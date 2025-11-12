Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

VinFast VF 7: Mẫu SUV điện “đẹp – đỉnh – giá thơm” chinh phục giới trẻ và gia đình Việt

08:45 12/11/2025
Sở hữu thiết kế phá cách, công nghệ hiện đại và đặc biệt là chi phí sở hữu, vận hành cực kỳ hấp dẫn, VinFast VF 7 đang chinh phục nhiều khách hàng Việt và là lựa chọn hàng đầu ở phân khúc C-SUV.

Chất lượng xe, hạ tầng sạc tiện lợi giúp nâng tầm trải nghiệm lái

VinFast VF 7, với kiểu dáng thể thao và trẻ trung, ngày càng chiếm được cảm tình của khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ năng động, ưa thích xê dịch. Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, những trải nghiệm thực tế sau tay lái là yếu tố mấu chốt giữ chân người dùng.

Anh Đức Thảo, một chủ xe VF 7 Plus tại Hà Nội, chia sẻ, anh bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế “vũ trụ phi đối xứng” độc đáo, với những đường nét dứt khoát tạo cảm giác mạnh mẽ và thể thao cho xe. “Phần đầu thon gọn cùng cụm đèn LED cánh chim đặc trưng khiến chiếc xe trở nên cá tính và nổi bật giữa đám đông”, anh Thảo nói thêm.

1-1-1762911930.jpg

Bên trong khoang lái, VF 7 ghi điểm với sự tiện nghi và công nghệ vượt trội. Anh Thảo cùng gia đình tỏ ra cực kỳ ưng ý với không gian rộng rãi, màn hình cảm ứng lớn và sự tiện lợi của trợ lý ảo tiếng Việt. Các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS cũng mang lại sự an tâm và tiện lợi. Đặc biệt, anh Thảo cho rằng tùy chọn trần kính toàn cảnh trên bản Plus giúp mở rộng không gian, mang lại trải nghiệm cao cấp.

Về cảm giác lái, những người đã trực tiếp trải nghiệm VF 7 đều có những đánh giá tích cực về khả năng vận hành mạnh mẽ của mẫu xe nhà VinFast. “Dù chạy trong phố hay đường trường VF 7 đều rất ngon. Trong đường đô thị, VF 7 cho cảm giác lái nhẹ nhàng rất sướng, có thể lựa chọn chế độ lái, thích bốc thì bốc, thích êm thì êm”, kênh Trắng Auto nhận định.

Với công suất tối đa 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm cho bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian, VF 7 được đánh giá cho trải nghiệm lái vượt xa các sản phẩm cùng phân khúc.

Đặc biệt, với hạ tầng trạm sạc hiện nay, chủ xe VinFast có thể yên tâm di chuyển trên mọi cung đường. “Về số lượng trạm sạc và cổng sạc thì rõ ràng là VinFast không có đối thủ ở Việt Nam. Hệ thống trạm sạc được phủ rộng khắp, cùng các trụ sạc nhanh tại các trung tâm thương mại, trạm dừng nghỉ trên quốc lộ. Nhờ vậy, người dùng có thể yên tâm rằng việc sạc xe sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hành trình”, kênh Vĩ Thú Vị cho biết.

Chi phí sở hữu, chi phí vận hành siêu tiết kiệm

Đối với một mẫu xe ở phân khúc C-SUV như VF 7, yếu tố tài chính cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Bên cạnh những ưu điểm về vận hành, VinFast VF 7 còn là một lựa chọn giá tốt với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn và chi phí vận hành siêu tiết kiệm.

2-1-1762911936.jpg

Hiện tại, VF 7 đang có giá niêm yết chỉ từ 789 triệu đồng (bản Eco) và 949 triệu đồng (bản Plus). Tuy nhiên, khi áp dụng các chương trình ưu đãi bao gồm: giảm 4% giá xe, ưu đãi lên đến 75 triệu đồng khi khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện và tặng thêm tới 35 triệu đồng khi đăng ký xe tại Hà Nội/TP.HCM, giá bán thực tế trở về chỉ từ hơn 700 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được ưu đãi 2% nếu đặt mua xe online trên trang web vinfastauto.com.

Nếu lựa chọn trả góp, khách hàng được hỗ trợ lãi suất ưu đãi thấp hơn 3%/năm so với thị trường trong 3 năm đầu. Đặc biệt, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ xe điện từ Chính phủ cũng góp phần đáng kể làm giảm chi phí lăn bánh cho người mua.

Cùng đó, kênh Vĩ Thú Vị nhận định chi phí vận hành cũng là ưu điểm vượt trội của xe điện VinFast so với xe xăng, dầu. “Mức tiêu thụ điện năng thấp và chính sách sạc miễn phí đến hết tháng 6/2027 giúp người dùng VF 7 tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ hàng tháng”, anh Phạm Vĩ, host kênh này khẳng định. Anh cũng hóm hỉnh ví von chi phí vận hành rẻ của VF 7 giống như việc “có một ai đó cứ mỗi tháng chuyển chủ xe 5 triệu đồng vào tài khoản mà không hề hỏi một câu nào”.

Cùng với chi phí vận hành tối ưu, VF 7 còn đi kèm chính sách hậu mãi hàng đầu thị trường: gói bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho xe, 10 năm không giới hạn số km cho pin, quyền lợi cứu hộ miễn phí suốt thời gian bảo hành... Bên cạnh đó, với hơn 330 xưởng dịch vụ phủ khắp tỉnh thành, chủ xe có thể hoàn toàn yên tâm di chuyển trên mọi cung đường.

