chức đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng. Chương trình kêu gọi quyên góp được hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng, đến từ khách hàng và tập thể cán bộ – công nhân viên Vinamilk trên toàn quốc.
1-1761109791.png

Chương trình “Vượt thiên tai – Tiếp bước tương lai 2025” triển khai trực tiếp trên website Vinamilk, với các thông tin cập nhật và minh bạch; được mọi người tiếp cận dễ dàng, ủng hộ nhanh chóng. Ảnh: Vi Nam

Miền Bắc vừa đi qua bão số 11, miền Trung vừa oằn mình trong bão số 10. Khi những đợt mưa dứt, trời hửng nắng trở lại, người dân bắt đầu dọn dẹp, dựng lại mái nhà. Đó cũng chính là lúc đoàn Vinamilk khởi hành về vùng bão lũ, mang theo hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng, quà tặng và sự đồng hành của cộng đồng trên hành trình sẻ chia hậu thiên tai.

2-1761109808.JPG

Hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk được vận chuyển đến nơi, trao tặng bà con hậu thiên tai. Ảnh: Tịnh Không

Hành trình ấy là sự chung sức của bao tấm lòng “Bạn góp một - Vinamilk góp một” để cùng nhau vực dậy niềm tin, gửi trao hơi ấm của sự chia sẻ đến từng ngôi nhà, từng lớp học, nơi nụ cười trẻ thơ và niềm hy vọng được thắp lại sau bão lũ.

3-1761109807.JPG

Em bé trường mầm non Nhật Tiến sau những ngày bão lũ. Ảnh: Tịnh Không

Điểm đến đầu tiên là xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn – nơi những ngày qua đã chứng kiến trận lũ lịch sử, gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho người dân.

4-1761109808.JPG

Cô trò trường mầm non Nhật Tiến nhận quà từ Vinamilk. Ảnh: Tịnh Không

Tại trường mầm non Nhật Tiến, những hộp sữa, những món đồ chơi và lời động viên chân tình được trao tận tay đến các em nhỏ và các cô giáo. Không khí như bừng sáng lại sau những ngày bão lũ.

5-1761109808.JPG

Nỗi sợ những ngày lũ dâng chưa tan, nhưng nụ cười đã hé lại khi các em được các cô chú Vinamilk đến tặng sữa, tặng quà. Ảnh: Tịnh Không

6-1761109807.JPG

Đại diện Vinamilk – Ông Phạm Tuyên, Giám đốc chi nhánh Hà Nội trao quà động viên hộ dân khó khăn tại xã Vân Nham, Lạng Sơn. Ảnh: Tịnh Không

Trong ánh nắng mới, những câu chuyện vào ngày lũ dâng khiến cả đoàn lặng đi - không chỉ vì ký ức thiên tai, mà vì sức mạnh ý chí của người dân sau bão: Có buồn bã, có mất mát, thương đau nhưng bình tĩnh, nhẫn nại, kiên cường.

Chiều cùng ngày, đoàn đến xã Thiện Tân - nơi có nhiều căn nhà bị sập hoàn toàn và gần 300 hộ chịu thiệt hại lớn bởi thiên tai - gửi trao những sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cho các em thiếu nhi và người dân tại địa phương.

7-1761109808.JPG

Ông Nông Văn Chiến, xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn trước căn nhà đổ nát nhận sự sẻ chia từ ông Phạm Tuyên – Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Vinamilk. Ảnh: Tịnh Không

Ông Nông Văn Chiến đứng bên ngôi nhà đã sập toàn bộ sau khi bị lũ quét, ngậm ngùi nói: “Nhìn tài sản là cảm thấy rơi nước mắt, bây giờ già yếu rồi không có sức làm lại. Nhà không thể làm lại được, chỉ có làm túp lều mà ở.”

Ông Phạm Tuyên, Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Vinamilk không giấu được xúc động: “Nhìn cảnh tan hoang chúng tôi cảm thấy thật sự xót xa. Chúng tôi đến đây không chỉ để trao quà, mà để bà con biết rằng mình không cô đơn. Có chúng tôi, có cả xã hội đang chung tay cùng bà con vượt qua khó khăn.”

Cùng thời điểm đó, hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cũng được gửi đến xã Thất Khê, tiếp sức cho người dân vùng sâu bị cô lập trong đợt lũ dữ.

Rời Lạng Sơn, đoàn tiếp tục đến Ninh Bình và Thanh Hóa – những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10.

