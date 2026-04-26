Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lý do xe điện “phủ sóng” từ gia đình đến doanh nghiệp

15:21 26/04/2026
Từ chỗ mua một chiếc để trải nghiệm, nhiều gia đình Việt đang chuyển sang sắm 2-3 xe máy điện cùng lúc để thay dần xe xăng. Không chỉ ở nhóm khách hàng cá nhân, nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu điện hóa đội xe, cho thấy làn sóng chuyển đổi xanh đang tăng tốc mạnh, với động lực lớn mang tên VinFast.

Xe điện được chọn ở cả gia đình và doanh nghiệp

Với nhiều gia đình, cơ sở để thực hiện chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đến từ những ưu điểm hiện hữu của loại phương tiện này như: chi phí đi lại thấp hơn, sử dụng thuận tiện hơn. Câu chuyện của chị Hương Giang ở Cầu Giấy, Hà Nội là một ví dụ điển hình cho xu hướng đó. Đầu tháng 3, khi giá xăng dầu tăng mạnh, chị quyết định bán chiếc xe máy xăng cũ và chuyển sang VinFast Evo Grand để đi lại hằng ngày.

“Ban đầu tôi chỉ nghĩ mua thử một chiếc xe điện để xem có tiện không. Sau hơn 1 tháng sử dụng, trải nghiệm thực tế đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và quyết định mua thêm một chiếc xe điện cho con”, chị Giang nói.

Sau hơn một tháng sử dụng, chị Giang cho biết chiếc xe điện mới cho cảm giác vận hành êm, dễ đi và giúp giảm rõ chi phí đi lại hằng ngày. Quan trọng hơn, sự thuận tiện của việc sạc tại nhà và mạng lưới đổi pin ngày càng phủ rộng khiến chị càng quyết đoán hơn khi mua thêm xe cho người thân.

“Sau khi được tư vấn tại đại lý, tôi đã mua thêm một chiếc VinFast Feliz II vì thấy thiết kế phù hợp với người trẻ và có thể đổi pin nhanh chóng. Dùng rồi mới thấy tiện và tiết kiệm thật, nên tôi nghĩ dần dần cả nhà sẽ chuyển hết sang xe điện, vừa giảm chi phí vừa góp phần sống xanh”, chị Giang bộc bạch.

Không dừng ở nhóm khách hàng cá nhân, làn sóng này còn lan sang khối doanh nghiệp. Nhiều đơn vị như Ahamove, BUTL… đã đưa xe máy điện VinFast vào vận hành để tối ưu chi phí và từng bước xanh hóa hoạt động. Đại diện các doanh nghiệp cho biết, xe máy điện đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị nhờ dễ sử dụng, chi phí thấp và giảm phát thải.

Hạ tầng và công nghệ: Đòn bẩy cho chuyển đổi xanh quy mô lớn

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy làn sóng xe điện chính là sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng và công nghệ. Theo kế hoạch, khoảng 60.000 tủ đổi pin sẽ được V-Green hoàn tất ngay trong quý II/2026, qua đó mở rộng đáng kể độ phủ tại đô thị và nhiều trục di chuyển trọng điểm. Khi đổi pin thuận tiện hơn, việc chuyển từ xe xăng sang xe máy điện cũng trở nên dễ dàng hơn.

Đánh giá về xu hướng này, chuyên gia xe Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar) cho rằng: “VinFast đang sở hữu nhiều lợi thế đáng chú ý, đặc biệt là việc chủ động đầu tư vào hệ sinh thái hạ tầng như trạm sạc và mạng lưới dịch vụ. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy thị trường xe điện phát triển bền vững”.

Không chỉ đầu tư hạ tầng, VinFast còn mở rộng nhanh dải sản phẩm, từ đó phủ được nhiều nhóm khách hàng hơn, từ học sinh, sinh sviên đến người đi làm hay tài xế dịch vụ. Riêng các dòng xe hỗ trợ đổi pin đang tạo thêm ưu thế lớn về tính linh hoạt, giúp người dùng tự tin chuyển đổi xanh.

