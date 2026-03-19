Nhật Bản sửa đổi dự luật tăng cường an ninh kinh tế vì mục tiêu này

Nhật Bản phê chuẩn dự luật sửa đổi nhằm tăng cường an ninh kinh tế thông qua những biện pháp như hỗ trợ các công ty tư nhân sở hữu công nghệ chủ chốt.

Nhật Bản hiện đang tìm cách tăng cường an ninh kinh tế, bao gồm cả các khuôn khổ thể chế và chính sách, để bảo vệ các công nghệ quan trọng và thúc đẩy hợp tác an ninh kinh tế quốc tế. (Nguồn: Bloomberg)

Để hỗ trợ những nỗ lực của Thủ tướng Sanae Takaichi thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu đối với an ninh quốc gia, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đệ trình dự luật sửa đổi nhằm thúc đẩy an ninh kinh tế lên Quốc hội trong phiên họp thường kỳ hiện tại.

Đây là dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đang chú trọng siết chặt quan hệ với các nền kinh tế mới nổi, chủ yếu ở châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á.

Nội dung sửa đổi dự kiến sẽ khuyến khích các công ty Nhật Bản mở rộng sự hiện diện tại các khu vực này. Những dự án được đề xuất bao gồm xây dựng các điểm tiếp nhiên liệu cho tàu hàng quốc tế và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh.

Tokyo cũng tìm cách tạo điều kiện cho các công ty Nhật Bản tiếp cận nguồn vốn thông qua Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản trực thuộc quản lý của nhà nước, cũng như chấp nhận rủi ro trong những lĩnh vực mà họ thường né tránh do lo ngại về lợi nhuận.

Luật an ninh kinh tế của Nhật Bản có hiệu lực từ năm 2022, giữa lúc cạnh tranh ưu thế công nghệ Mỹ-Trung ngày càng gay gắt và đại dịch Covid-19 phơi bày những điểm yếu trong chuỗi cung ứng.

Mục tiêu của luật hiện hành là đảm bảo nguồn cung ổn định các mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày của người dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng cơ bản, hỗ trợ phát triển các công nghệ tiên tiến và ngăn chặn các hành vi tiết lộ thông tin về đơn đăng ký bằng sáng chế vì lý do an ninh quốc gia.

Khi bản luật sửa đổi được thông qua, lĩnh vực y tế sẽ được bổ sung vào danh sách các cơ sở hạ tầng cơ bản cần được bảo vệ.

Cả hai khu vực công và tư nhân sẽ hợp tác để bảo vệ các cơ sở và thiết bị quan trọng trước những cuộc tấn công mạng và nhóm nghiên cứu sắp được thành lập sẽ gánh vác trọng trách thu thập thông tin về các công nghệ tiên tiến.