8-1761109808.JPG

Đoàn Vinamilk gửi tặng những sản phẩm dinh dưỡng cho người dân tỉnh Ninh Bình, ghé thăm những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ. Ảnh: Tịnh Không

9-1761109807.JPG

Ở Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Lợi chỉ tay lên mái nhà vừa được lợp lại, nói: “Hôm đó gió lốc cuốn bay mái nhà, nước ào vào, cả nhà chỉ kịp chạy sang hàng xóm.” Ảnh: Tịnh Không

Tại xã Hoằng Hóa (Thanh Hóa), bầu trời đã trong xanh trở lại, nhưng lòng người vẫn nặng trĩu nỗi lo hậu thiên tai. Các hộ dân đặc biệt khó khăn được đoàn đến thăm, trao tận tay những món quà động viên và lời thăm hỏi chân tình.

10-1761109807.JPG

Đoàn Vinamilk trao tặng sản phẩm dinh dưỡng, thăm hỏi động viên người dân ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tịnh Không

Ngày cuối cùng, đoàn đến Thái Nguyên, nơi hậu quả bão số 11 vẫn còn in dấu, trao tặng sản phẩm dinh dưỡng cho bà con nơi đây.

11-1761109807.JPG

Đại diện Vinamilk - Ông Tạ Xuân Tuấn, Giám đốc kinh doanh Miền Bắc trao tặng sản phẩm dinh dưỡng cho xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Tịnh Không

Ở xã Văn Hán, ngôi nhà của vợ chồng anh Đoàn Khanh bị cuốn trôi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại nền đất ngổn ngang. Vinamilk đã hỗ trợ hiện kim, tặng sản phẩm dinh dưỡng động viên gia đình anh trong thời khắc khó khăn.

12-1761109807.JPG

Anh Đoàn Khanh và con gái nhỏ trước ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi toàn bộ. Ảnh: Tịnh Không

Tại trường THCS Đồng Liên, phường Gia Sàng, các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk được trao tặng cho các em học sinh. Những hộp sữa được mở ra, những khuôn mặt nhỏ ánh lên niềm vui giản dị, thuần khiết.

13-1761109807.JPG

Các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk được trao đến học sinh trường THCS Đồng Liên, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Tịnh Không

Không chỉ dừng lại ở những chuyến xe trực tiếp, hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk còn được gửi đến với trẻ em và người dân các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Nghệ An, … lan tỏa tinh thần người Việt đùm bọc người Việt trên khắp mảnh đất quê hương.

Ông Tạ Xuân Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Miền Bắc của Vinamilk, chia sẻ: “Vinamilk mong góp một phần nhỏ thể hiện sự quan tâm, động viên cùng bà con. Mong bà con nhanh chóng vượt qua những khó khăn hiện tại, quay trở lại nhịp sống bình thường một cách nhanh nhất có thể.”

Hành trình tạm khép lại, nhưng dư âm vẫn đọng mãi trong lòng các thành viên trong đoàn: Từ ánh mắt ngây ngô, từ giọt nước mắt không thể ngăn vì mất mát, từ nỗi bàng hoàng vẫn đọng nơi khóe mắt, từ cảnh tượng hoang tàn đổ nát, từ câu nói kiên định “còn người còn của”, từ nụ cười trẻ thơ, …  Tất cả vừa xúc động, day dứt; lại tràn đầy lòng tin, hy vọng, …

14-1761109807.JPG

Khi nắng lên sau bão, nụ cười trong veo của trẻ thơ chính là điều khiến ta tin rằng mọi khó khăn rồi cũng qua và hành trình mới lại bắt đầu. Ảnh: Tịnh Không

Từ những tấm lòng “Bạn góp một - Vinamilk góp một”, chương trình “Vượt thiên tai - Tiếp bước tương lai 2025” là minh chứng cho cam kết lâu dài của Vinamilk trong việc đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

vinamilk
Cùng chủ đề
Năm nhất đại học không căng: Gen Z chill nhẹ, học vui, sống khỏe Thông tin cần biết
Năm nhất đại học không căng: Gen Z chill nhẹ, học vui, sống khỏe

Tân sinh viên và thành phố – hai thế giới va vào nhau tạo nên một “bản remix” rực rỡ....

Giữa tiếng máy hàn và mùi sắt nóng, ngọn lửa đam mê vẫn chưa từng tắt Thông tin cần biết
Giữa tiếng máy hàn và mùi sắt nóng, ngọn lửa đam mê vẫn chưa từng tắt

Tiếng kim loại va chạm chát chúa, lửa hàn tóe sáng rực cả góc xưởng. Trong không gian đặc quánh...

