Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

16:23 10/05/2026
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.Đồng thời, Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm cơ sở (Baseline Credit Assessment - BCA) của MB ở mức ba3, phản ánh đánh giá tích cực đối với năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động cũng như triển vọng tăng trưởng bền vững của ngân hàng.

Theo Moody’s, quyết định nâng hạng đối với MB được hỗ trợ bởi khả năng sinh lời duy trì ở mức cao so với nhiều ngân hàng cùng quy mô, cùng với nền tảng huy động vốn ngày càng được củng cố. Tính đến cuối năm 2025, thị phần tiền gửi của MB đã tăng lên khoảng 5% toàn hệ thống, so với khoảng 3% vào năm 2021.

Moody’s đồng thời đánh giá mức độ hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam đối với MB đã tăng từ “Trung bình” lên “Cao”, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của ngân hàng trong hệ thống tài chính. Bên cạnh đó, cơ cấu cổ đông có liên hệ chặt chẽ với Nhà nước tiếp tục là một trong những yếu tố củng cố hồ sơ tín nhiệm của MB, với tỷ lệ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước tại ngân hàng đạt khoảng 48% vào cuối năm 2025.

Việc được Moody’s nâng hạng lên Ba2 có ý nghĩa quan trọng đối với MB trong việc củng cố niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế, đồng thời tạo thêm dư địa thuận lợi cho ngân hàng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực huy động vốn trên thị trường quốc tế và tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các ngân hàng hoạt động hiệu quả hàng đầu Việt Nam.

Kết thúc Quý I/2026, MB ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với quy mô tổng tài sản hợp nhất vượt 1,61 triệu tỷ đồng. Đồng thời, MB luôn giữ vững định hướng quản trị rủi ro thận trọng, kỷ luật với việc duy trì các chỉ số an toàn hoạt động ở mức cao.

Động lực tăng trưởng của MB đến từ nền tảng khách hàng mở rộng mạnh mẽ, chiến lược số hóa toàn diện. Đến nay, ngân hàng đã phục vụ hơn 36 triệu khách hàng, đồng thời ghi nhận khối lượng giao dịch lớn trên các nền tảng số, qua đó củng cố vị thế trong nhóm các định chế tài chính dẫn đầu về chuyển đổi số tại Việt Nam.

Thành lập năm 1994, MB là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động đa năng trong các lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư và dịch vụ tài chính số.

MB hiện phục vụ hơn 36 triệu khách hàng trong và ngoài nước thông qua mạng lưới rộng khắp cùng hệ sinh thái số đang được mở rộng mạnh mẽ. Ngân hàng kiên định theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tài chính toàn diện, đồng thời tích cực đưa các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế và quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: https://www.mbbank.com.vn/home

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank
