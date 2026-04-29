T&T Group và cách tiếp cận phát triển dự án dựa trên pháp lý, tiến độ và sản phẩm hiện hữu

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

Các sản phẩm bất động sản đô thị do T&T Group phát triển thể hiện cách tiếp cận đi trước về hạ tầng trước khi chính thức ra mắt thị trường

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, khi các tiêu chí như pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng được đặt lên hàng đầu. Trong bối cảnh đó, những dự án đã hình thành rõ nét bắt đầu được thị trường ưu tiên lựa chọn. Đây cũng là thời điểm mà các doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tốt quá trình triển khai dự án bắt đầu tạo ra lợi thế.

Đại diện tiêu biểu cho cách tiếp cận này là T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Sau gần hai thập kỷ tham gia thị trường, doanh nghiệp này lựa chọn một hướng đi khác biệt: tập trung hoàn thiện các cấu phần cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Chinh phục thị trường bằng chiến lược “chuẩn bị kỹ”

Theo tìm hiểu của phóng viên, T&T Group hiện đang sở hữu danh mục hàng chục dự án bất động sản tại hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc. Đáng chú ý, một tỷ lệ đáng kể trong danh mục nêu trên đã được hoàn thiện và bước vào giai đoạn chuẩn bị đưa sản phẩm ra thị trường. Có thể kể đến các dự án tiêu biểu tại Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, hay Đồng Tháp.

Đại đô thị T&T City Millennia do T&T Group đầu tư, phát triển tại cửa ngõ phía Nam Sài Gòn

Tại Vĩnh Long, Khu dân cư Phước Thọ – dự án đầu tiên của T&T Group tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã hoàn thành giai đoạn 1 với quy mô khoảng 500 căn nhà ở thấp tầng, bao gồm biệt thự, nhà liền kề và shophouse được xây dựng đồng bộ. Hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và tiện ích cũng đã hoàn thiện, sẵn sàng ra mắt thị trường.

Về pháp lý, các giai đoạn của dự án được cấp phép đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai từ năm 2022. Đến năm 2024, dự án được vinh danh “Dự án đáng sống”, cho thấy mức độ hoàn thiện không chỉ ở tiến độ mà còn ở chất lượng không gian đô thị.

Tại An Giang, dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ tại Long Xuyên cũng được triển khai theo hướng tương tự. Các hạng mục hạ tầng chính và không gian trung tâm đã được định hình, với điểm nhấn là quảng trường biểu tượng hoa sen cùng tổ hợp khách sạn DoubleTree by Hilton Long Xuyên cao 25 tầng hiện đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thiện các cấu phần chính trước khi đưa vào khai thác.

Trong khi đó, tại Đồng Tháp, dự án Khu Trung tâm DV TM và Nhà ở Khóm 4 TP Sa Đéc trước đây tiếp tục cho thấy cách tiếp cận “đi trước hạ tầng, hoàn thiện sản phẩm” của T&T Group. Dù chưa mở bán, dự án đã được triển khai các hạng mục nền tảng về quy hoạch và hạ tầng, hướng tới việc đưa ra thị trường khi các điều kiện cốt lõi được hoàn thiện.

Ở cấp độ lớn hơn, đại đô thị T&T City Millennia (Long An trước đây, nay thuộc Tây Ninh) là dự án thể hiện rõ nhất năng lực triển khai của T&T Group. Sở hữu quy mô ấn tượng lên đến 267 ha, T&T City Millennia cung ứng ra thị trường gần 9.000 sản phẩm đa dạng loại hình. Dự án cũng tích hợp hệ sinh thái tiện ích “all-in-one”, nơi mọi nhu cầu từ y tế, giáo dục đến vui chơi giải trí chuẩn quốc tế đều được đáp ứng trọn vẹn ngay ngưỡng cửa.

Năm 2023, T&T City Millennia được vinh danh với danh hiệu Top 10 dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất năm 2023. Cuối năm 2025, dự án tiếp tục được Trao chứng nhận Dự án Đáng sống.

T&T City Millennia được vinh danh “Dự án đáng sống 2025”

Đáng chú ý, trước khi chính thức đưa đại đô thị Thiên niên kỷ phía Nam Sài Gòn ra thị trường, T&T Group đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và pháp lý. Điều này lý giải sức hút của dự án khi tại sự kiện mở bán vào tháng 10/2025, 100% giỏ hàng đã được đặt cọc thành công chỉ sau vài giờ. Kết quả này cho thấy khi kiên định với triết lý tạo ra những sản phẩm mang "giá trị thực", doanh nghiệp sẽ nhận lại sự tin tưởng và đón nhận nồng nhiệt từ thị trường.

Triết lý “chuẩn bị kỹ” còn thể hiện ở việc kiểm soát chất lượng công trình xuyên suốt từ thiết kế đến thi công. Đặc biệt, tại các khu vực có địa chất phức tạp như Vĩnh Long, Sa Đéc hay Long An (nay thuộc Tây Ninh), doanh nghiệp chú trọng các giải pháp xử lý nền móng và chống lún nhằm đảm bảo độ bền vững dài hạn.

Điểm đáng chú ý không nằm ở từng dự án đơn lẻ, mà ở cách T&T Group lặp lại cùng một phương thức triển khai trên nhiều địa phương khác nhau. Mô hình này đang được vận hành như một chiến lược xuyên suốt, thay vì các quyết định mang tính thời điểm. Đây là cách làm đòi hỏi nguồn lực tài chính vững mạnh và khả năng kiểm soát toàn bộ vòng đời dự án.

Hành trình đánh thức nội lực của những vùng đất tiềm năng

Không chỉ dừng ở việc hoàn thiện pháp lý và hạ tầng, các dự án của T&T Group còn được phát triển theo một định hướng xuyên suốt: kết hợp “tinh hoa thế giới” với “bản sắc Việt Nam”. Đây cũng là điểm tạo khác biệt, khi “chuẩn bị kỹ” không chỉ là hoàn thiện pháp lý hay hạ tầng, mà còn là cách T&T Group định hình tiêu chuẩn sống cho từng dự án.

Để hiện thực hoá yếu tố “tinh hoa thế giới”, T&T Group đã hợp tác với nhiều đơn vị danh tiếng như Belt Collins, HBA, WATG…, ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại và các xu hướng kiến trúc độc đáo vào dự án.

Một góc quảng trường tại dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ tại Long Xuyên

Song hành cùng tiêu chuẩn quốc tế là sứ mệnh lan tỏa câu chuyện văn hóa trong từng không gian sống. T&T Group đã khéo léo tinh tuyển các chất liệu Á Đông và dấu ấn di sản vùng miền để thổi hồn vào ngôn ngữ kiến trúc, biến mỗi dự án thành một thực thể kết nối hài hòa giữa hiện đại và truyền thống.

Điển hình, tại Vĩnh Long, yếu tố bản sắc được thể hiện qua việc đưa chất liệu văn hóa miệt vườn và làng nghề gạch gốm Mang Thít vào thiết kế không gian và công trình điểm nhấn, đồng thời tham chiếu một số mô hình đô thị ven mặt nước quốc tế như Everglades (Florida).

Tại An Giang, cách tiếp cận tương tự được triển khai khi các không gian công cộng và quảng trường trung tâm được thiết kế trên cơ sở kết hợp cảm hứng quốc tế như Prague hay Lisbon với đặc trưng sông nước miền Tây. Các chi tiết kiến trúc, bao gồm cả tổ hợp khách sạn DoubleTree by Hilton Long Xuyên, cũng được phát triển trên nền tảng kết hợp các yếu tố quốc tế và bản địa trong cùng một cấu trúc thiết kế.

“Chúng tôi luôn nỗ lực để mỗi dự án đều trở thành một dấu ấn đặc trưng tại những địa phương T&T Group đặt chân đến, đồng thời kiên định với mục tiêu mang đến sản phẩm thực và giá trị thực. Bằng quy hoạch bài bản và hệ thống tiện ích ‘all-in-one’, những dự án sắp ra mắt của T&T Group hứa hẹn sẽ thiết lập chuẩn mực mới về không gian sống, đồng thời tạo xung lực phát triển bền vững cho cộng đồng”, đại diện T&T Group chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường gần hai thập kỷ, T&T Group đã khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản hàng đầu bằng nội lực vững vàng và năng lực triển khai chủ động. Không chỉ tạo nên danh mục đầu tư đa dạng và quy mô, mỗi công trình của T&T Group còn là một dấu ấn "di sản", nơi các giá trị thực dành cho cư dân song hành cùng diện mạo khởi sắc và sự phát triển bền vững của địa phương.

Trong một thị trường đang phân hóa rõ rệt, những doanh nghiệp sở hữu sản phẩm hiện hữu, pháp lý hoàn thiện và năng lực triển khai thực tế sẽ không chỉ thích ứng, mà còn góp phần định hình lại tiêu chuẩn lựa chọn của thị trường. Và T&T Group đang nằm trong nhóm đó.