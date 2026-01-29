Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vincom Retail ra mắt dòng sản phẩm Vincom Collection – mô hình khu phố thương mại đa trải nghiệm thế hệ mới

09:06 29/01/2026
Công ty Cổ phần Vincom Retail chính thức giới thiệu Vincom Collection - dòng thương hiệu khu phố thương mại tuyển chọn trải nghiệm, hiện diện tại các đại đô thị Vinhomes và điểm đến du lịch trọng điểm trên cả nước. Được bảo chứng bởi nhà phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Vincom Collection không chỉ tiên phong kiến tạo các xu hướng tiêu dùng, mua sắm, giải trí thời thượng bậc nhất, mà còn định hình những dấu ấn khác biệt, khẳng định vị thế của từng khu vực trên bản đồ điểm đến quốc gia.

Vincom Collection quy tụ các khu phố thương mại do Vincom Retail quản lý, được đầu tư bài bản về kiến trúc, không gian, quy hoạch và tiêu chuẩn vận hành. Mỗi sản phẩm thuộc bộ sưu tập Vincom Collection sẽ góp phần kiến tạo điểm đến thương mại mang bản sắc riêng, gắn với các thương hiệu, ngành hàng được tuyển chọn, trở thành trải nghiệm đặc trưng của mỗi đại đô thị và điểm đến du lịch nổi tiếng.

Giai đoạn đầu, Vincom Collection sẽ phát triển tổng quỹ đất thương mại - dịch vụ lên tới gần 300 ha, phân bổ tại các khu vực như Ocean City, Vinhomes Global Gate, Vinhomes The Gallery, Vinhomes Green Paradise, Vinpearl Harbour,… cùng loạt dự án sắp ra mắt với đa dạng về kiến trúc và loại hình sản phẩm.

Với mỗi khu phố thương mại, Vincom Retail sẽ xây dựng chủ đề mang phong cách riêng, phù hợp với lối sống - văn hóa, bao gồm: phố thương mại, làng ẩm thực, chợ chủ đề, phố đêm, tổ hợp giải trí - thể thao - golf, các mô hình wellness - spa - chăm sóc sức khỏe. Điểm khác biệt vượt trội của Vincom Collection so với các khu phố kinh doanh truyền thống mô hình không gian mở giàu cảm hứng, đan xen những trải nghiệm văn hóa, sáng tạo đương đại được cập nhật liên tục, từ đó mang tới những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn bậc nhất dành cho cư dân và du khách.

vincom-1769652485.jpg

Không gian trải nghiệm đặc sắc tại mỗi dự án Vincom Collection - Hình ảnh minh hoạ

Bên cạnh dòng sản phẩm điểm đến thương mại phục vụ đại chúng, Vincom Retatil đồng thời phát triển dòng sản phẩm Vincom Collection Premium hướng dến nhóm khách hàng thượng lưu, cao cấp được đầu tư theo tiêu chuẩn cao về thiết kế kiến trúc, cảnh quan, độc đáo và khác biệt.

Với việc ra mắt Vincom Collection - dòng sản thứ 5 bên cạnh Vincom Mega Mall, Vincom Center, Vincom Plaza và Vincom +, Vincom Retail tiếp tục thể hiện vị thế nhà phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu Việt Nam, tiên phong kiến tạo xu hướng trải nghiệm mới và góp phần thúc đẩy thị trường bán lẻ trong nước. Thông qua Vincom Collection, các thương hiệu trong và ngoài nước sẽ có cơ hội phát triển và mở rộng chuỗi tại các điểm đến sôi động, không chỉ giới hạn ở các thương hiệu bán lẻ và ẩm thực truyền thống, mà còn bao gồm các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và giáo dục. Hình thức hợp tác được áp dụng linh hoạt, từ thuê mặt bằng đến cùng tham gia vận hành hoặc đầu tư phát triển mô hình, nhằm tối ưu hiệu quả khai thác và tạo điều kiện cho các ý tưởng kinh doanh có chiều sâu được triển khai.

Theo kế hoạch, các dự án Vincom Collection sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, với các mốc khai trương dự kiến bắt đầu từ năm 2026 và tiếp tục mở rộng đến năm 2030 tại nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm. Việc ra mắt Vincom Collection là bước đi chiến lược đột phá của Vincom Retail trong việc kiến tạo mô hình khu phố thương mại hiện đại gắn với trải nghiệm và đời sống đô thị, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng và giải trí ngày càng đa dạng.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

