Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
Nhật Bản cấp 50 tỷ yen ODA “thế hệ mới” cho Việt Nam chuyển đổi xanh

09:37 19/03/2026
Ngày 18/3, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo cấp cao về ODA thế hệ mới, xoay quanh khoản vay trị giá 50 tỷ yen (tương đương khoảng 320 triệu USD).
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại hội thảo - Ảnh: JICA

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, công hàm trao đổi về khoản vay đã được hai Chính phủ phê duyệt và dự kiến ký kết ngay trong tháng 3/2026. Đây được xem là nguồn lực quan trọng nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong bối cảnh đó, nhu cầu tài chính cho chuyển đổi xanh được đánh giá là rất lớn.

Theo ước tính của các chuyên gia, tổng nhu cầu vốn cho các mục tiêu giảm phát thải đến năm 2030 vào khoảng 68,75 tỷ USD. Trong đó, nguồn lực trong nước chỉ đáp ứng khoảng 36%, phần còn lại phụ thuộc đáng kể vào hỗ trợ quốc tế.

Khác với các khoản ODA truyền thống, chương trình ODA thế hệ mới được thiết kế theo hướng tinh gọn thủ tục và rút ngắn thời gian triển khai.

Theo ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Văn phòng JICA tại Việt Nam, quá trình từ khi đề xuất đến khi hai Chính phủ đạt thỏa thuận ban đầu chỉ mất khoảng 8 tháng – nhanh hơn đáng kể so với các dự án hạ tầng thường kéo dài nhiều năm.

2-1773887313.jpg

Ông Kobayashi Yosuke (giữa), Trưởng Văn phòng JICA tại Việt Nam - Ảnh: JICA

Khoản vay này dự kiến được giải ngân ngay trong năm 2026 và không phụ thuộc vào tiến độ xây dựng công trình như các dự án ODA truyền thống. Điều này giúp tăng tính linh hoạt trong phân bổ nguồn lực và đẩy nhanh hiệu quả sử dụng vốn.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ dừng ở hỗ trợ tài chính mà còn hướng tới tạo lập một “thị trường” quy mô 50 tỷ yen, nơi kết hợp giữa vốn vay ưu đãi và năng lực công nghệ từ doanh nghiệp Nhật Bản.

Một điểm mới của ODA thế hệ mới là thúc đẩy liên kết giữa khu vực công và doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ xanh.

Theo đại diện JICA, chương trình sẽ kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản – vốn sở hữu công nghệ tiên tiến – với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam, qua đó thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực thực thi chính sách.

Chính phủ Việt Nam có thể sử dụng nguồn vốn này để triển khai các dự án cụ thể cùng doanh nghiệp Nhật, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo tính bền vững.

Trong khuôn khổ hội thảo, 11 doanh nghiệp Nhật Bản đã trình bày các sáng kiến đang và sẽ triển khai tại Việt Nam. Một số dự án tiêu biểu gồm: Tối ưu hóa phân bón bằng dữ liệu vệ tinh nhằm giảm phát thải CO₂; Sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông – lâm nghiệp để hấp thụ carbon; Ứng dụng công nghệ xanh trong nông nghiệp và năng lượng. Những sáng kiến này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy cả khu vực tư nhân lẫn doanh nghiệp nhà nước – một trong những trọng tâm cải cách của Việt Nam.

Nhật Bản hiện là nhà cung cấp vốn vay ODA bằng đồng yen lớn nhất cho Việt Nam. Tính đến hết năm tài khóa 2024, tổng giá trị vay đạt khoảng 2.550 tỷ yen (tương đương hơn 23 tỷ USD), chiếm trên 26% tổng vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định khoản vay mới thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhật Bản trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu khí hậu, bao gồm đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) và ứng phó thiên tai.

“Đây cũng là khuôn khổ tiềm năng cho việc triển khai ODA thế hệ mới trong tương lai”, Đại sứ nhấn mạnh.

Cần đột phá và thực chất trong xây dựng cơ chế đặc thù phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Kinh doanh - Quốc tế
Cần đột phá và thực chất trong xây dựng cơ chế đặc thù phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Sáng 19/3, tại Phiên họp thứ 55 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho ý kiến...

Nhật Bản sửa đổi dự luật tăng cường an ninh kinh tế vì mục tiêu này Kinh doanh - Quốc tế
Nhật Bản sửa đổi dự luật tăng cường an ninh kinh tế vì mục tiêu này

Nhật Bản phê chuẩn dự luật sửa đổi nhằm tăng cường an ninh kinh tế thông qua những biện pháp...

Chính sách AI: Hàn Quốc triển khai đề án xây dựng 'nền kinh tế siêu đổi mới' Kinh doanh - Quốc tế
Chính sách AI: Hàn Quốc triển khai đề án xây dựng 'nền kinh tế siêu đổi mới'

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này có kế hoạch giải ngân tổng cộng 750 tỷ...

Khung pháp lý về ESG của EU và một số nước: Gợi mở hoàn thiện chính sách về ESG cho Việt Nam Kinh doanh - Quốc tế
Khung pháp lý về ESG của EU và một số nước: Gợi mở hoàn thiện chính sách về ESG cho Việt Nam

Trong vòng 5 năm qua, Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành khoảng 8000 đạo luật, trong đó có...

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam Kinh doanh - Quốc tế
Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận...

Tham khảo kinh nghiệm của các nước, nghiên cứu chính sách Thuế bất động sản phù hợp cho Việt Nam Kinh doanh - Quốc tế
Tham khảo kinh nghiệm của các nước, nghiên cứu chính sách Thuế bất động sản phù hợp cho Việt Nam

(Pháp lý). Theo quy định pháp luật hiện hành ở nhiều nước trên thế giới, như: Mỹ, Nhật Bản và...

Cần đột phá và thực chất trong xây dựng cơ chế đặc thù phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Cần đột phá và thực chất trong xây dựng cơ chế đặc thù phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Sáng 19/3, tại Phiên họp thứ 55 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Những vấn đề liên quan tới làm rõ ranh giới giữa quy định đặc thù và các luật hiện hành, tránh trùng lặp; giải quyết vấn đề chồng chéo, phân tán nguồn lực; đánh giá tính hợp lý khi giao cơ quan bị kiện làm đầu mối chủ trì để đảm bảo tính khách quan; xây dựng cơ chế khai thác tài liệu liên quan đến quốc phòng, an ninh sao cho vừa bảo mật, vừa hiệu quả trong xử lý tranh chấp… được các đại biểu đề cập.

36 phút trước Kinh doanh - Quốc tế

Nhật Bản sửa đổi dự luật tăng cường an ninh kinh tế vì mục tiêu này

Nhật Bản sửa đổi dự luật tăng cường an ninh kinh tế vì mục tiêu này

Nhật Bản phê chuẩn dự luật sửa đổi nhằm tăng cường an ninh kinh tế thông qua những biện pháp như hỗ trợ các công ty tư nhân sở hữu công nghệ chủ chốt.

43 phút trước Kinh doanh - Quốc tế

Chính sách AI: Hàn Quốc triển khai đề án xây dựng 'nền kinh tế siêu đổi mới'

Chính sách AI: Hàn Quốc triển khai đề án xây dựng 'nền kinh tế siêu đổi mới'

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này có kế hoạch giải ngân tổng cộng 750 tỷ won (tương đương 502,8 triệu USD) trong 2 năm tới để thương mại hóa các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

48 phút trước Kinh doanh - Quốc tế

Khung pháp lý về ESG của EU và một số nước: Gợi mở hoàn thiện chính sách về ESG cho Việt Nam

Khung pháp lý về ESG của EU và một số nước: Gợi mở hoàn thiện chính sách về ESG cho Việt Nam

Trong vòng 5 năm qua, Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành khoảng 8000 đạo luật, trong đó có rất nhiều đạo luật liên quan đến bảo vệ môi trường và nhiều Chỉ thị nhằm thúc đẩy giới doanh nghiệp tuân thủ tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Khung pháp lý đồ sộ về ESG của EU sẽ gợi mở nhiều kinh nghiệm chính sách hay cho Việt Nam.

1 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

2 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2026/NĐ-CP ngày 17/3/2026 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

2 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026

Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật vừa ban hành Thông báo số 15-TB/BCĐTW, ngày 17/3/2026 về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

2 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bộ Công an xác định 3 nhóm công tác trọng tâm, đảm bảo tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng

Bộ Công an xác định 3 nhóm công tác trọng tâm, đảm bảo tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng

Chiều 18/3, Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với các cơ quan báo chí thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào buổi sáng cùng ngày. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin đến báo chí một số vụ án, vụ việc lớn dư luận xã hội quan tâm.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Luật đô thị đặc biệt

Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Luật đô thị đặc biệt

TP HCM thành lập Ban chỉ đạo do Bí thư Trần Lưu Quang đứng đầu, nhằm tổng kết Nghị quyết 31 và xây dựng Luật đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội cuối năm nay.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

