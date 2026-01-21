Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa “ốc đảo xanh” The Parkland

11:42 21/01/2026
Khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, giá trị của một không gian sống không còn nằm ở quy mô hay mật độ, mà bằng chất lượng trải nghiệm sống mỗi ngày. Forest Garden - phân khu mới ra mắt thuộc dự án The Parkland, được phát triển theo tinh thần đó: nơi thiên nhiên, tiện ích và nhịp sống được sắp đặt tinh tế, tạo nên phong cách sống trẻ trung, linh hoạt và đủ chiều sâu để an cư lâu dài.

Forest Garden - không gian sống xanh giữa lòng đô thị

Khác với nhiều dự án cùng phân khúc tiếp cận không gian xanh như một điểm nhấn thị giác, The Parkland, thuộc tổ hợp Imperia Ocean City được quy hoạch theo mô hình quần đảo đô thị. Các khối nhà không xếp liền mạch mà được tổ chức thành từng cụm có khoảng thở rõ ràng, qua đó giảm cảm giác dày đặc thường thấy ở các khu căn hộ quy mô lớn, đồng thời tạo ra những lớp chuyển tiếp tự nhiên giữa nhà ở, cảnh quan và không gian cộng đồng. Mật độ xây dựng toàn khu chỉ khoảng 17%.

Trên quỹ đất 33,68 ha, công viên trung tâm rộng 3,6 ha đầu tiên tại Ocean City đóng vai trò lõi xanh định hình toàn bộ cấu trúc sống. Từ đây, hệ thống công viên vệ tinh được sắp đặt lan tỏa vào từng cụm nhà, hình thành các lớp xanh liên hoàn. Thiên nhiên vì thế không bị “gom lại” như một nơi để tận hưởng, mà hiện diện xuyên suốt trong nhịp sinh hoạt hằng ngày, ngay trước thềm nhà.

anh-1-1768970588.jpg

Công viên trung tâm rộng 3,6 ha đầu tiên tại Ocean City

Và tại Forest Garden, không gian xanh còn được mở rộng theo chiều cao với mảng xanh từ dưới lên đến các khu vườn trên cao, tạo nên nhiều tầng trải nghiệm khác nhau. Cách tổ chức này mang lại cảm giác vừa riêng tư để an cư, vừa đủ mở để cộng đồng hình thành một cách tự nhiên.

Không gian xanh là nền tảng, nhưng giá trị cốt lõi của Forest Garden nằm ở khả năng vận hành trong đời sống thực. Hệ tiện ích được phát triển theo hướng bao phủ và bám sát sinh hoạt hằng ngày, thay vì dừng lại ở vai trò tạo hình. Mỗi cụm nhà sở hữu vườn sinh hoạt riêng, kết nối trực tiếp với công viên trung tâm, hình thành các lớp trải nghiệm liên tục, từ vận động, cân bằng nhịp sống đến gắn kết gia đình.

Song song đó là hệ tiện ích thể thao, không gian thư giãn, tuyến dạo bộ và mặt nước cảnh quan được bố trí theo logic sử dụng thực tế, đảm bảo cư dân có thể tiếp cận và sử dụng thường xuyên. Đặc biệt, khối đế các tòa nhà được tổ chức như một lớp sinh hoạt đô thị mở, nơi các dịch vụ, tiện ích và dòng chảy sinh hoạt diễn ra liên tục. Thiết kế sảnh mở, mặt tiền có tính nhận diện cao cùng sự đa dạng về công năng giúp khu ở duy trì sức sống ổn định, hạn chế tình trạng “đẹp nhưng tĩnh” - yếu tố then chốt đối với khả năng giữ giá và thanh khoản trong trung, dài hạn.

Chính yêu cầu cao về khả năng vận hành trong đời sống thực đã định hình The Parkland ngay từ khâu quy hoạch. Dự án có sự tham gia của NBBJ trong vai trò tư vấn quy hoạch tổng thể; không gian nội thất được thiết kế bởi Ong&Ong theo hướng linh hoạt và bền vững, phù hợp với nhiều nhóm cư dân từ người trẻ, gia đình trẻ đến các hộ đa thế hệ. Sự kết hợp này tạo nên một chuẩn sống hài hòa, không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn đủ bền bỉ để vận hành ổn định theo thời gian.

Forest Garden: Nơi cân bằng nhịp sống giữa đô thị đang tăng tốc

Khi chuẩn sống không chỉ được đo bằng tiện ích hay thiết kế, mà bằng khả năng điều tiết nhịp sống trong một đô thị đang tăng tốc, The Parkland bắt đầu bộc lộ những lớp không gian tinh lọc hơn, và Forest Garden chính là biểu tượng tiêu biểu cho triết lý đó.

anh-2-1768970595.jpg

Sở hữu vị trí trung tâm của The Parkland, phân khu Forest Garden được phát triển theo định hướng “Resort Living”, ưu tiên sự tĩnh tại và riêng tư giữa lòng đại đô thị Ocean City. Forest Garden được định hình như một không gian sống chọn lọc, nơi nhịp sống được tiết giảm để cư dân tái cân bằng năng lượng mỗi ngày. Đây cũng là nơi thể hiện rõ triết lý “Thành phố phi tuyến tính” - nơi nhịp sống không bị áp đặt bởi những trục cứng, mà được dẫn dắt mềm mại bởi thiên nhiên và không gian mở. Mật độ xây dựng thấp cùng các khoảng xanh đan xen giúp cư dân dễ dàng tìm được sự cân bằng giữa chuyển động và nghỉ ngơi, giữa kết nối cộng đồng và khoảng riêng tư cần thiết.

Tọa lạc tại điểm giao kết nối giữa Ocean Park 2 và Ocean Park 3, Forest Garden mang đến đặc quyền sống kép: đủ gần để tiếp cận hệ tiện ích và nhịp sống sôi động của đại đô thị, nhưng cũng đủ tách biệt để giữ được sự yên tĩnh và riêng tư cần thiết. Trong tổng thể The Parkland, Forest Garden không tách rời mà đóng vai trò như mảnh ghép hoàn thiện triết lý sống xanh - cân bằng - có chiều sâu. Nếu The Parkland là nơi định hình cộng đồng cư dân trẻ, năng động và đa sắc, thì Forest Garden chính là không gian để nhịp sống ấy được làm chậm lại, sâu hơn và bền vững hơn theo thời gian.

PV

