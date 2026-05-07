Từ nhà xuất khẩu sang người tiêu thụ: Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân thị trường vonfram

Thị trường vonfram toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng, không chỉ đến từ yếu tố cung – cầu truyền thống mà còn chịu tác động ngày càng rõ rệt từ các chính sách chiến lược của Trung Quốc. Những thay đổi này đang tái định hình cấu trúc thị trường và mở ra một chu kỳ mới cho ngành khoáng sản chiến lược, trong đó vonfram là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo các phân tích tại Hội nghị Vonfram quốc tế tổ chức tại Ganzhou (Trung Quốc) tháng 3/2026, chính phủ Trung Quốc đang thực hiện một sự chuyển dịch chính sách rõ rệt: từ vai trò là nhà cung cấp lớn cho thế giới sang ưu tiên tiêu dùng nội địa và bảo vệ tài nguyên chiến lược. Sản lượng khai thác tiếp tục bị cắt giảm, hoạt động sản xuất chịu áp lực từ các quy định môi trường, trong khi xuất khẩu được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Song song với đó, nhu cầu nội địa của Trung Quốc lại gia tăng khi nền kinh tế hướng đến các ngành công nghệ và tiêu dùng giá trị cao. Sự đảo chiều này khiến Trung Quốc dần chuyển từ vị thế xuất khẩu sang tiêu thụ, thậm chí trở thành bên nhập khẩu đối với một số dạng nguyên liệu vonfram.

Giá vonfram lập đỉnh 12 năm, thế giới bước vào cuộc đua vàng đen mới

Khoảng trống nguồn cung và cơ hội cho các nhà cung cấp ngoài Trung Quốc

Những thay đổi về chính sách đã tạo ra một khoảng trống nguồn cung ngày càng rõ rệt trên thị trường toàn cầu. Xuất khẩu giảm, trong khi nhu cầu công nghiệp tăng khiến giá vonfram tiến tới một mặt bằng mới. Đáng chú ý, phần còn lại của thế giới đang đối mặt với mức thiếu hụt khoảng 79.000 tấn, phản ánh sự mất cân đối giữa cung và cầu trong giai đoạn hiện tại.

Trong bối cảnh đó, các nhà cung cấp ngoài Trung Quốc đang dần trở thành những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi thị trường chuyển từ trạng thái phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất sang đa dạng hóa, giá trị của các nguồn cung thay thế được định giá lại.

Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) là một trong số ít doanh nghiệp sở hữu nền tảng khai thác và chế biến vonfram quy mô lớn ngoài Trung Quốc. Với mỏ Núi Pháo và chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu, doanh nghiệp có khả năng đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí và hưởng lợi rõ rệt khi giá vonfram duy trì ở vùng cao.

Đáng chú ý, lợi thế này đã bắt đầu chuyển hóa rõ nét thành kết quả kinh doanh. Quý I/2026, MSR ghi nhận doanh thu gần 3.000 tỷ đồng, tăng 114,9% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 537 tỷ đồng – mức cao nhất theo quý từ trước đến nay, đảo chiều mạnh so với khoản lỗ 222 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Biên EBITDA cũng mở rộng lên 35,1%, phản ánh sự cải thiện đồng thời từ giá hàng hóa và hiệu quả vận hành.

Giá APT – sản phẩm chủ lực của MSR – đạt khoảng 3.150 USD/mtu tại thời điểm cuối quý I/2026, cao hơn đáng kể so với giả định kế hoạch, tạo dư địa cho kết quả kinh doanh tích cực hơn nếu mặt bằng giá được duy trì trong phần còn lại của năm.

Không chỉ dừng ở lợi thế tài nguyên, MSR còn đang chủ động nâng cấp vị thế trên thị trường vốn. Theo kế hoạch trình cổ đông, doanh nghiệp dự kiến chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE, bước đi nhằm nâng chuẩn minh bạch, quản trị và mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn tổ chức. Trong bối cảnh HOSE là nơi tập trung phần lớn các quỹ đầu tư và dòng tiền dài hạn, việc chuyển sàn có thể giúp MSR cải thiện thanh khoản, gia tăng mức độ bao phủ phân tích và từng bước tham gia vào các danh mục đầu tư quy mô lớn.

Từ chu kỳ hàng hóa đến chu kỳ vốn: Động lực kép cho tăng trưởng

Sự kết hợp giữa chu kỳ ngành thuận lợi và chiến lược mở rộng thị trường vốn đang tạo ra một nền tảng tăng trưởng mang tính “động lực kép” cho MSR. Một mặt, giá vonfram được hỗ trợ bởi cấu trúc cung – cầu mới, trong đó nguồn cung bị hạn chế trong khi nhu cầu từ các ngành công nghệ cao tiếp tục gia tăng. Mặt khác, việc chuyển niêm yết lên HOSE mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quy mô lớn hơn, giúp doanh nghiệp tối ưu cấu trúc tài chính và giảm chi phí vốn.

Song song, triển vọng tăng trưởng của MSR được củng cố thêm bởi yếu tố sản lượng và hiệu quả vận hành. Công suất xử lý dự kiến phục hồi từ quý II/2026 và tăng mạnh hơn từ quý III/2026 sau khi điều chỉnh giấy phép khai thác, qua đó sản lượng cả năm được kỳ vọng vượt mức năm 2025. Theo ước tính sơ bộ, lợi nhuận quý II/2026 có thể đạt khoảng 690 tỷ đồng, và đóng góp lợi nhuận được kỳ vọng tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm.

Bên cạnh đó, MSR đang bước vào giai đoạn giảm đòn bẩy tài chính rõ nét. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa tỷ lệ Nợ ròng/EBITDA từ 3,5 lần trong quý I/2026 xuống còn khoảng 1,7 lần vào cuối năm và hướng tới mức 0,1 lần vào năm 2027 (với giả định giá APT bình quân trên 1.500 USD/mtu). Quá trình này không chỉ giúp giảm chi phí lãi vay mà còn nâng cao chất lượng lợi nhuận và tạo dư địa cho dòng tiền trong dài hạn.

Trong ngành khai khoáng, nơi chi phí cố định chiếm tỷ trọng lớn, sự cải thiện của giá hàng hóa thường tạo ra hiệu ứng đòn bẩy đáng kể lên lợi nhuận. Khi kết hợp với sản lượng phục hồi, dòng tiền cải thiện và cấu trúc tài chính tối ưu hơn, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp có thể được khuếch đại rõ rệt hơn trong chu kỳ tăng trưởng.

Với việc Masan Group (HOSE: MSN) hiện sở hữu hơn 90% Masan High-Tech Materials, những cải thiện về lợi nhuận và dòng tiền của MSR sẽ được phản ánh trực tiếp vào kết quả hợp nhất của tập đoàn. Trong bối cảnh đó, việc chuyển sàn không chỉ là một bước nâng chuẩn thị trường vốn, mà còn là một mắt xích quan trọng giúp kết nối tài sản tài nguyên chiến lược với dòng vốn dài hạn, qua đó mở ra dư địa tăng trưởng rõ nét hơn cho cả MSR và MSN trong chu kỳ mới.