Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Dự án - BĐS

Địa thế “không thể sao chép” của dự án Vinhomes tại thiên đường du lịch biển Nha Trang

11:42 22/01/2026
Tại các đô thị du lịch, quỹ đất lõi trung tâm luôn được xem là “vàng mười” bởi tính khan hiếm, không thể tái lập và khả năng sinh dòng tiền không giới hạn. Tại thủ phủ du lịch quốc tế Nha Trang, nơi mỗi năm đón hơn 15 triệu lượt khách, dự án mới Vinhomes Pearl Bay đang khiến giới đầu tư sôi sục bởi địa thế không thể sao chép trên tuyến phố Trần Phú danh giá bậc nhất.

“Chủ công” của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu

Nha Trang luôn được đánh giá là thiên đường biển hàng đầu miền Trung, và là thương hiệu mạnh của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Năm 2025, Khánh Hòa với trọng điểm là Nha Trang, đón 16,4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có tới 5,5 triệu lượt khách quốc tế. Đáng chú ý, con số này chiếm hơn 25% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam cùng năm (khoảng 21 triệu lượt). Nói cách khác, cứ 4 du khách nước ngoài đến Việt Nam thì có 1 người chọn Nha Trang để dừng chân.

a1-1769071400.jpg

Cứ 4 du khách nước ngoài đến Việt Nam thì 1 người chọn Nha Trang để dừng chân

Mới đây, Viện Kinh tế Mastercard xếp Nha Trang vào nhóm 15 điểm đến mùa hè hàng đầu thế giới. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách này.

Còn theo dữ liệu từ Agoda, Nha Trang đã vượt Tokyo để trở thành điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất của du khách Hàn Quốc trong mùa hè 2025. Thống kê cho thấy trong tháng 6/2025, trung bình mỗi ngày có khoảng 19 chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh.

Song hành với hàng không, du lịch đường biển đang nổi lên như một trụ cột tăng trưởng mới. Dự kiến năm 2026, Khánh Hòa sẽ đón ít nhất 33 chuyến tàu biển du lịch quốc tế, nhiều tàu có quy mô từ 2.000 đến 3.000 khách. Đây là nhóm khách nổi tiếng với mức chi tiêu cao.

Việc quy hoạch Cảng Nha Trang (số 5 Trần Phú) thành cảng chuyên biệt công suất lớn phục vụ du lịch là bước đi chiến lược nhằm đón trọn dòng khách này. Đây sẽ là nguồn thu có biên lợi nhuận cao và đều đặn cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

a2-1769071408.jpg

Tàu du lịch quốc tế neo đậu trên vịnh Nha Trang

Sự sôi động của ngành du lịch cũng tạo ra lực đẩy đáng kể cho thị trường bất động sản. Ông Phan Việt Hoàng, Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Khánh Hòa, cho biết: nhu cầu mua vì giá trị thực đồng thời tích lũy tài sản dài hạn đang trở thành động lực chính của thị trường. Trong bối cảnh này, quỹ đất lõi trung tâm gắn với dòng khách quốc tế tiếp tục là đích đến ưu tiên của giới đầu tư chuyên nghiệp.

Bất động sản Nha Trang vào “cuộc chơi lớn”

Trong cấu trúc đô thị Nha Trang, trục Trần Phú giữ vai trò “mặt tiền” kinh tế, du lịch. Tại vị trí đẹp nhất của con đường danh giá này (số 9 Trần Phú), một dự án quy mô lớn mang thương hiệu Vinhomes đang được triển khai và thu hút sự quan tâm của thị trường. Vinhomes Pearl Bay sở hữu địa thế độc bản khi là điểm duy nhất kết nối đất liền trung tâm và siêu quần thể Vinpearl Hòn Tre.

Từ Vinhomes Pearl Bay, chỉ trong 5-10 phút di chuyển, cư dân và du khách có thể đến Quảng trường 2 Tháng 4, Tháp Trầm Hương, ga cáp treo vượt biển và Cảng Nha Trang. Trong cùng khoảng thời gian đó, dòng khách cũng có thể đặt chân tới thiên đường nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Vinpearl, nơi hội tụ công viên giải trí VinWonders rộng 58 ha, hệ thống sân golf 18 lỗ, nhà hát, trung tâm hội nghị và chuỗi khách sạn, resort quốc tế - những mảnh ghép đã góp phần quan trọng định danh Nha Trang trên bản đồ du lịch thế giới.

a3-1769071408.jpg

Xuất hiện khu đô thị biển cao cấp, có quỹ đất sở hữu lâu dài, gắn trực tiếp với hệ sinh thái du lịch đã hiện hữu trên đường Trần Phú, Nha Trang

Nhờ lợi thế không thể sao chép này, Vinhomes Pearl Bay có đủ điều kiện để trở thành “tọa độ vương giả” hiếm hoi ngay trung tâm Nha Trang, sát bên vịnh biển đẹp bậc nhất hành tinh, đem đến chất lượng sống tương đương với các “làng tỷ phú” danh tiếng tại Sentosa Cove (Singapore) hay Darling Harbour (Sydney).

