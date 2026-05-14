Kiện toàn các ban chỉ đạo của Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và cải cách tư pháp

10:15 14/05/2026
Sáng 13/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Cùng dự, có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc kiện toàn 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương là cần thiết. Hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách tư pháp là những lĩnh vực có quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ, cần có một đầu mối chỉ đạo bảo đảm các khâu xây dựng pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật và cải cách tư pháp là một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, liên thông, hiệu quả; giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Tên gọi sau khi kiện toàn là Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc kiện toàn không phải là sắp xếp cơ học hai đầu mối, mà bản chất là tổ chức lại cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có hai trục rất quan trọng là hoàn thiện thể chế pháp luật và thực thi pháp luật. Hoàn thiện thể chế pháp luật không chỉ là kỹ thuật lập pháp mà còn là tổ chức thực thi pháp luật, kiểm soát quyền lực, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, an toàn cho sự phát triển.

Ban Chỉ đạo mới phải là thiết chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tầm chiến lược; không làm thay Quốc hội trong lập pháp, không làm thay Chính phủ trong quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật, không làm thay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉ tập trung vào chủ trương, định hướng những vấn đề chiến lược, những đề án lớn, những nội dung cần báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, điều phối tháo gỡ những điểm nghẽn, vấn đề liên ngành và kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý trách nhiệm chính trị theo thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo phải có cơ quan thường trực giúp việc có năng lực tham mưu chiến lược, kinh nghiệm điều phối liên ngành và khả năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các nhiệm vụ phức tạp liên quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực thi pháp luật, tuyên truyền pháp luật, cải cách tư pháp; có tổ giúp việc liên ngành đủ mạnh, không chỉ làm nhiệm vụ hành chính, tổng hợp các cuộc họp, mà phải là bộ phận tham mưu chính sách, có năng lực pháp lý, nội chính, tư pháp, quản trị nhà nước, tổ chức thi hành pháp luật, kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số.

Ban Chỉ đạo mới cần rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch, kết luận, hồ sơ, dữ liệu và những nhiệm vụ đang triển khai của 2 Ban Chỉ đạo để phân loại, điều chỉnh, tích hợp nhiệm vụ và có cơ chế chuyển tiếp rõ ràng, không để gián đoạn hoạt động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phân định rõ vị trí, chức năng của Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Tư pháp và Ban Nội chính Trung ương. Đây là những đầu mối chuyên môn khác nhau về vị trí, chức năng, nhưng bổ sung cho nhau trong nhiệm vụ chung, cần quy định thật cụ thể, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan và rõ cơ chế phối hợp giữa hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Ban Nội chính Trung ương tiếp thu đầy đủ ý kiến của cuộc họp, hoàn thiện tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị.

Theo đó, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động để Ban Chỉ đạo mới tạo được những chuyển biến thực chất, thể hiện qua việc tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, hiệu quả thực thi pháp luật, cải thiện chất lượng hoạt động tư pháp, phòng, chống oan, sai, bảo vệ công lý, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

