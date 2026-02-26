Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Dự án - BĐS

Phân khu Forest Garden - lựa chọn cân bằng giữa an cư và đầu tư năm 2026

10:18 26/02/2026
Năm 2026, thị trường bất động sản đang chuyển dịch rõ rệt từ tâm lý “lướt sóng” sang ưu tiên giá trị thực. Người mua để ở lẫn nhà đầu tư đều trở nên thận trọng hơn, chọn lọc hơn và đặt yếu tố dài hạn lên hàng đầu. Trong bối cảnh đó, The Parkland - Imperia Ocean City nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa an cư chất lượng và tiềm năng tăng trưởng ổn định.

Dòng tiền năm 2026: thông minh và thận trọng hơn

Sau những chu kỳ tăng giá mạnh mẽ và các cơn sốt đất ngắn hạn trước đó, thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn điều chỉnh thận trọng, với giá chung cư sơ cấp tại nhiều khu vực nội đô đã chạm mức cao kỷ lục 150-200 triệu đồng/m² (thậm chí một số phân khúc cao cấp vượt 200 triệu đồng/m²). Dòng tiền không còn chạy theo những kỳ vọng "lướt sóng" hay tăng giá đột biến, mà chuyển hướng mạnh mẽ sang giá trị thực, những sản phẩm mang lại chất lượng sống lâu dài, tiện ích xanh, kết nối giao thông tốt, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác ổn định.

Sự thay đổi trong tư duy của người mua để ở thể hiện rõ nét nhất: thay vì ưu tiên vị trí nội đô chật hẹp với giá "trên trời", họ ngày càng tìm kiếm không gian sống cân bằng, thoáng đãng, ít ô nhiễm, gần thiên nhiên và tiện ích đồng bộ. Nhu cầu ở thực dẫn dắt thị trường, với cư dân sẵn sàng chấp nhận di chuyển để đổi lấy môi trường sống chất lượng cao, chi phí hợp lý và tiềm năng nâng cấp cuộc sống cho gia đình đa thế hệ.

picture1-1772076036.jpg

Phân khu Forest Garden do MIK Group phát triển tại phía Đông Hà Nội

Đối với nhà đầu tư, tư duy đã chuyển từ "đầu cơ ngắn hạn" sang "đầu tư bền vững". Họ không còn mạo hiểm chạy theo sốt ảo hay kỳ vọng tăng giá nóng, mà ưu tiên các dự án có nền tảng vững chắc: pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín, hạ tầng liên vùng hoàn thiện và khả năng sinh lời từ cho thuê hoặc khai thác thực tế.

Một số nhận định về thị trường đầu năm 2026 cho thấy, nhà đầu tư đang tránh xa những dự án thiếu pháp lý hoặc định giá cao so với giá trị sử dụng, thay vào đó là sự ưu tiên cho các khu vực vệ tinh như phía Đông Hà Nội, nơi hạ tầng đang bùng nổ và cộng đồng cư dân lớn dần hình thành.

The Parkland lựa chọn cân bằng mua ở thực và đầu tư

Trong bối cảnh đó, The Parkland - Imperia Ocean City, dự án do MIK Group phát triển tại Vinhomes Ocean Park 2 nổi lên như một lựa chọn cân bằng hoàn hảo giữa nhu cầu ở thực và đầu tư trung hạn. Đặc biệt, phân khu Forest Garden đang thu hút sự chú ý lớn nhờ định vị “resort living” giữa lòng đô thị hiện đại, nơi cư dân vừa tận hưởng nhịp sống sôi động của đại đô thị Ocean City, vừa tìm thấy sự tĩnh tại, riêng tư và hòa quyện thiên nhiên.

Forest Garden gồm hai tòa tháp cao 35 tầng, tọa lạc ngay lõi trung tâm The Parkland, bao quanh bởi các trục đường nội khu rộng lớn (>20m) và gần kề công viên trung tâm rộng 3,6 ha. Vị trí này mang lại ba lớp view giá trị: công viên xanh mát, nhịp sống sôi động của đô thị Ocean City và quảng trường rực rỡ ánh sáng. Cư dân dễ dàng tiếp cận “ốc đảo xanh” ngay ngưỡng cửa, với tầm nhìn mở đa tầng, tạo cảm giác thư thái và cân bằng năng lượng mỗi ngày.

Thiết kế căn hộ tại Forest Garden linh hoạt, đa dạng từ studio (khoảng 30-33m²) đến duplex và penthouse (lên đến 126-149m²), phù hợp với gia đình đa thế hệ cũng như người trẻ độc thân. Không gian sống được ưu tiên sự riêng tư và gần gũi thiên nhiên qua hệ tiện ích nội khu phong phú: bể bơi ngoài trời, sân gym, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, khu BBQ, club house và lounge ngoài trời, sân tập thể thao, khối đế thương mại sầm uất.

picture2-1772076043.jpg

Phân khu Forest Garden sở hữu hệ tiện ích nội khu phong phú (Ảnh: The Parkland)

Đối với người mua để ở thực, đặc biệt là cư dân Hà Nội và khách hàng từ các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Forest Garden mang lại lợi thế vượt trội về kết nối. Dự án chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 20-30 phút di chuyển qua cầu Vĩnh Tuy, đường vành đai 3.5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hay Quốc lộ 5A. Vị trí giao thoa giữa Ocean Park 2 và Ocean Park 3, kế cận VinUni, TechnoPark, Đại học BUV, trung tâm đào tạo PVF, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái giáo dục, việc làm chất lượng cao. Lượng lớn lao động từ các tỉnh này hàng ngày về Thủ đô làm việc sẽ tìm thấy nơi an cư lý tưởng với không gian sống chất lượng cao, chi phí hợp lý hơn nội thành.

Giá bán hiện tại khởi điểm từ khoảng 59 triệu đồng/m² (đã gồm VAT), tổng giá căn hộ phổ biến rơi vào khoảng 3-5 tỷ đồng cho các căn 2-3 phòng ngủ (diện tích 56-80m²) – mức giá được đánh giá hấp dẫn so với chất lượng sản phẩm và tiện ích đồng bộ. Đặc biệt, với tính pháp lý rõ ràng và kế hoạch bàn giao vào quý I/2029, Forest Garden trở thành lựa chọn thông minh cho người mua.

Với nhà đầu tư, Forest Garden cũng là sản phẩm đáng cân nhắc nhờ tiềm năng sinh lời trung và dài hạn. Ocean City đang hình thành cộng đồng cư dân lớn, nhu cầu thuê nhà tăng cao từ chuyên gia, gia đình trẻ và người nước ngoài. Vị trí tâm điểm, tiện ích đẳng cấp cùng thiết kế hiện đại giúp căn hộ dễ dàng cho thuê với mức giá dự kiến 8-12 triệu đồng/tháng tùy loại hình. Khi hạ tầng liên vùng tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt các dự án cầu Trần Hưng Đạo hay đường vành đai 4, khu vực phía Đông sẽ càng khẳng định vị thế đô thị vệ tinh hấp dẫn. The Parkland - Forest Garden có lợi thế thanh khoản cao, dễ chuyển nhượng hơn so với các dự án nhỏ lẻ, đồng thời ít rủi ro hơn trong bối cảnh thị trường sàng lọc mạnh mẽ.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MIK GROUP The Parkland - Imperia Ocean City
Cùng chủ đề
Sun Elite City: Biểu tượng thành phố lễ hội "all-in-one" bên vịnh di sản Dự án - BĐS
Sun Elite City: Biểu tượng thành phố lễ hội "all-in-one" bên vịnh di sản

Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư ưu tiên sự an toàn và tăng trưởng bền vững, các đại đô...

"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường Dự án - BĐS
"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường

Năm 2026, bất động sản (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An bước vào chu kỳ phát triển mới khi...

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn Dự án - BĐS
Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Giữa một thành phố cảng đang vươn mình thành trung tâm giao thương, logistics hàng đầu châu Á, vẫn còn...

