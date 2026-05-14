Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên dưới sự điều phối chung của MTTQ Việt Nam

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI thành công tốt đẹp. Đại hội đã vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội với nhiều điểm nhấn quan trọng, mang thông điệp mạnh mẽ đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

Phản ánh ý kiến, nguyện vọng của người dân ngay từ khâu xây dựng chính sách

Trong các ngày 11, 12, 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trọng thể với chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển.

Tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hiệp thương cử 70 vị vào Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Là một trong 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI Nguyễn Khánh Ngọc chia sẻ niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao đồng thời bày tỏ tâm đắc và trân trọng với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt Đại hội

Điều đầu tiên đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt đúng vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới, từ đó đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống.

"Chúng tôi cũng ý thức rõ ràng chỉ đạo định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với toàn bộ hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chúng tôi sẽ cùng nhau triển khai sâu rộng, coi nhiệm vụ của Mặt trận cũng là nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam để triển khai tới toàn bộ hệ thống Hội Luật gia Việt Nam", ông Nguyễn Khánh Ngọc nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Khánh Ngọc cũng bày tỏ tâm huyết trước những nhiệm vụ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao đối với công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, phản ánh được các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân ngay từ khâu xây dựng chính sách.

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề cần chủ động từ sớm từ xa, làm sao tham gia vào quá trình xây dựng chính sách ngay từ đầu. Điều này là "rất đúng" và "rất trúng"", ông Nguyễn Khánh Ngọc chia sẻ.

Đồng thời cho biết, đây cũng là một trong những định hướng mà Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới, cụ thể là tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật ngay từ khâu tổng kết, lắng nghe ý kiến từ người dân từ đó chuyển tải những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân vào trong chính sách, pháp luật.

Lấy niềm tin của người dân làm thước đo

Liên quan đến công tác giám sát và phản biện xã hội được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, minh chứng là trong thời gian qua Đảng đã có nhiều chỉ đạo, kết luận để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI Nguyễn Khánh Ngọc chia sẻ với Người Đưa Tin bên lề Đại hội

Ông Ngọc cho hay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt vấn đề rất mới đó là, làm sao để quá trình phản biện xã hội phải là "kênh" đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân để người dân thấu hiểu và tự nguyện thực hiện. Đồng thời là "cầu nối" để đưa tiếng nói của nhân dân vào các chủ trương, chính sách, đề án của Đảng và Nhà nước. "Đây là vai trò hết sức quan trọng", ông Ngọc chia sẻ.

Cùng với đó, trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt mối quan hệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước, với các tổ chức thành viên.

Hiện nay, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đã về với Mặt trận. Điều được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là Mặt trận không làm thay Nhà nước, không làm thay công tác quản lý Nhà nước.

Đặc biệt, Mặt trận với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối nhưng không làm thay các tổ chức thành viên. Các tổ chức thành viên sẽ phải hoạt động theo Điều lệ, quy định của pháp luật và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

"Tôi cho rằng cách đặt vấn đề này rất đúng, bởi khi các tổ chức thành viên mới về Mặt trận cũng đặt ra câu hỏi làm sao để phát huy được tối đa vai trò và thế mạnh riêng của từng tổ chức thành viên dưới sự hướng dẫn, điều phối chung của Mặt trận Tổ quốc, liên hiệp, tập hợp lực lượng để chúng ta hoạt động trong "mái nhà chung" Mặt trận Tổ quốc", ông Nguyễn Khánh Ngọc nói.

Đoàn Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam tham dự Đại hội

Đối với việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, để làm được điều đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất, hiệu quả và lấy niềm tin của người dân làm thước đo trong mọi hoạt động.

"Niềm tin của nhân dân chính là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả công việc của chúng ta có làm tốt hay không, chứ không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu hay các phong trào hình thức", ông nhấn mạnh.

Đối với các công tác khác, đặc biệt là công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới, với tư cách là Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Ngọc cho rằng với khối lượng công việc khổng lồ, rất cần Mặt trận có chỉ đạo, hướng dẫn như là "nhạc trưởng", phân vai và phát huy được vai trò của từng tổ chức thành viên khi tiến hành tổng rà soát trong lĩnh vực pháp luật.

"Khi tiến hành tổng rà soát ở lĩnh vực pháp luật, Mặt trận cùng tất cả các tổ chức thành viên cần phải chủ động, phối hợp, thống nhất hành động để đạt được hiệu quả cao nhất. Trong đó, đội ngũ luật gia, luật sư giàu chuyên môn và am hiểu pháp luật, sẽ có điều kiện tham gia sâu rộng hơn vào công tác xây dựng pháp luật", ông Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI Tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hiệp thương cử 70 vị vào Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; 12 vị được hiệp thương cử vào Ban Thường trực, giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; 8 vị được hiệp thương cử Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.