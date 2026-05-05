Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk “gặt” kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý 1 năm 2026

10:57 05/05/2026
Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

Nội địa khởi sắc, xuất khẩu vượt “tường lửa” Trung Đông

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm nay của Vinamilk cho thấy doanh thu thuần hợp nhất đạt 16.149 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần hợp nhất trong nước quý 1 đạt 12.080 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Đây là động lực chính cho sự tăng trưởng của Vinamilk sau thời gian tái cấu trúc hệ thống phân phối (được thực hiện từ quý 1 năm 2025) nay đã cơ bản hoàn thành.

Vinamilk mở các cửa hàng theo nhận diện thương hiệu mới trên cả nước. Ảnh: Vi Nam

Các kênh bán hàng chính đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh kênh truyền thống, hiện Vinamilk đã hoàn tất tái định vị 800 cửa hàng theo nhận diện mới và đặt mục tiêu đạt 1.000 cửa hàng Vinamilk trong năm 2026, phủ 100 % các tỉnh thành trên toàn quốc. Đặc biệt, doanh nghiệp cũng đã khai trương cửa hàng flagship tại Phnom Penh, Campuchia.

Trong khi đó, doanh thu thuần hợp nhất từ thị trường nước ngoài đạt 4.069 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ. Thị trường khu vực Trung Đông vẫn ghi nhận tăng trưởng ổn định trong giai đoạn biến động vừa qua. Điều này cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu của Vinamilk và khẳng định sự tin tưởng của khách hàng vào chất lượng và uy tín thương hiệu.

           

Vinamilk gặp gỡ đối tác, xúc tiến thương mại tại Hội chợ Quốc tế về Thực phẩm và Đồ uống Gulfood 2026 (tại Dubai) vào tháng 1/2026 và vẫn đảm bảo các đơn hàng xuất khẩu qua thị trường Trung Đông trong quý 1. Ảnh: Vi Nam

Mặt khác, Vinamilk đã linh hoạt, chủ động ứng phó để đảm bảo tính liên tục của chuỗi cung ứng như: thiết lập các tuyến đường vận chuyển thay thế và có tàu hộ tống vận chuyển,… Dù các chi phí vận tải gia tăng nhưng doanh nghiệp vẫn kiên trì với mục tiêu sát cánh cùng khách hàng trong giai đoạn khó khăn. Đây là nỗ lực nhằm duy trì sự hiện diện bền vững của thương hiệu, đảm bảo nguồn cung sản phẩm tại thị trường và củng cố quan hệ hợp tác dài hạn với các đối tác quốc tế.

Tiếp tục “nuôi lớn” sản phẩm mới

Kết quả kinh doanh khởi sắc của quý 1 năm 2026 ghi nhận sự đóng góp quan trọng từ các ngành hàng trọng tâm, đóng vai trò là nền tảng tăng trưởng bền vững của Vinamilk. Trong đó, sữa nước phục hồi tích cực, đặc biệt là dòng sữa tươi 100%, nhờ nỗ lực không ngừng cải tiến chất lượng. Các sản phẩm mới cũng có bước tiến vượt bậc, tăng trưởng từ hai chữ số như Green Farm, sữa hạt...

Sữa tươi Vinamilk 100% ra mắt nhiều vị mới cho trẻ em nhiều lựa chọn. Ảnh: Vi Nam

Thương hiệu tiên phong tạo xu hướng tiêu dùng mới với các dòng sản phẩm cao đạm và đạm quý, đang được người tiêu dùng đón nhận và ưa chuộng. Thời gian qua, sản phẩm Vinamilk cũng theo xu hướng giảm đường, ít ngọt và đa vị; đồng thời tối ưu hóa hàm lượng dinh dưỡng trên toàn danh mục.

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, năm 2024-2025, Vinamilk đã liên tục ra mới và cải tiến sản phẩm thì năm 2026 sẽ tiếp tục “nuôi lớn” các sản phẩm mới này sau khi ra mắt thành công trên thị trường. Với việc tiên phong chuẩn hóa xu hướng dinh dưỡng, Vinamilk tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường nội địa.

Cuối quý 1 năm nay, sản phẩm sữa tươi 100% của Vinamilk vừa ra mắt “bộ sưu tập” đa vị cho trẻ em được tự do lựa chọn vị yêu thích.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa mục đích sử dụng sữa nhằm phục vụ nhu cầu ẩm thực và pha chế chuyên nghiệp (mới nhất là dòng sản phẩm Whipping Cream); phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho người lớn như Sure Canxi Pro, Sure Gold và Sure Diacerna.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, ngày 1/5, không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà đã...

VinFast VF 9 đang cho thấy những giá trị tiệm cận phân khúc xe sang: từ trải nghiệm "ông chủ"...

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi...

Trong bối cảnh thị trường BĐS phía Đông Hà Nội đang phát triển sôi động, nhu cầu mua nhà của...

Từ chỗ mua một chiếc để trải nghiệm, nhiều gia đình Việt đang chuyển sang sắm 2-3 xe máy điện...

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ...

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

1 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 chiều 4/5, vấn đề cải cách thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" thể chế, giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai thống nhất một bộ sách giáo khoa... đã được đại diện các bộ, ngành làm rõ.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Những thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có những điểm mới mang tính đột phá đã được chia sẻ tại buổi họp báo, diễn ra chiều ngày 4/5.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân

Tháng 5/2026 - tròn một năm hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, theo tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Với hệ thống văn bản hướng dẫn ngày càng đầy đủ, những cơ chế đặc biệt này hứa hẹn đem lại những hỗ trợ thiết thực cho khu vực doanh nghiệp tư nhân.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ý nghĩa đằng sau việc Nhật Bản cung ứng dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đang cung cấp khoảng 35 - 40% sản lượng xăng dầu cả nước. Tuy nhiên nhà máy đang phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung dầu thô từ Kuwait - nơi sở hữu trữ lượng dầu lớn và là một trong những nhà xuất khẩu dầu thô quan trọng của thế giới.

6 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Vốn FDI thực hiện cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua

Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng ước đạt 7,40 tỉ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của cùng kỳ năm trong 5 năm qua.

6 giờ trước Thông tin đầu tư

Tạp chí du lịch xa xỉ hàng đầu Châu Á gọi tên Nhà hát Opera Hà Nội: "Sydney hãy nhường bước"

Dù đang trong quá trình thi công, Nhà hát Opera Hà Nội tại Hồ Tây luôn là tâm điểm của truyền thông quốc tế. Mới đây, tạp chí danh tiếng Travel + Leisure Asia (T+L) đã dành những mỹ từ đặc biệt trên nền tảng Instagram của mình để ngợi ca công trình, kỳ vọng đây sẽ là biểu tượng văn hóa mới của Việt Nam vươn tầm thế giới.

6 giờ trước Thông tin cần biết

Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ, việc xây dựng cơ chế pháp lý để quản trị rủi ro đối với sáng chế trở thành yêu cầu cấp thiết.

16 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy kinh doanh bao trùm lồng ghép giới: Kinh nghiệm từ một số quốc gia Asean và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Kinh doanh bao trùm lồng ghép giới là mô hình doanh nghiệp tích hợp hài hòa giữa mục tiêu lợi nhuận và trách nhiệm xã hội, nhằm thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ – đặc biệt là phụ nữ thu nhập thấp – trong toàn bộ chuỗi giá trị.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức xã hội trong lĩnh vực kinh tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò giám sát và phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội ngày càng trở nên quan trọng.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