Theo giới chuyên gia, khi cả người dùng và doanh nghiệp cùng chuyển động, xe máy điện đang trở thành xu hướng khó đảo ngược. Minh chứng là con số kỷ lục lên tới 135.000 đơn đặt hàng xe máy điện trong tháng 3 của VinFast, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong lựa chọn phương tiện của người dùng Việt.

Từ ngày 24 đến 26/4/2026, người dân sẽ có cơ hội trải nghiệm dải sản phẩm xe máy điện của VinFast tại chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện – Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh”. Chương trình sẽ diễn ra tại 3 địa điểm gồm: Quảng trường Trần Quang Khải (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang); Trung tâm Sense City (phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long); Nhà văn hóa thiếu nhi (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau). Tại mỗi điểm cầu, người dân sẽ có cơ hội trực tiếp lái thử xe điện, tư vấn phương án đổi sang xe điện trong khung giờ 8h-20h.

Đặc biệt, khách hàng chốt mua xe máy điện VinFast tại sự kiện sẽ được hưởng loạt chính sách tốt trong những ngày cuối tháng 4 này như: ưu đãi 6% giá trị xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”; hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe); ưu đãi 5% giá trị xe khi mang xe xăng đổi lấy xe điện. Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ nhận được những chương trình ưu đãi riêng tại sự kiện và những quà tặng hấp dẫn.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinfast
Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý) - Phát triển kinh tế xanh là một xu thế tất yếu, vừa đảm bảo mục tiêu hiện đại hóa nền kinh tế, vừa phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ kinh nghiệm chính sách của các quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều để sớm xây dựng một số đạo luật xanh như Luật Tăng trưởng xanh, Luật Mua sắm xanh…phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, bền vững ở Việt Nam

Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Bài nghiên cứu phân tích vai trò và giải pháp nâng cao năng lực phổ biến pháp luật (PBGDPL) và hỗ trợ pháp lý (HTPL) của Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025. Trên cơ sở cơ sở lý luận và thực tiễn, bài viết đánh giá thực trạng hoạt động PBGDPL và HTPL của HLGVN, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất mô hình, chính sách và phương thức triển khai mới nhằm nâng cao hiệu quả.

BĐS "chạm biển" khan hiếm, Đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay bùng nổ với gần 1.000 booking chỉ trong 72 giờ

BĐS “chạm biển” khan hiếm, Đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay bùng nổ với gần 1.000 booking chỉ trong 72 giờ

Trong cuộc săn tìm những tọa độ “chạm biển”, giới siêu giàu đang hướng sự chú ý về Đảo Ngọc tại Vinhomes Hải Vân Bay - một vịnh biển biệt lập hiếm hoi còn lại của Đà Nẵng. Gần 1.000 booking chỉ trong 72 giờ dù chưa chính thức ra mắt, cùng đòn bẩy lãi suất “khóa trần” và cú hích từ siêu cảng Liên Chiểu chuẩn bị khởi công đang tạo nên lực đẩy hiếm có, báo hiệu một “cơn sóng” mới của thị trường khi Đảo Ngọc chính thức lộ diện.

9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định các vấn đề về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách...

Tăng cường kỷ luật trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết

Tăng cường kỷ luật trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Tin rất vui: Xuyên lễ 30/4, toàn bộ người dân Việt Nam được mua sắm tại đây mà không cần dùng tiền

Tin rất vui: Xuyên lễ 30/4, toàn bộ người dân Việt Nam được mua sắm tại đây mà không cần dùng tiền

Đây là nơi nào, chính sách cụ thể như thế nào là điều nhiều người quan tâm.

Trang nghiêm Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh

Trang nghiêm Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh

Sáng 26/4 (tức 10/3 năm Bính Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và dâng hương.

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam, nhưng khung pháp lý về quyền sở hữu vẫn còn nhiều khoảng trống. Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả và quyền tài sản, phân tích những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, giúp người dùng tự tin khai thác giá trị kinh tế từ nội dung số, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và xem xét việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn là hết sức cần thiết.