La Traviata - Kiệt tác opera Ý trở lại với khán giả Thủ đô Thông tin cần biết
La Traviata - Kiệt tác opera Ý trở lại với khán giả Thủ đô

Hơn 170 năm sau khi ra đời, La Traviata vẫn khiến khán giả toàn cầu rơi lệ. Và vào hai...

Lý do báo Mỹ gọi Phú Quốc là nơi tuyệt vời cho người nước ngoài sống và định cư? Thông tin cần biết
Lý do báo Mỹ gọi Phú Quốc là nơi tuyệt vời cho người nước ngoài sống và định cư?

Mới đây, Travel + Leisure, tạp chí du lịch danh giá từ Mỹ vừa đăng tải bài viết ca ngợi...

VPBank - Từ đồng hành cùng King of Kpop đến mở đường cho uy tín thương hiệu nội địa Thông tin cần biết
VPBank - Từ đồng hành cùng King of Kpop đến mở đường cho uy tín thương hiệu nội địa

VPBank với tư cách Title Sponsor (nhà tài trợ danh xưng) G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by...

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tiên phong đưa thực tiễn nghề luật vào giảng đường đại học Thông tin cần biết
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tiên phong đưa thực tiễn nghề luật vào giảng đường đại học

(Pháp lý) – Ngày 15/10/2025, tại Trường Đại học Duy Tân, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền...

Mới cập nhật
Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

(Pháp lý) –Nghiên cứu từ công tác giám định thiệt hại các đại án kinh tế thời gian qua, cho thấy một số điều luật của Luật Giám định tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là yêu cầu giám định về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, xây dựng, công nghệ... Bài viết này tập trung phân tích những bất cập đó, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý cho công tác giám đinh tư pháp.

3 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Đề xuất quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ

Đề xuất quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, ngày 21/10/2025, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV cung cấp "Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng" làm tài liệu tham khảo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thảo luận, góp ý các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã công bố lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm dữ liệu cá nhân, ngày càng trở nên thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, thương mại và quản lý. Việt Nam đã xây dựng hai văn bản pháp luật quan trọng để điều chỉnh hoạt động này: Luật Dữ liệu 2024 đã có hiệu lực từ 01/7/2025) và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2026.

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

18 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Phú Quốc được nền tảng du lịch lớn hàng đầu thế giới chọn là điểm đến của năm 2026

Phú Quốc được nền tảng du lịch lớn hàng đầu thế giới chọn là điểm đến của năm 2026

Mới đây, Expedia – một trong những nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, đã bất ngờ chọn Phú Quốc vào top 10 điểm đến của năm 2026. Phú Quốc là đại diện duy nhất của Đông Nam Á và là một trong 2 đại diện của Châu Á có mặt trong danh sách.

19 giờ trước Thông tin kinh doanh

Năm nhất đại học không căng: Gen Z chill nhẹ, học vui, sống khỏe

Năm nhất đại học không căng: Gen Z chill nhẹ, học vui, sống khỏe

Tân sinh viên và thành phố – hai thế giới va vào nhau tạo nên một “bản remix” rực rỡ. Giữa deadline, những ca làm thêm và hàng ngàn điều mới mẻ, Gen Z vẫn biết cách giảm căng thẳng, bật mood chill để không bị “ngợp vibe”. Bởi với họ, đại học không chỉ là nơi học, mà là hành trình “level up” bản thân và tận hưởng tuổi trẻ thật trọn vẹn.

19 giờ trước Thông tin cần biết

Nội dung cần góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Nội dung cần góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có Hướng dẫn số 18-HD/BTGDVTW-BCĐ ngày 3/7/2025 và Công văn số 2109-CV/BTGDVTW-BCĐ ngày 26/8/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

22 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận quý 3, tiếp đà tăng trưởng bền vững

Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận quý 3, tiếp đà tăng trưởng bền vững

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 và 9 tháng đầu năm với nhiều chỉ số lập kỷ lục, cho thấy đà tăng trưởng hiệu quả và bền vững của chiến lược chuyển đổi toàn diện. Theo công bố, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Techcombank đạt 23,4 nghìn tỷ và quý 3 đạt 8,3 nghìn tỷ đồng tăng 14,4% so với cùng kỳ, là mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng.

23 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận phát triển nguồn lực hàng không quốc tế, thúc đẩy hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận phát triển nguồn lực hàng không quốc tế, thúc đẩy hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan

Hãng hàng không Vietjet và học viện hàng không Airways Aviation (Phần Lan) vừa ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không quốc tế. Sự kiện diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, đại diện lãnh đạo và doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Phần Lan sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay