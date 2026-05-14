Hành trình “cột mốc xanh” giữa biển khơi: Gửi gắm niềm tin, tình yêu biển đảo qua hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026

12:08 14/05/2026
Trong không khí yên bình của biển cả, nơi những hòn đảo nhỏ bé giữa đại dương mênh mông, hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim những người tham gia. Gần 1.000 hải lý trên tàu 571 không chỉ là hành trình chinh phục biển khơi mà còn là cuộc hành trình của cảm xúc, của tình cảm và trách nhiệm đối với quê hương đất nước.
Thượng tá Chu Hải Công trong hành trình cùng Đoàn công tác MB HiGreen Trường Sa 2026 tại quần đảo Trường Sa

Hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026 mang đậm ý nghĩa nhân văn và trách nhiệm cộng đồng

Chương trình MB HiGreen Trường Sa 2026 kéo dài suốt 7 ngày, diễn ra trên các đảo và nhà giàn ở quần đảo Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Từ những buổi lễ trang nghiêm chào cờ, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo, đến những cuộc giao lưu văn nghệ, tất cả đều thể hiện một tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu biển đảo sâu sắc.

Đoàn công tác MB HiGreen Trường Sa 2026 trên hành trình gần 1.000 hải lý tới quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Trong suốt hành trình, các thành viên trong đoàn đã chứng kiến những hình ảnh đời thường chân thực của các chiến sĩ nơi đảo xa. Những bầu cây nhỏ bé được chăm sóc cẩn thận dưới nắng gắt, những bữa cơm đạm bạc, những đêm không internet, không mạng xã hội, chỉ còn tiếng guitar hòa quyện cùng tiếng sóng biển — tất cả tạo nên một bức tranh sinh động về cuộc sống và tinh thần bền bỉ của những người lính đảo.

Những cột mốc xanh – biểu tượng của niềm tin và sự gắn kết

Trong lời chia sẻ của Thượng tá Chu Hải Công, người đã có nhiều lần đặt chân tới Trường Sa, hành trình này không chỉ đơn thuần về việc trồng cây xanh. Ông gọi đó là những “cột mốc xanh”, tượng trưng cho niềm tin, cho sự gắn bó và tình cảm của đất liền gửi gắm ra biển đảo. Một cây xanh không chỉ là cây, mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng, của sự kiên cường chống chọi với khí hậu khắc nghiệt, của lòng trung thành và ý chí vượt khó của những chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.

Những mầm xanh được vận chuyển từ đất liền ra đảo trong hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026

Không giống như ở đất liền, nơi cây cối sinh trưởng dễ dàng, tại Trường Sa, việc giữ gìn và phát triển cây xanh đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt. Các chiến sĩ dành thời gian mỗi ngày để tưới nước, che chắn, giữ gìn từng mảng xanh nhỏ bé, như thể đang bảo vệ chính những con người kiên trung, những biểu tượng sống của tình yêu đất nước.

Điều đặc biệt của hành trình không chỉ nằm ở những nghi thức trang nghiêm hay các lễ kỷ niệm mà còn là những khoảnh khắc giản dị, đời thường nhưng đậm chất nhân văn. Đó là hình ảnh một người lính cặm cụi chăm sóc cây non dưới nắng gắt, hay những bữa cơm đơn sơ, vừa ăn vừa giữ bát đĩa theo nhịp rung lắc của tàu biển. Đêm khuya, giữa biển khơi, tiếng guitar vang vọng trong không gian yên tĩnh, thay cho lời tâm sự của những người lính đang giữ gìn biển đảo.

Thượng tá Chu Hải Công chia sẻ rằng cảm xúc đọng lại sâu đậm nhất không phải là những điểm đảo đã đi qua, mà chính là sự kết nối giữa con người với con người, giữa đất liền và biển đảo. Trong ánh mắt rám nắng của các chiến sĩ, ông cảm nhận được sự kiên cường, bình thản và niềm tin mãnh liệt vào tương lai của Tổ quốc.

Cảm xúc đọng lại trên hành trình ngày trở về

Thượng tá Chu Hải Công chia sẻ thêm, Khi tàu 571 rẽ sóng về đất liền, cảm giác chậm rãi của hành trình mới thực sự bắt đầu. Đêm đầu tiên, giữa biển khơi, những âm thanh quen thuộc như tiếng guitar, tiếng gió biển, tiếng bước chân đi lại trên boong tàu, tất cả như hòa quyện tạo thành một bản giao hưởng của cuộc sống giữa đại dương mênh mông.

Giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ biển đảo

Trong những phút giây tĩnh lặng ấy, đồng chí bộ đội ngồi cạnh chia sẻ câu chuyện về những cây cối khó sống trên đảo, nhưng lại xanh tươi nhờ tình cảm của những người lính. “Ngoài này cây khó sống lắm anh ạ… nhưng xanh được là quý rồi.” Lời nói chân thành ấy đã trở thành một biểu tượng của ý chí, của niềm tin và của tình yêu biển đảo không gì có thể thay thế.

Chuyến hành trình này đã giúp các thành viên nhận ra rằng, những cây xanh trên đảo không chỉ là sự hiện diện vật chất, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của trách nhiệm và của sự gắn kết vô hình giữa đất liền và biển đảo. Đó là những “cột mốc xanh” mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, phản ánh sự chung tay, chung sức của toàn xã hội trong việc giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc -  Anh Công chia sẻ.

Những điểm đến ý nghĩa nơi đầu sóng ngọn gió

Trong hành trình, đoàn công tác còn ghé thăm các công trình văn hóa, tượng đài và nhà tưởng niệm như Tượng đài Tiết chế Quốc công Trần Hưng Đạo trên đảo Song Tử Tây, Công viên Võ Nguyên Giáp tại đảo Sơn Ca, Đài Liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại thị trấn Trường Sa. Những điểm dừng chân này không chỉ là nơi tưởng niệm, ghi nhớ những người đã hy sinh vì đất nước mà còn là cầu nối truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng tự hào và ý chí giữ gìn chủ quyền biển đảo.

Các chiến sĩ chăm sóc cây xanh trên đảo giữa điều kiện nắng gió và hơi muối biển đặc trưng của Trường Sa

Hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của nó còn đọng lại trong lòng mỗi người tham gia. Những “cột mốc xanh” được dựng lên không chỉ là những cây xanh bình thường mà còn là biểu tượng của tình yêu quê hương, của niềm tin và trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam đối với biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Trên những hòn đảo nhỏ bé, giữa nền san hô trắng và bầu trời trong xanh, những cây xanh ấy đã trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, của ý chí kiên cường và của niềm tin vào một tương lai hòa bình, thịnh vượng cho đất nước. Chính những khoảnh khắc đời thường, những cảm xúc chân thực ấy đã làm nên một hành trình đầy ý nghĩa, gắn kết trái tim của con người từ đất liền đến biển đảo, qua đó gửi gắm một thông điệp thiêng liêng: Biển đảo của Tổ quốc luôn có hậu phương vững chắc phía sau, luôn có tình cảm của nhân dân hướng về, để cùng nhau giữ gìn và phát triển những “cột mốc xanh” bất tử trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Bùi Lộc

