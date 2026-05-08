Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
MSR tăng trưởng “Thánh Gióng” trong hệ sinh thái Masan

09:55 08/05/2026
Quý 1/2026, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đạt doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, trong bức tranh toàn cảnh của Masan Group, sự chuyển biến của MSR mang nhiều ý nghĩa không chỉ dừng lại ở việc thu về lợi nhuận cao một quý.

Hiệu quả vận hành cải thiện, đòn bẩy tài chính giảm nhanh

Theo kế hoạch, công suất xử lý của MSR sẽ phục hồi từ quý II/2026 và tăng mạnh hơn từ quý III sau khi giấy phép khai thác được điều chỉnh. Điều này đồng nghĩa sản lượng quặng xử lý cả năm nhiều khả năng sẽ vượt mức năm 2025.

Khi sản lượng tăng trong bối cảnh giá hàng hóa duy trì cao, hiệu ứng đòn bẩy hoạt động bắt đầu phát huy tác dụng mạnh hơn, giúp cải thiện biên lợi nhuận và dòng tiền.

Nhưng có lẽ thay đổi quan trọng nhất lại nằm ở cấu trúc tài chính. Trong nhiều năm, bài toán đòn bẩy tài chính luôn là một trong những nguyên nhân khiến thị trường thận trọng với MSR. Tuy nhiên, khi giá hàng hóa thuận lợi hơn, sản lượng phục hồi và dòng tiền cải thiện, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp đang chuyển biến theo hướng tích cực rõ rệt.

MSR hiện đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA từ 3,5 lần trong quý I/2026 xuống còn 1,7 lần vào cuối năm nay. Xa hơn, với giả định giá APT duy trì trên 1.500 USD/mtu, doanh nghiệp cho biết có thể tiến gần trạng thái gần như không còn nợ ròng trong khoảng hai năm tới.

Nếu kịch bản này diễn ra, đây sẽ là thay đổi rất lớn đối với một doanh nghiệp từng chịu áp lực tài chính kéo dài. Khi chi phí lãi vay giảm mạnh, chất lượng lợi nhuận và khả năng tạo dòng tiền của MSR sẽ thay đổi đáng kể.

Quan trọng hơn, việc giảm đòn bẩy cũng mở ra khả năng doanh nghiệp tiến gần hơn đến câu chuyện chi trả cổ tức – điều từng khá xa vời với một công ty khai khoáng có mức đầu tư và vay nợ lớn.

Không còn là câu chuyện hồi phục đơn thuần

Theo ông Danny Le, hầu hết các mảng kinh doanh đã quay lại quỹ đạo tăng trưởng hai chữ số cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Trong đó, Masan High-Tech Materials được xem là điểm sáng nổi bật nhất.

Quý I/2026, Masan High-Tech Materials ghi nhận lợi nhuận sau thuế 537 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 222 tỷ đồng. Doanh thu đạt 2.993 tỷ đồng, tăng 114,9%, chủ yếu nhờ sự bứt phá của APT – sản phẩm đóng góp 2.445 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở việc ba biến số quan trọng nhất của MSR đang đồng thời xoay chiều theo hướng tích cực: giá hàng hóa tăng, sản lượng phục hồi và đòn bẩy tài chính bắt đầu giảm mạnh.

Trong quý I/2026, giá APT bình quân đạt 1.865 USD/mtu và đến cuối tháng 3 đã tăng lên khoảng 3.150 USD/mtu, cao hơn rất nhiều so với giả định khoảng 1.200 USD/mtu trong kế hoạch điều chỉnh năm 2026 của doanh nghiệp.

Mặt bằng giá này tạo ra tác động rất lớn lên lợi nhuận của MSR bởi đặc thù ngành khai khoáng và chế biến vật liệu có độ nhạy cao với giá hàng hóa. Nhưng khác với nhiều chu kỳ trước, xu hướng tăng của vonfram lần này không chỉ phản ánh yếu tố cung – cầu ngắn hạn.

Theo chia sẻ của ông Danny Le, giá APT Tungsten đã tăng từ vùng khoảng 300 USD lên quanh 3.000 USD/tấn và tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý II/2026.

“Với mức giá hiện nay, Masan High-Tech Materials có khả năng trả hết nợ trong vòng 18 tháng”, ông Danny Le cho biết.Lãnh đạo Masan thậm chí cho rằng nếu giá vonfram tiếp tục neo quanh vùng hiện tại, thời gian đưa MSR về trạng thái gần như không còn nợ có thể rút xuống chỉ còn khoảng 12–14 tháng.

Trong bối cảnh các quốc gia lớn siết kiểm soát xuất khẩu khoáng sản chiến lược, đặc biệt là Trung Quốc – quốc gia chi phối phần lớn nguồn cung vonfram toàn cầu, nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang khiến các nguồn cung ngoài Trung Quốc trở nên quan trọng hơn. Điều này giúp MSR với mỏ Núi Pháo, có vị thế thuận lợi hơn đáng kể.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