Loạt điểm lợi ở thiết kế thời thượng, công nghệ hiện đại, trải nghiệm lái vượt trội cùng với những lợi ích kinh tế thông qua các chương trình ưu đãi hấp dẫn và chi phí vận hành tối ưu cũng lý giải vì sao VinFast VF 7 đang là một trong những dòng xe có doanh số tốt nhất phân khúc C-SUV đầy cạnh tranh.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group VinFast VF7
Cùng chủ đề
Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao Thông tin kinh doanh
Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương...

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE Thông tin kinh doanh
Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế “ngôi sao sáng” trên bản đồ du...

Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung Thông tin kinh doanh
Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, Vietravel Airlines đang tích cực...

Mở tài khoản Techcombank trên ứng dụng ShopeePay, mô hình hợp tác ngân hàng - fintech thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số Thông tin kinh doanh
Mở tài khoản Techcombank trên ứng dụng ShopeePay, mô hình hợp tác ngân hàng - fintech thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và ShopeePay - ví điện tử giúp người dùng...

Vietjet vào top thương hiệu hàng không giá trị nhất ASEAN 2025, dẫn đầu ngành tại Việt Nam Thông tin kinh doanh
Vietjet vào top thương hiệu hàng không giá trị nhất ASEAN 2025, dẫn đầu ngành tại Việt Nam

Vietjet vừa được Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, vinh danh trong Top các...

Hội chợ Mùa Thu 2025: VEC thiết lập chuẩn mực mới, giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế Thông tin kinh doanh
Hội chợ Mùa Thu 2025: VEC thiết lập chuẩn mực mới, giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế

Thông qua thành công của Hội chợ Mùa Thu lần I - 2025, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC)...

Mới cập nhật
Từ giấc mơ giữa đại ngàn đến phiên bản Number 1: Khi đam mê được tiếp năng lượng không bao giờ tắt

Từ giấc mơ giữa đại ngàn đến phiên bản Number 1: Khi đam mê được tiếp năng lượng không bao giờ tắt

Sáng Tủa Chùa, sương trắng phủ kín núi. Giữa tĩnh lặng mây trời, Nguyễn Mỹ Linh, cô gái 9X nhỏ nhắn nâng niu từng búp chè Shan tuyết cổ thụ, như đang chạm vào ký ức quê hương.

3 giờ trước Thông tin cần biết

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 11/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

5 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Cắt giảm tối đa danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên cơ sở ý kiến các đại biểu

Cắt giảm tối đa danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên cơ sở ý kiến các đại biểu

Cho ý kiến tại Tổ về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Bộ Tài chính đang cố gắng làm sao thu hẹp mức tối đa danh mục các dự án chấp thuận chủ trương đầu tư. Nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư cũng rút giảm để đảm bảo rất thiết yếu, rất cơ bản, rất ngắn gọn. Cùng với đó tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa các danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện - vấn đề dư luận, người dân xưa nay vốn rất quan tâm.

5 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Bổ sung các quy định thực sự “cởi trói” cho văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập

Bổ sung các quy định thực sự “cởi trói” cho văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 11/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi). Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy định về phạm vi, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức giám định tư pháp công lập và các văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập.

5 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

(Pháp lý) –Nghiên cứu từ công tác giám định thiệt hại các đại án kinh tế thời gian qua, cho thấy một số điều luật của Luật Giám định tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là yêu cầu giám định về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, xây dựng, công nghệ... Bài viết này tập trung phân tích những bất cập đó, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý cho công tác giám đinh tư pháp.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Cận cảnh “kinh đô triển lãm” VEC trước “giờ G” mở cửa Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025

Cận cảnh “kinh đô triển lãm” VEC trước “giờ G” mở cửa Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025

Ít giờ trước thời khắc khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025, toàn bộ 80.000m² diện tích của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã được lấp đầy bởi hàng trăm gian hàng đồ sộ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, 5 triển lãm chuyên ngành lớn nhất cùng hội tụ, minh chứng cho năng lực kết nối vượt trội của VEC và tầm vóc của tổ hợp triển lãm Top 10 thế giới, đồng thời phác họa toàn cảnh nền công nghiệp Việt Nam hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

6 giờ trước Thông tin đầu tư

Hành trình thiện nguyện của TGAC: Kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm xã hội, hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt

Hành trình thiện nguyện của TGAC: Kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm xã hội, hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt

(Pháp lý) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) đã phát động chương trình “Hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai” nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong toàn hệ thống.

7 giờ trước Thông tin cần biết

Dư âm đẹp của hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov

Dư âm đẹp của hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov

Tối 8/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, hai kiệt tác lãng mạn của Rachmaninov và Dvořák đã đưa khán giả đi qua hành trình cảm xúc đầy thăng hoa từ chiều sâu tâm hồn Nga đến hơi thở tự do của thế giới mới.

23 giờ trước Thông tin cần biết

Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) với triển vọng “Tích cực”, đồng thời công bố xếp hạng Năng lực nội tại (Viability Rating – VR) và Hỗ trợ từ Chính phủ (Government Support Rating – GSR) ở mức 'bb-', bên cạnh việc ghi nhận điểm “Nguồn vốn – Thanh khoản” là ‘bb’.

23 giờ trước Thông tin kinh doanh

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE quốc tế. Không chỉ sở hữu hạ tầng hiện đại và đồng bộ, hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, Đà Nẵng còn được đánh giá cao nhờ những trải nghiệm du lịch MICE đẳng cấp và khác biệt hiếm nơi nào sánh bằng.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay