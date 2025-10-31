Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vinamilk: Tổng doanh thu hợp nhất quý 3 tiến sát cột mốc 17 nghìn tỷ đồng

11:06 31/10/2025
Tổng doanh thu hợp nhất quý 3 của Vinamilk đạt 16.968 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất lũy kế 9 tháng đạt 46.678 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Cả hoạt động kinh doanh trong nước và nước ngoài của doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam đều tăng trưởng so với quý trước.

Tăng doanh thu cả nội địa và nước ngoài

Ở thị trường nội địa, doanh thu thuần hợp nhất trong nước tăng 4,4% so với cùng kỳ, đạt 13.494 tỷ đồng, đóng góp 79,6% doanh thu thuần hợp nhất quý 3. Động lực tăng trưởng đến từ chuyển đổi số và đóng góp từ thương mại điện tử; tăng độ phủ cửa hàng Vinamilk; sản phẩm mới và hiệu quả từ các chiến dịch marketing.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất trong nước đạt 37.118 tỷ đồng, dù còn thấp hơn so với cùng kỳ 2024 chủ yếu do tác động của quý 1 nhưng mức giảm đã thu hẹp đáng kể nhờ kết quả tích cực trong quý 2 và quý 3.

1-1761883545.jpg

Vinamilk tăng trưởng doanh thu quý 3 tại thị trường trong nước nhờ tăng độ phủ cửa hàng; sản phẩm mới và đa dạng cách tiếp cận người tiêu dùng. Ảnh: Vi Nam

Trong khi đó, kinh doanh quốc tế tiếp tục duy trì đóng góp trên 20% vào doanh thu hợp nhất trong quý 3 của doanh nghiệp. Doanh thu thuần hợp nhất nước ngoài của Vinamilk tăng mạnh 32,6% so với cùng kỳ, đạt 3.459 tỷ đồng. Các thị trường trọng điểm tại Châu Á và Châu Phi tăng trưởng mạnh.

Theo đó, tăng trưởng doanh thu thuần hợp nhất nước ngoài trong 9 tháng đã có bước cải thiện lớn so với 6 tháng, cụ thể đạt 9.494 tỷ đồng và tăng 13,7% so với cùng kỳ. Loại trừ chênh lệch tỷ giá, doanh thu thuần nước ngoài trong quý 3 và 9 tháng của năm 2025 tăng lần lượt 25,7% và 9,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) và sau thuế (LNST) hợp nhất trong quý 3 đạt lần lượt 3.126 tỷ đồng và 2.511 tỷ đồng, tăng 6,2% và 4,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, LNTT và LNST hợp nhất đạt lần lượt 8.173 tỷ đồng và 6.586 tỷ đồng, tương ứng thu nhập mỗi cổ phần đạt 2.804 đồng.

2-1761883554.jpg

Vinamilk hiện diện và khẳng định vị thế thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, vươn tầm Quốc tế tại các triển lãm, hội chợ lớn. Ảnh: Vi Nam

Theo bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk: “Mức doanh thu và lợi nhuận quý 3 của Vinamilk cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng trong hành trình tái định vị thương hiệu và chuyển đổi số. Sự cải thiện đến từ cả hoạt động kinh doanh trong nước và nước ngoài là nền tảng quan trọng để Công ty hướng đến hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt”.

Hiệu quả chuyển đổi số, gia tăng độ phủ hệ thống cửa hàng Vinamilk

Tăng trưởng lợi nhuận cho thấy việc cải thiện trong kinh doanh và vận hành của doanh nghiệp. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất quý 3 năm 2025 tăng 60 điểm cơ bản so với cùng kỳ nhờ quy mô doanh số cải thiện và chi phí sản xuất không có nhiều biến động. Hiệu quả vận hành cải thiện rõ rệt khi doanh thu tăng trưởng gần 10% nhưng chi phí bán hàng chỉ tăng 7,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 41,4%, thấp hơn 50 điểm cơ bản so với cùng kỳ, chủ yếu do tác động của quý 1.

Vinamilk đã bắt đầu đón nhận thành quả từ việc chuyển đổi số. Doanh nghiệp hiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa toàn bộ quy trình kiểm soát hình ảnh giao hàng, qua đó xử lý hàng trăm nghìn hình ảnh mỗi ngày chỉ trong vài phút với độ chính xác cao. Sáng kiến này không chỉ giúp doanh nghiệp loại bỏ việc kiểm tra hình ảnh thủ công và theo Amazon có thể giúp tiết kiệm 3 triệu đô la Mỹ chi phí vận hành mỗi năm, đảm bảo hàng hóa được giao chính xác, đầy đủ và nhanh chóng.

3-1761883554.jpg

Các cửa hàng Vinamilk đã được thay đổi đồng bộ theo nhận diện thương hiệu mới. Ảnh: Vi Nam

Đồng thời, “ông lớn ngành sữa” cũng gia tăng độ phủ của hệ thống cửa hàng. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã cải tạo và mở mới hàng trăm cửa hàng để phục vụ người tiêu dùng. Hiện tại, 100% cửa hàng Vinamilk đã được đồng bộ theo nhận diện thương hiệu mới. Đại diện Vinamilk cho biết sẽ tiếp tục mở rộng cửa hàng theo nhu cầu thị trường và liên tục rà soát hiệu quả hoạt động của các cửa hàng hiện hữu. Trong quý 3, doanh thu các cửa hàng Vinamilk và thương mại điện tử duy trì tăng trưởng cao 2 chữ số so với cùng kỳ và tăng tốc so với 6 tháng đầu năm.

Phát huy lợi thế về quy mô và uy tín của thương hiệu, Vinamilk kết hợp liền mạch giữa hiện diện trực tuyến (online) và ngoại tuyến (offline) – dùng sức mạnh offline để thu hút người tiêu dùng lên online, và dùng tương tác online để kéo họ quay lại các điểm bán offline. Mô hình lai này giúp chạm tới người tiêu dùng ở mọi điểm tiếp xúc, đồng thời giữ cho thương hiệu luôn năng động, hiện đại.

Sản phẩm mới tạo ra xu hướng với người tiêu dùng

“Thay vì chỉ chạy theo xu hướng, chúng tôi chủ động định hình xu hướng. Vinamilk liên tục giới thiệu các dòng sản phẩm mới được ứng dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, lần đầu tiên phát triển và sản xuất tại Việt Nam. Chúng tôi sáng tạo, đổi mới sản phẩm dựa trên những hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo xu hướng cá nhân hóa, chuyên biệt. Đặc biệt, đưa các thành tựu khoa học dinh dưỡng toàn cầu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam”, ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, chia sẻ.

4-1761883554.JPG

Các sản phẩm mới của Vinamilk tạo ra xu hướng mới, thu hút người tiêu dùng trải nghiệm. Ảnh: Vi Nam

Các cải tiến tiêu biểu trong quý 3 bao gồm: hoàn thiện thay đổi bao bì mới cho dòng sữa bột người lớn, đánh dấu hoàn thành thay đổi nhận diện cho toàn bộ danh mục; ra mắt các sản phẩm mới như sữa đậu nành mè đen và sữa yến mạch. Đáng chú ý, lần đầu tiên doanh nghiệp ra mắt sản phẩm giải khát Kombucha thương hiệu HayDay. Điểm khác biệt của Kombucha HayDay là có thời gian ủ men lên đến 6 tháng và là sản phẩm có ga so với các sản phẩm khác trên thị trường chỉ có thời gian ủ trung bình từ 21-30 ngày và không có ga.

Những thành công và hiệu quả đạt được đã đưa Vinamilk lần đầu lọt vào Top 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu với xếp hạng AAA++ (là mức xếp hạng cao nhất) và Top 3 thương hiệu sữa toàn cầu theo Brand Strength Index do Brand Finance (tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới) công bố đánh giá vào tháng 8/2025.

PV