Từ “khu nhà giàu” số 9 Trần Phú, cư dân bước thẳng vào hệ sinh thái tiện ích đỉnh cao. Mọi nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, tiếp khách, giải trí và đầu tư đều được thỏa mãn ở đẳng cấp quốc tế. Đây là đặc quyền chỉ xuất hiện tại số ít vị trí trên bản đồ Châu Á - Thái Bình Dương.

a4-1769071408.jpg

Vinhomes Pearl Bay đang dần lộ diện tại số 9 Trần Phú - vị trí đẹp nhất trên tuyến đường danh giá bậc nhát Nha Trang

Trên phương diện đầu tư, kinh doanh, Vinhomes Pearl Bay cũng là mỏ vàng hấp dẫn. Khu vực số 9 Trần Phú nằm ở “tọa độ vàng” mà hầu hết các dòng khách cao cấp đến Nha Trang đều đi qua hoặc lưu lại. Khách từ sân bay Cam Ranh về trung tâm, khách di chuyển ra hệ sinh thái đảo Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Một và tương lai là khách du thuyền quốc tế cập Cảng Nha Trang đều hội tụ tại đây. Nhóm khách hàng này thường có tiêu chuẩn cao về chất lượng dịch vụ, trải nghiệm, tạo nền tảng vững chắc cho các mô hình shophouse, cửa hàng dịch vụ cao cấp đạt doanh thu vượt trội.

Ông Nguyễn Viết Hậu, chủ một chuỗi khách sạn và ẩm thực tại Nha Trang, cho biết: “Nha Trang có khoảng 300 ngày nắng mỗi năm, hoạt động kinh doanh ít bị gián đoạn. Cơ cấu khách đến từ nhiều quốc gia nên luân chuyển liên tục, không phụ thuộc theo mùa. Khi dòng khách đã ổn định, nhà đầu tư chỉ việc ‘kê cao gối’ thu dòng tiền.”

Dưới áp lực khan hiếm quỹ đất trung tâm Nha Trang, Vinhomes Pearl Bay trở thành một tài sản chiến lược hiếm hoi còn sót lại bên vịnh biển. Sở hữu quy mô lớn, pháp lý lâu dài và kết nối trực tiếp với hệ sinh thái du lịch chục triệu khách đã vận hành, dự án hội tụ đầy đủ những yếu tố tạo lập giá trị bền vững, trở thành điểm tựa an toàn và dư địa tăng trưởng dài hạn cho các nhà đầu tư.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinhomes Pearl Bay
Cùng chủ đề
Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa “ốc đảo xanh” The Parkland Dự án - BĐS
Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa “ốc đảo xanh” The Parkland

Khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, giá trị của một không gian sống không còn nằm ở...

Đức Thọ: Giải mã "mạch ngầm" thịnh vượng và bài toán định danh vị thế Dự án - BĐS
Đức Thọ: Giải mã "mạch ngầm" thịnh vượng và bài toán định danh vị thế

Sở hữu nền tảng nội lực vững chắc từ truyền thống khoa bảng cùng dòng vốn tích lũy dồi dào...

Sun Group ra mắt đảo Nam - trái tim an cư sinh thái của Charmora City Dự án - BĐS
Sun Group ra mắt đảo Nam - trái tim an cư sinh thái của Charmora City

Tháng 1/2026, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chính thức ra mắt đảo Nam thuộc thành phố đảo...

Chính thức động thổ dự án The Parkland tại Ocean City Dự án - BĐS
Chính thức động thổ dự án The Parkland tại Ocean City

Ngày 12/01/2026, dự án The Parkland chính thức được động thổ, đánh dấu bước khởi đầu của dự án cao...

Tứ trụ hạ tầng dẫn lối dòng tiền cuối năm đổ về Vinhomes Grand Park Dự án - BĐS
Tứ trụ hạ tầng dẫn lối dòng tiền cuối năm đổ về Vinhomes Grand Park

Tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, sự hội tụ của bốn trục giao thông huyết mạch cấp quốc gia đang...

Sóng hạ tầng vẽ lại bản đồ tăng giá cho Vinhomes Grand Park trong giai đoạn 2026 - 2027 Dự án - BĐS
Sóng hạ tầng vẽ lại bản đồ tăng giá cho Vinhomes Grand Park trong giai đoạn 2026 - 2027

Khi Vành đai 3 thông xe toàn tuyến vào tháng 4/2026, sớm hơn dự kiến trước đó 2 tháng, sân...

Mới cập nhật
Danh sách Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Danh sách Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

4 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Pháp lý). Bài viết đi sâu phân tích nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, gắn với những vấn đề như hoàn thiện khung pháp lý cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng

Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng

Ngày 21/1, Sun PhuQuoc Airways chính thức mở bán vé đường bay thẳng kết nối Phú Quốc với Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc). Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn với mức giá chỉ từ 1,5 triệu đồng đã được tung ra từ chặng bay này.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Đại hội XIV tiến hành thực hiện các bước về công tác nhân sự

Đại hội XIV tiến hành thực hiện các bước về công tác nhân sự

Sáng nay 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc. Dự kiến, Đại hội sẽ tiến hành các bước về công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nhiều quyền lợi của công dân được đề xuất tại dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số

Nhiều quyền lợi của công dân được đề xuất tại dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số

Bộ Công an hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, đề xuất nhiều quyền lợi của công dân nhằm thúc đẩy việc nâng cao năng lực số, kỹ năng số và nhận thức về an toàn thông tin cho toàn dân.

17 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Hoàn thiện thể chế về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Hoàn thiện thể chế về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính

Bộ trưởng Tài chính khẳng định, ngành tài chính không chỉ quản lý tốt những gì đang có mà sẽ chủ động sáng tạo, kiến tạo không gian cho những động lực tăng trưởng mới bứt phá, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

17 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Mở rộng diện đối tượng kiểm soát tài sản trong toàn xã hội

Mở rộng diện đối tượng kiểm soát tài sản trong toàn xã hội

Thời gian tới sẽ mở rộng diện đối tượng kiểm soát tài sản trong toàn xã hội, xây dựng lộ trình phù hợp để hoàn thiện hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

17 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: Hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: Hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân

Sáng 21/1, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề "Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: Hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân". Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận của đồng chí Bộ trưởng.

17 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội XIV của Đảng thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội

Đại hội XIV của Đảng thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội

Sáng 21/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội tiến hành thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay