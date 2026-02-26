Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Sun Elite City: Biểu tượng thành phố lễ hội "all-in-one" bên vịnh di sản

14:51 26/02/2026
Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư ưu tiên sự an toàn và tăng trưởng bền vững, các đại đô thị ven biển quy mô lớn vận hành theo tiêu chuẩn "all-in-one" đang khẳng định vị thế dẫn dắt.
1-1772092391.jpg

Quần thể dự án Sun Elite City được ví như “tọa độ vàng” nghỉ dưỡng, đầu tư bất động sản tại miền Bắc. Ảnh: Sun Property

Tại Bãi Cháy (Quảng Ninh), thành phố lễ hội Sun Elite City không chỉ kiến tạo chuẩn sống thượng lưu mà còn là tài sản truyền đời đắt giá nhờ vị thế độc tôn giữa lòng di sản.

Hệ sinh thái "đa chức năng" khởi tạo sức sống bền vững

Xu hướng sở hữu bất động sản gần đây cho thấy, tư duy của nhà đầu tư đã thay đổi rõ rệt. Thay vì tích trữ các tài sản nhà đất đơn lẻ, dòng tiền thông minh đang dịch chuyển về những đại đô thị được quy hoạch đồng bộ. Lý do nằm ở tính thanh khoản và hiệu quả khai thác: một bất động sản muốn tăng trưởng bền vững phải nằm ở nơi sầm uất, nhộn nhịp, thu hút cư dân tới an cư và khách du lịch tới trải nghiệm, thay vì chỉ là những tài sản "ngủ đông" chờ tăng giá.

Đây chính là lợi thế cạnh tranh mà Sun Elite City đang sở hữu. Là quần thể đô thị hoàn thiện, hội tụ cả 4 mũi nhọn trong hệ sinh thái Sun Group (du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, BĐS cao cấp và đầu tư hạ tầng), dự án kiến tạo một vòng tròn trải nghiệm khép kín ngay tâm điểm Bãi Cháy. Cư dân chỉ cần bước ra thềm nhà là chạm tới thiên đường giải trí Sun World Ha Long, thư giãn tại bãi tắm Bãi Cháy, hòa mình vào không khí sôi động tại Quảng trường Sun Carnival hay khởi hành những chuyến du ngoạn thượng lưu trên du thuyền tại Cảng tàu khách quốc tế.

2-1772092391.jpg

Cư dân Sun Elite City sống trong bầu không khí lễ hội quanh năm. Ảnh: Ánh Dương

Đặc biệt, sự kiện trình diễn pháo hoa hàng tuần đã trở thành nhịp đập quen thuộc, biến không khí lễ hội sôi động thành một đặc quyền riêng có của cộng đồng cư dân Sun Elite City. Tới đây, Sun Group dự kiến mang đến Bãi Cháy các chuỗi sự kiện, show diễn nghệ thuật quy mô lớn, kiến tạo Sun Elite City thành “thành phố lễ hội 4 mùa” sầm uất bậc nhất miền Bắc.

Bên cạnh đó, Sun Group còn hợp tác với công ty kiến trúc hàng đầu thế giới KPF (Kohn Pedersen Fox) quy hoạch và nâng tầm hệ sinh thái tại Bãi Cháy, Hạ Long, hướng tới mô hình đô thị biển quốc tế. Dự án gồm việc tái cấu trúc các khu vực như Sun World Ha Long, Quảng trường Sun Carnival và chuỗi công viên nội khu, biến nơi đây thành trung tâm dịch vụ, nghỉ dưỡng đẳng cấp.

3-1772092391.jpg

Sun Group hợp tác với KPF tái cấu trúc Sun Elite City thành trung tâm dịch vụ, nghỉ dưỡng đẳng cấp. Ảnh: Sun Group

Chính sức hút này đã thuyết phục những nhà đầu tư kỹ tính. Chia sẻ về quyết định đầu tư căn hộ view biển tại đây, anh Trần Minh Tuấn (Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi chọn Sun Elite City vì sự tiện lợi khó nơi nào có được. Cuối tuần chỉ mất khoảng 2 tiếng lái xe là đã có thể 'đổi gió' biển khơi. Vợ thích mua sắm, con cái mê công viên giải trí, còn tôi có thể tiếp đối tác ngay tại các nhà hàng ven biển. Mọi thứ đều có sẵn trong một quần thể quy hoạch bài bản, đó là điều khiến tôi tin tưởng vào giá trị lâu dài của tài sản này".

Đòn bẩy hạ tầng giao thông đồng bộ

Nằm giữa trục đường Hạ Long huyết mạch và đường bao biển Kỳ Quan thơ mộng, Sun Elite City không chỉ sở hữu tầm nhìn panorama hướng Vịnh di sản mà còn là điểm “hub” đón trọn dòng chảy giao thương sầm uất. Lợi thế này sẽ nhân lên gấp bội khi tới đây, mạng lưới giao thông liên vùng được hoàn thiện.

4-1772092391.jpg

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long – tọa độ check in được du khách yêu thích khi đến với Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương

Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối qua cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái, sân bay Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cùng các công trình trọng điểm như hầm xuyên vịnh Cửa Lục hay đường sắt cao tốc Hà Nội – Hạ Long tương lai. Sự thuận tiện này biến Bãi Cháy, Hạ Long thành "vùng ngoại ô" lý tưởng của người dân Hà Nội, gia tăng đáng kể tần suất sử dụng và hiệu quả khai thác BĐS của gia chủ.

Phân tích sâu hơn về mối tương quan chặt chẽ giữa hạ tầng và tiềm năng dự án, ông Nguyễn Chí Thanh - Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Việc rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội còn khoảng 2 tiếng đã giúp du khách đến Bãi Cháy thường xuyên hơn, không chỉ vào mùa hè mà cả dịp cuối tuần. Bên cạnh đó, dự án Sun Elite City với quy mô lớn, phát triển theo mô hình 'all-in-one' đáp ứng đầy đủ nhu cầu là yếu tố quan trọng tạo nên một quần thể đô thị du lịch bền vững. Khi được đầu tư và vận hành bởi đơn vị uy tín, dự án sẽ gia tăng niềm tin cho nhà đầu tư, mở ra triển vọng phát triển dài hạn".

5-1772092391.jpg

Bầu không khí lễ hội được ghi nhận tại chợ đêm VUI-Fest. Ảnh: Ánh Dương

Hội tụ đầy đủ các mũi nhọn, từ hệ sinh thái "all-in-one", bầu không khí lễ hội 24/7, quy hoạch bài bản đến vị trí tâm điểm kết nối, Sun Elite City không chỉ là nơi dòng vốn nhà đầu tư được bảo toàn mà còn gia tăng giá trị bền vững.

