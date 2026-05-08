Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng

08:47 08/05/2026
Người tiêu dùng ngày nay không còn xem thanh toán là bước cuối trong mua sắm, mà chủ động cân nhắc ngay từ đầu cách chi tiêu sao cho tối ưu và nâng cao trải nghiệm . Xu hướng này ngày càng rõ nét tại Việt Nam khi tiêu dùng số phát triển mạnh và nhu cầu cá nhân hóa gia tăng, đồng thời thúc đẩy các ngân hàng và thương hiệu bán lẻ đẩy mạnh hợp tác, tích hợp giải pháp tài chính trực tiếp vào trải nghiệm mua sắm hàng ngày.

Hành vi tiêu dùng thay đổi kéo theo nhu cầu tài chính mới

Khi người tiêu dùng bắt đầu quan tâm đến việc chi tiêu như thế nào cho tối ưu, tiêu để có hời và tiêu để mang lại nhiều giá trị hơn cũng là lúc nhu cầu về các giải pháp tài chính cũng dần thay đổi.

Không còn dừng ở những sản phẩm tài chính mang tính “dùng chung cho mọi nhu cầu”, người dùng ngày càng ưu tiên các giải pháp được “may đo” cho từng hành vi chi tiêu cụ thể. Nói cách khác, tài chính không còn đứng ngoài quá trình mua sắm, mà đang được thiết kế thiết thực, sâu sát hơn với người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, sự thay đổi này diễn ra song song với sự phát triển mạnh của tiêu dùng số và thanh toán không tiền mặt. Đặc biệt, ở các ngành hàng như điện tử và tiêu dùng hiện đại, hành vi mua sắm đang thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây một chiếc tivi hay laptop có thể sử dụng trong nhiều năm, thì hiện nay chu kỳ thay thế đã rút ngắn đáng kể. Bên cạnh đó, các sản phẩm phụ trợ như tai nghe, đồng hồ thông minh hay thiết bị gia dụng cũng liên tục được bổ sung, khiến tần suất chi tiêu ngày càng cao.

Khi chi tiêu diễn ra thường xuyên hơn, câu hỏi không còn là “có nên mua hay không” mà là “mua như thế nào để hợp lý hơn”. Đây chính là điểm mà các giải pháp tài chính gắn với tiêu dùng phát huy vai trò giúp người dùng không chỉ thanh toán thuận tiện mà còn tối ưu lợi ích trong từng quyết định chi tiêu.

VPBank và MWG: Hoàn thiện mảnh ghép hệ sinh thái tiêu dùng - tài chính

Trong bối cảnh đó, sự hợp tác giữa VPBank và DMX với sản phẩm VPBank MWG Mastercard là một bước đi cụ thể nhằm đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với hành vi tiêu dùng hàng ngày.

Với hệ sinh thái bán lẻ rộng khắp và hơn 12 triệu hội viên đang hoạt động, DMX tạo ra một nền tảng tiêu dùng có tần suất giao dịch cao và nhu cầu đa dạng. Khi kết hợp với các giải pháp tài chính, trải nghiệm mua sắm của khách hàng được mở rộng từ lựa chọn sản phẩm đến cách thanh toán và các lợi ích đi kèm.

anh-1778205070.jpg

Thẻ VPBank MWG Mastercard được thiết kế xoay quanh hành vi mua sắm thực tế của người dùng, với chính sách hoàn tiền tập trung vào nhóm sản phẩm điện tử và tiêu dùng, với mức hoàn tiền lên tới 10% cho các giao dịch tại hệ sinh thái DMX bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Avakid, Nhà thuốc An Khang, Topzone với hạn mức hoàn tiền tối đa 300.000 đồng/kỳ sao kê, cùng ưu đãi cho những nhu cầu chi tiêu phổ biến như ăn uống và thời trang. Bên cạnh đó, khách hàng mở mới thẻ VPBank MWG Mastercard được nhận quà chào mừng: hoàn tiền 400.000 đồng khi đạt mức chi tiêu điều kiện, tặng 100.000 điểm thưởng trên ứng dụng Quà tặng VIP, tặng phiếu giảm giá khi mua bảo hiểm xe, voucher data di động dung lượng lớn, ưu đãi giải trí và các chương trình quà tặng khác được cập nhật định kỳ.

Ở góc độ thị trường, mô hình hợp tác này phản ánh rõ xu hướng chuyển dịch từ “cung cấp sản phẩm tài chính” sang “đồng hành trong hành vi tiêu dùng”. Khi dữ liệu và nhu cầu cá nhân hóa ngày càng quan trọng, những sản phẩm như thẻ VPBank MWG Mastercard không chỉ phục vụ thanh toán mà còn trở thành cầu nối giữa chi tiêu hàng ngày và các giá trị tài chính dài hạn.

Trong dài hạn, sự kết hợp giữa ngân hàng và doanh nghiệp bán lẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng, góp phần định hình lại cách người tiêu dùng tiếp cận dịch vụ tài chính theo hướng gần gũi hơn, linh hoạt hơn và gắn chặt với đời sống thực tế.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

VP Bank
Cùng chủ đề
MSR tăng trưởng “Thánh Gióng” trong hệ sinh thái Masan Thông tin kinh doanh
MSR tăng trưởng “Thánh Gióng” trong hệ sinh thái Masan

Quý 1/2026, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đạt doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, trong bức tranh...

MB – Ngân hàng top đầu Cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm Thông tin kinh doanh
MB – Ngân hàng top đầu Cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động phức tạp, doanh nghiệp ngày càng cần nguồn vốn thông minh...

Từ nhà xuất khẩu sang người tiêu thụ: Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân thị trường vonfram Thông tin kinh doanh
Từ nhà xuất khẩu sang người tiêu thụ: Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân thị trường vonfram

Thị trường vonfram toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng, không chỉ đến từ yếu...

USA Rare Earth: “Đã đến lúc phá vỡ phụ thuộc nguồn cung” – Làn sóng định giá lại khoáng sản chiến lược toàn cầu Thông tin kinh doanh
USA Rare Earth: “Đã đến lúc phá vỡ phụ thuộc nguồn cung” – Làn sóng định giá lại khoáng sản chiến lược toàn cầu

Từ các định hướng chính sách, dòng vốn đã bắt đầu thực sự chảy vào ngành khoáng sản chiến lược....

Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk “gặt” kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý 1 năm 2026 Thông tin kinh doanh
Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk “gặt” kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý 1 năm 2026

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái...

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ đánh thức giấc mơ về ngôi nhà đáng sống cho các runner Thông tin kinh doanh
VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ đánh thức giấc mơ về ngôi nhà đáng sống cho các runner

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, ngày 1/5, không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà đã...

Mới cập nhật
Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về “phố biển không ngủ”

Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về “phố biển không ngủ”

Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá đã neo cao, giới đầu tư Hà Nội đang đổ dồn sự chú ý về Vịnh Thiên Đường - “đại sứ” của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Là tọa độ vàng sầm uất nhất siêu đô thị, Vịnh Thiên Đường hội tụ đủ 3 yếu tố: hạ tầng kết nối - tiện ích vượt trội - dòng khách khổng lồ để tạo lập một "cỗ máy in tiền" không nghỉ cho những nhà đầu tư nhạy bén.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

MSR tăng trưởng “Thánh Gióng” trong hệ sinh thái Masan

MSR tăng trưởng “Thánh Gióng” trong hệ sinh thái Masan

Quý 1/2026, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đạt doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, trong bức tranh toàn cảnh của Masan Group, sự chuyển biến của MSR mang nhiều ý nghĩa không chỉ dừng lại ở việc thu về lợi nhuận cao một quý.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Brighton College Vietnam vào Top trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu 2026

Brighton College Vietnam vào Top trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu 2026

Lần đầu tiên, một cơ sở giáo dục tại Việt Nam góp mặt trong nhóm “Trường tư thục được khuyến nghị toàn cầu” của Spear’s Schools Index 2026 - dấu mốc cho thấy chương trình giáo dục quốc tế tại Việt Nam đang tiệm cận các chuẩn mực khắt khe của thế giới.

10 giờ trước Thông tin cần biết

VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup, và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.

11 giờ trước Thông tin đầu tư

MB – Ngân hàng top đầu Cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm

MB – Ngân hàng top đầu Cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME thuộc ngành kinh tế trọng điểm

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động phức tạp, doanh nghiệp ngày càng cần nguồn vốn thông minh để duy trì vận hành hiệu quả và nắm bắt cơ hội tăng trưởng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi nhận vị thế top đầu cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME tại các ngành kinh tế trọng điểm, theo dữ liệu cập nhật (*) từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Từ nhà xuất khẩu sang người tiêu thụ: Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân thị trường vonfram

Từ nhà xuất khẩu sang người tiêu thụ: Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân thị trường vonfram

Thị trường vonfram toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng, không chỉ đến từ yếu tố cung – cầu truyền thống mà còn chịu tác động ngày càng rõ rệt từ các chính sách chiến lược của Trung Quốc. Những thay đổi này đang tái định hình cấu trúc thị trường và mở ra một chu kỳ mới cho ngành khoáng sản chiến lược, trong đó vonfram là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Tính tương thích của pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới CPTPP và EVFTA: Phân tích từ góc độ thể chế và thực thi

Tính tương thích của pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới CPTPP và EVFTA: Phân tích từ góc độ thể chế và thực thi

(Pháp lý). Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mang tính đột phá với việc ký kết và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu biểu là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

2 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản trị và phát triển bền vững, việc xây dựng Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật trở nên cấp thiết.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 thể hiện rõ thông điệp về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp vào định hình tương lai khu vực trong giai đoạn mới.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện

Sáng 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) (sửa đổi).

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay