Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch mạng bay quốc tế tới 7 thị trường trong năm 2026

14:27 19/03/2026
Với chiến lược “Rise to Asia”, Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch kết nối Phú Quốc tới 7 thị trường châu Á năm 2026 và ra mắt mạng lưới Tổng đại lý (General Sales Agent- GSA) quốc tế, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về mạng bay và mạng bán của Hãng.

Khởi động hành trình “Rise to Asia”, mở rộng mạng bay quốc tế

Với định hướng kết nối các trung tâm du lịch và kinh tế trọng điểm, SPA tập trung phát triển mạng bay quốc tế, đưa Phú Quốc kết nối với các thị trường khách nguồn trong khu vực.

Trong năm 2026, Hãng dự kiến khai thác 9 đường bay quốc tế, kết nối tới 7 thị trường trọng điểm gồm Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ và Malaysia. Chuyến bay quốc tế đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways trên chặng Phú Quốc – Đài Bắc dự kiến cất cánh vào ngày 29/3/2026, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình mở rộng ra khu vực.

Sun PhuQuoc Airways nhanh chóng xây dựng năng lực bán và mở rộng hiện diện thương mại

Việc triển khai nhất quán mạng bay và duy trì ổn định kế hoạch khai thác không chỉ giúp gia tăng độ tin cậy trong vận hành, mà còn tạo điều kiện để hành khách và đối tác chủ động trong việc xây dựng kế hoạch di chuyển và kinh doanh.

Theo khảo sát từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và các đơn vị khai thác du lịch, lượng khách quốc tế tới Phú Quốc trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 428.000 lượt, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, trong đó Trung Quốc tăng hơn 40%, trong khi đó Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng đột biến nhờ sự xuất hiện của các đường bay mới.

Dữ liệu này cho thấy nhu cầu kết nối quốc tế tới đảo Ngọc đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt từ các thị trường châu Á - khu vực được xem là nguồn khách quan trọng của Phú Quốc trong giai đoạn tới.

Đây cũng là cơ sở để Sun PhuQuoc Airways kiên định với định hướng chiến lược “Rise to Asia”, từng bước mở rộng mạng bay quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch, tăng cường liên kết vùng và mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp trong ngành.

Ra mắt hàng loạt đối tác GSA, hoàn thiện hệ thống phân phối quốc tế

Song song với phát triển mạng bay, SPA chính thức triển khai hệ thống phân phối quốc tế thông qua việc hợp tác với các Tổng đại lý (GSA) tại nhiều thị trường.

TAMGP là tổng đại lý của Sun PhuQuoc Airways tại thị trường Thái Lan 

Mới đây, Hãng đã công bố các đối tác GSA tại khu vực, gồm TAMGP (liên doanh giữa TAM Group và GP Group) tại Thái Lan, Discover the World tại Singapore và OpenSky tại Hong Kong. Các đối tác được lựa chọn đều là những đơn vị có năng lực phân phối mạnh, am hiểu thị trường bản địa và sở hữu mạng lưới hoạt động rộng khắp khu vực.

Đại diện tổng đại lý Discover the World tại thị trường Singapore

Trong đó, TAMGP hình thành từ liên doanh giữa các tập đoàn phân phối hàng không tại Hong Kong và Thái Lan. Discover the World với kinh nghiệm đại diện bán hàng toàn cầu, hiện diện tại hơn 60 quốc gia. Và OpenSky - doanh nghiệp ứng dụng công nghệ AI trong phân phối vé, hoạt động rộng khắp châu Á – Thái Bình Dương.

Việc hợp tác với các GSA có kinh nghiệm, nền tảng công nghệ và độ phủ thị trường cao không chỉ giúp Sun PhuQuoc Airways nhanh chóng xây dựng năng lực bán và mở rộng hiện diện thương mại, mà còn tối ưu khả năng tiếp cận các kênh phân phối bản địa một cách hiệu quả và bền vững.

Đại diện tổng đại lý OpenSky tại Hong Kong

Phát triển hệ thống đại lý và đối tác phân phối được xác định là một trong những trụ cột chiến lược, đặc biệt trong giai đoạn mở rộng mạng bay quốc tế của Hãng.

Chính sách thương mại hấp dẫn, gia tăng trải nghiệm trong hệ sinh thái

Trên nền tảng hệ thống phân phối đã được thiết lập, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục hoàn thiện những chương trình ưu đãi giúp đại lý linh hoạt thiết kế các gói sản phẩm trọn vẹn, gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách tại hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp của Sun Group. Có thể nói, đây chính là lợi thế riêng có của SPA.

SPA thiết kế nhiều chương trình ưu đãi giúp đại lý linh hoạt thiết kế các gói sản phẩm

Cụ thể, trong mùa DIFF 2026, hành khách bay đến Đà Nẵng có thể tiếp cận các ưu đãi như vé Early Bird, các combo trải nghiệm Ba Na Hills, cùng mức ưu đãi lên tới 35% khi kết hợp sản phẩm bay.

Đối với khách quốc tế đến Phú Quốc, Hãng triển khai chính sách tặng vé Sun World Hòn Thơm, đồng thời áp dụng ưu đãi lên đến 30% cho các dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí, golf và ẩm thực trong chương trình “Một tấm vé, triệu niềm vui”.

Việc đồng bộ triển khai mạng bay, mạng bán và chính sách thương mại được tận dụng từ hệ sinh thái Sun Group cho thấy định hướng phát triển rõ ràng của SPA trong chiến lược “Rise to Asia”, từng bước khẳng định vai trò cầu nối hàng không, đưa Phú Quốc tiếp cận sâu hơn với các thị trường châu Á trong thời gian tới.

