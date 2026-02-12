Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường

11:51 12/02/2026
Năm 2026, bất động sản (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An bước vào chu kỳ phát triển mới khi các động lực về kinh tế, hạ tầng và công nghiệp đồng loạt được kích hoạt. Trong bối cảnh đó, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue tại trung tâm (TP. Vinh) – nổi lên là điểm đến chiến lược của giới đầu tư khi mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời mạnh mẽ, tiềm năng tăng giá cao.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn bão hòa với biên độ tăng giá thu hẹp, tổng tiền đầu tư lớn, dòng vốn đang có xu hướng dịch chuyển về những đô thị còn nhiều dư địa phát triển. Nổi bật trong số đó, trung tâm (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An trở thành điểm đến lý tưởng, khi hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Hệ thống giao thông chiến lược gồm Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc – Nam và tuyến Vinh – Thanh Thủy giúp rút ngắn thời gian kết nối với Hà Nội, sân bay Vinh đi vào hoạt động trở lại sau nâng cấp, cùng các vùng kinh tế trọng điểm, tạo nền tảng cho tiềm năng tăng giá bất động sản.

Đón đầu xu thế thị trường, cuối năm 2025, đầu năm 2026, Eurowindow Holding đẩy mạnh phát triển khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue ngay trung tâm (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Dự án hiện đang gấp rút thi công, từng bước hoàn thiện theo quy hoạch.

Bên cạnh lợi thế về tiến độ đúng kế hoạch, mang lại sự an tâm cho khách hàng, dự án còn hội tụ nhiều yếu tố gia tăng giá trị như vị trí “vàng” tại trung tâm (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, quỹ sản phẩm giới hạn cùng tiện ích đa dạng, mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn không thể bỏ qua.

Khu đô thị sở hữu quỹ shophouse đa công năng, có thiết kế 3 tầng 1 tum và 5 tầng, mặt tiền rộng từ 6–8m tầng 1 dành cho các hoạt động kinh doanh nhiều loại hình thương mại, dịch vụ hoặc cho thuê mặt bằng, trong khi các tầng trên được thiết kế đầy đủ công năng phục vụ nhu cầu an cư của gia đình. Điều này giúp gia tăng hiệu quả khai thác tài sản, mang lại nguồn thu ổn định, hạn chế rủi ro trước biến động thị trường và gia tăng tính an toàn, bền vững cho giá trị đầu tư dài hạn.

1-1770871964.png

Eurowindow Central Avenue là cơ hội đầu tư hấp dẫn không thể bỏ qua 

Được biết, khu đô thị nằm ở vị trí “vàng” sát giao điểm giữa đại lộ Vinh - Cửa Lò và đại lộ Lê Nin, liền kề các trục đường lớn như Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng và Chu Trạc, cận kề các khu dân cư hiện hữu mang đến lợi thế giao thương thuận lợi, kinh doanh sinh lời mạnh mẽ, và tiềm năng tăng giá cao. Lưu lượng khách qua lại thường xuyên cùng lợi thế vị trí trung tâm tạo nên nền tảng khai thác kinh doanh dịch vụ bền vững và hiệu quả.

2-1770871970.png

Shophouse Eurowindow Central Avenue thiết kế phù hợp vừa ở vừa kinh doanh, nhân đôi giá trị đầu tư 

Đáng chú ý, Eurowindow Central Avenue phát triển theo mô hình khu đô thị xanh, sở hữu cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh. Một nghiên cứu cho thấy các khu đô thị xanh thường ghi nhận biên độ tăng giá tốt và khả năng giữ giá ngay trong giai đoạn thị trường biến động. Chính vì vậy, Eurowindow Central Avenue trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu trên thị trường hiện nay. 

Theo đó, cảnh quan xanh của khu đô thị là được bao phủ bởi nhiều cây xanh, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng. Công trình xanh là sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng, hệ thống cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E) chống ồn, tiết kiệm điện; sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên. Trong khi đó, vận hành xanh được thể hiện qua việc sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho đèn facade, đèn sân vườn tại tất cả biệt thự, shophouse và một số khu vực trong vườn hoa, giúp tiết kiệm điện năng. Được biệt, dự án còn ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, nước sau xử lý có thể tái sử dụng tưới cây, cùng với hệ thống thu gom rác thải thông minh vận hành bằng năng lượng mặt trời.

Với loạt lợi thế đắt giá, Eurowindow Central Avenue trở thành lựa chọn đắt giá của giới đầu tư trong giai đoạn đầu năm 2026. Dự án còn mở ra cơ hội kinh doanh và đầu tư hiệu quả, khẳng định vị thế là tài sản chiến lược dành cho những khách hàng thông thái, có tầm nhìn dài hạn.

PV