Vincom Retail ra mắt dòng sản phẩm Vincom Collection – mô hình khu phố thương mại đa trải nghiệm thế hệ mới Dự án - BĐS
Vincom Retail ra mắt dòng sản phẩm Vincom Collection – mô hình khu phố thương mại đa trải nghiệm thế hệ mới

Công ty Cổ phần Vincom Retail chính thức giới thiệu Vincom Collection - dòng thương hiệu khu phố thương mại...

Địa thế “không thể sao chép” của dự án Vinhomes tại thiên đường du lịch biển Nha Trang Dự án - BĐS
Địa thế “không thể sao chép” của dự án Vinhomes tại thiên đường du lịch biển Nha Trang

Tại các đô thị du lịch, quỹ đất lõi trung tâm luôn được xem là “vàng mười” bởi tính khan...

Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa “ốc đảo xanh” The Parkland Dự án - BĐS
Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa “ốc đảo xanh” The Parkland

Khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, giá trị của một không gian sống không còn nằm ở...

Mới cập nhật
Sun Elite City: Biểu tượng thành phố lễ hội "all-in-one" bên vịnh di sản

Sun Elite City: Biểu tượng thành phố lễ hội "all-in-one" bên vịnh di sản

Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư ưu tiên sự an toàn và tăng trưởng bền vững, các đại đô thị ven biển quy mô lớn vận hành theo tiêu chuẩn "all-in-one" đang khẳng định vị thế dẫn dắt.

3 giờ trước Dự án - BĐS

VPBankSME - Bệ đỡ tài chính giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo vững vàng trước biến động thị trường

VPBankSME - Bệ đỡ tài chính giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo vững vàng trước biến động thị trường

Năm 2025, ngành xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ lương thực toàn cầu, bất chấp những biến động mạnh về thị trường, chính sách và cạnh tranh quốc tế. Trong bối cảnh đó, bài toán vốn mùa vụ, quản trị dòng tiền và khả năng tiếp cận tín dụng trở thành yếu tố then chốt quyết định sức bền của doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với chiến lược đồng hành theo chuỗi giá trị ngành, VPBankSME đang từng bước trở thành điểm tựa tài chính giúp doanh nghiệp gạo tăng tốc xuất khẩu và phát triển bền vững.

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại. Bài viết phân tích các đặc điểm của kỷ nguyên kinh tế số và các vấn đề cụ thể mà luật sở hữu trí tuệ phải đối mặt, đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy và phát triển hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1/7/2026: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1/7/2026: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Sự bùng nổ của thương mại điện tử (TMĐT) trong những năm gần đây đã tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới cho nền kinh tế Việt Nam.

4 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay ngày 05/10/1961 về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài (Kế hoạch).

5 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có Kết luận quan trọng với 4 nội dung, trong đó có công tác nhân sự, bầu đủ số lượng đại biểu và công tác thông tin, tuyên truyền, cũng như chế độ thông tin, báo cáo.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 yêu cầu lập pháp kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV, bảo đảm vai trò mở đường, kiến tạo phát triển. Vì vậy, đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 phải có bản lĩnh, năng lực, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; chất lượng đại biểu là thước đo thành công cuộc bầu cử 15/3.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri cho 24 ứng cử viên Quốc hội

Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri cho 24 ứng cử viên Quốc hội

Chiều 25/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị gặp gỡ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Thể Công Viettel mang bóng đá đỉnh cao đến gần học sinh qua chương trình trao vé xem các trận đấu của CLB Thể Công - Viettel

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Thể Công Viettel mang bóng đá đỉnh cao đến gần học sinh qua chương trình trao vé xem các trận đấu của CLB Thể Công - Viettel

Trong nỗ lực thúc đẩy phong trào thể thao học đường và truyền cảm hứng yêu thể thao cho thế hệ trẻ. Chiều 25/2, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Thể thao Viettel tổ chức hoạt động trao tặng vé xem các trận đấu của câu lạc bộ Thể Công - Viettel cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh tại hai trường trên địa bàn phường Yên Hòa, TP Hà Nội. Chương trình không chỉ là dịp để các em nhỏ trải nghiệm trực tiếp sân cỏ đỉnh cao mà còn góp phần nâng cao ý thức thể thao, rèn luyện tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó và ý thức fair-play trong môi trường giáo dục.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay