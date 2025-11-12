VinFast VF 7: Mẫu SUV điện “đẹp – đỉnh – giá thơm” chinh phục giới trẻ và gia đình Việt

Sở hữu thiết kế phá cách, công nghệ hiện đại và đặc biệt là chi phí sở hữu, vận hành cực kỳ hấp dẫn, VinFast VF 7 đang chinh phục nhiều khách hàng Việt và là lựa chọn hàng đầu ở phân khúc C-SUV.

Chất lượng xe, hạ tầng sạc tiện lợi giúp nâng tầm trải nghiệm lái

VinFast VF 7, với kiểu dáng thể thao và trẻ trung, ngày càng chiếm được cảm tình của khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ năng động, ưa thích xê dịch. Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, những trải nghiệm thực tế sau tay lái là yếu tố mấu chốt giữ chân người dùng.

Anh Đức Thảo, một chủ xe VF 7 Plus tại Hà Nội, chia sẻ, anh bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế “vũ trụ phi đối xứng” độc đáo, với những đường nét dứt khoát tạo cảm giác mạnh mẽ và thể thao cho xe. “Phần đầu thon gọn cùng cụm đèn LED cánh chim đặc trưng khiến chiếc xe trở nên cá tính và nổi bật giữa đám đông”, anh Thảo nói thêm.

Bên trong khoang lái, VF 7 ghi điểm với sự tiện nghi và công nghệ vượt trội. Anh Thảo cùng gia đình tỏ ra cực kỳ ưng ý với không gian rộng rãi, màn hình cảm ứng lớn và sự tiện lợi của trợ lý ảo tiếng Việt. Các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS cũng mang lại sự an tâm và tiện lợi. Đặc biệt, anh Thảo cho rằng tùy chọn trần kính toàn cảnh trên bản Plus giúp mở rộng không gian, mang lại trải nghiệm cao cấp.

Về cảm giác lái, những người đã trực tiếp trải nghiệm VF 7 đều có những đánh giá tích cực về khả năng vận hành mạnh mẽ của mẫu xe nhà VinFast. “Dù chạy trong phố hay đường trường VF 7 đều rất ngon. Trong đường đô thị, VF 7 cho cảm giác lái nhẹ nhàng rất sướng, có thể lựa chọn chế độ lái, thích bốc thì bốc, thích êm thì êm”, kênh Trắng Auto nhận định.

Với công suất tối đa 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm cho bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian, VF 7 được đánh giá cho trải nghiệm lái vượt xa các sản phẩm cùng phân khúc.

Đặc biệt, với hạ tầng trạm sạc hiện nay, chủ xe VinFast có thể yên tâm di chuyển trên mọi cung đường. “Về số lượng trạm sạc và cổng sạc thì rõ ràng là VinFast không có đối thủ ở Việt Nam. Hệ thống trạm sạc được phủ rộng khắp, cùng các trụ sạc nhanh tại các trung tâm thương mại, trạm dừng nghỉ trên quốc lộ. Nhờ vậy, người dùng có thể yên tâm rằng việc sạc xe sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hành trình”, kênh Vĩ Thú Vị cho biết.

Chi phí sở hữu, chi phí vận hành siêu tiết kiệm

Đối với một mẫu xe ở phân khúc C-SUV như VF 7, yếu tố tài chính cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Bên cạnh những ưu điểm về vận hành, VinFast VF 7 còn là một lựa chọn giá tốt với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn và chi phí vận hành siêu tiết kiệm.

Hiện tại, VF 7 đang có giá niêm yết chỉ từ 789 triệu đồng (bản Eco) và 949 triệu đồng (bản Plus). Tuy nhiên, khi áp dụng các chương trình ưu đãi bao gồm: giảm 4% giá xe, ưu đãi lên đến 75 triệu đồng khi khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện và tặng thêm tới 35 triệu đồng khi đăng ký xe tại Hà Nội/TP.HCM, giá bán thực tế trở về chỉ từ hơn 700 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được ưu đãi 2% nếu đặt mua xe online trên trang web vinfastauto.com.

Nếu lựa chọn trả góp, khách hàng được hỗ trợ lãi suất ưu đãi thấp hơn 3%/năm so với thị trường trong 3 năm đầu. Đặc biệt, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ xe điện từ Chính phủ cũng góp phần đáng kể làm giảm chi phí lăn bánh cho người mua.

Cùng đó, kênh Vĩ Thú Vị nhận định chi phí vận hành cũng là ưu điểm vượt trội của xe điện VinFast so với xe xăng, dầu. “Mức tiêu thụ điện năng thấp và chính sách sạc miễn phí đến hết tháng 6/2027 giúp người dùng VF 7 tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ hàng tháng”, anh Phạm Vĩ, host kênh này khẳng định. Anh cũng hóm hỉnh ví von chi phí vận hành rẻ của VF 7 giống như việc “có một ai đó cứ mỗi tháng chuyển chủ xe 5 triệu đồng vào tài khoản mà không hề hỏi một câu nào”.

Cùng với chi phí vận hành tối ưu, VF 7 còn đi kèm chính sách hậu mãi hàng đầu thị trường: gói bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho xe, 10 năm không giới hạn số km cho pin, quyền lợi cứu hộ miễn phí suốt thời gian bảo hành... Bên cạnh đó, với hơn 330 xưởng dịch vụ phủ khắp tỉnh thành, chủ xe có thể hoàn toàn yên tâm di chuyển trên mọi cung đường.

Loạt điểm lợi ở thiết kế thời thượng, công nghệ hiện đại, trải nghiệm lái vượt trội cùng với những lợi ích kinh tế thông qua các chương trình ưu đãi hấp dẫn và chi phí vận hành tối ưu cũng lý giải vì sao VinFast VF 7 đang là một trong những dòng xe có doanh số tốt nhất phân khúc C-SUV đầy cạnh tranh.