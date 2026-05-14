Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Diễn đàn - Luật gia

Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên dưới sự điều phối chung của MTTQ Việt Nam

12:26 14/05/2026
Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI thành công tốt đẹp. Đại hội đã vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội với nhiều điểm nhấn quan trọng, mang thông điệp mạnh mẽ đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

Phản ánh ý kiến, nguyện vọng của người dân ngay từ khâu xây dựng chính sách

Trong các ngày 11, 12, 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trọng thể với chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển.

Tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hiệp thương cử 70 vị vào Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Là một trong 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI Nguyễn Khánh Ngọc chia sẻ niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao đồng thời bày tỏ tâm đắc và trân trọng với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội.

1-1778736602.jpg

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt Đại hội

Điều đầu tiên đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt đúng vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới, từ đó đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống.

"Chúng tôi cũng ý thức rõ ràng chỉ đạo định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với toàn bộ hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chúng tôi sẽ cùng nhau triển khai sâu rộng, coi nhiệm vụ của Mặt trận cũng là nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam để triển khai tới toàn bộ hệ thống Hội Luật gia Việt Nam", ông Nguyễn Khánh Ngọc nói.

2-1778736601.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Khánh Ngọc cũng bày tỏ tâm huyết trước những nhiệm vụ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao đối với công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, phản ánh được các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân ngay từ khâu xây dựng chính sách.

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề cần chủ động từ sớm từ xa, làm sao tham gia vào quá trình xây dựng chính sách ngay từ đầu. Điều này là "rất đúng" và "rất trúng"", ông Nguyễn Khánh Ngọc chia sẻ.

Đồng thời cho biết, đây cũng là một trong những định hướng mà Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới, cụ thể là tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật ngay từ khâu tổng kết, lắng nghe ý kiến từ người dân từ đó chuyển tải những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân vào trong chính sách, pháp luật.

Lấy niềm tin của người dân làm thước đo

Liên quan đến công tác giám sát và phản biện xã hội được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, minh chứng là trong thời gian qua Đảng đã có nhiều chỉ đạo, kết luận để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này.

3-1778736845.png

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI Nguyễn Khánh Ngọc chia sẻ với Người Đưa Tin bên lề Đại hội

Ông Ngọc cho hay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt vấn đề rất mới đó là, làm sao để quá trình phản biện xã hội phải là "kênh" đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân để người dân thấu hiểu và tự nguyện thực hiện. Đồng thời là "cầu nối" để đưa tiếng nói của nhân dân vào các chủ trương, chính sách, đề án của Đảng và Nhà nước. "Đây là vai trò hết sức quan trọng", ông Ngọc chia sẻ.

Cùng với đó, trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt mối quan hệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước, với các tổ chức thành viên.

Hiện nay, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đã về với Mặt trận. Điều được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là Mặt trận không làm thay Nhà nước, không làm thay công tác quản lý Nhà nước.

Đặc biệt, Mặt trận với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối nhưng không làm thay các tổ chức thành viên. Các tổ chức thành viên sẽ phải hoạt động theo Điều lệ, quy định của pháp luật và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

"Tôi cho rằng cách đặt vấn đề này rất đúng, bởi khi các tổ chức thành viên mới về Mặt trận cũng đặt ra câu hỏi làm sao để phát huy được tối đa vai trò và thế mạnh riêng của từng tổ chức thành viên dưới sự hướng dẫn, điều phối chung của Mặt trận Tổ quốc, liên hiệp, tập hợp lực lượng để chúng ta hoạt động trong "mái nhà chung" Mặt trận Tổ quốc", ông Nguyễn Khánh Ngọc nói.

4-1778736601.jpg

Đoàn Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam tham dự Đại hội

Đối với việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, để làm được điều đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất, hiệu quả và lấy niềm tin của người dân làm thước đo trong mọi hoạt động.

"Niềm tin của nhân dân chính là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả công việc của chúng ta có làm tốt hay không, chứ không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu hay các phong trào hình thức", ông nhấn mạnh.

Đối với các công tác khác, đặc biệt là công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới, với tư cách là Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Ngọc cho rằng với khối lượng công việc khổng lồ, rất cần Mặt trận có chỉ đạo, hướng dẫn như là "nhạc trưởng", phân vai và phát huy được vai trò của từng tổ chức thành viên khi tiến hành tổng rà soát trong lĩnh vực pháp luật.

"Khi tiến hành tổng rà soát ở lĩnh vực pháp luật, Mặt trận cùng tất cả các tổ chức thành viên cần phải chủ động, phối hợp, thống nhất hành động để đạt được hiệu quả cao nhất. Trong đó, đội ngũ luật gia, luật sư giàu chuyên môn và am hiểu pháp luật, sẽ có điều kiện tham gia sâu rộng hơn vào công tác xây dựng pháp luật", ông Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI

Tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hiệp thương cử 70 vị vào Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; 12 vị được hiệp thương cử vào Ban Thường trực, giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; 8 vị được hiệp thương cử Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

 

Gần dân, lắng nghe dân để tạo đồng thuận xã hội

GS.TS Phan Trung Lý - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc vừa ghi nhận những đóng góp của Mặt trận thời gian qua, vừa đặt ra yêu cầu mới cho hệ thống Mặt trận trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Mặt trận phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò đại diện cho tiếng nói chân chính của nhân dân, phản ánh đầy đủ hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân để đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

GS.TS Phan Trung Lý cho rằng, Đại hội lần này xây dựng chương trình hành động với nhiều nội dung cụ thể sẽ tạo cơ sở để MTTQ Việt Nam thực hiện tốt hơn vai trò là liên minh chính trị, tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò của mình để đóng góp vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và bứt phá", ông nói.

Theo nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.nguoiduatin.vn/phat-huy-vai-tro-cua-cac-to-chuc-thanh-vien-duoi-su-dieu-phoi-chung-cua-mttq-viet-nam-20426051316325878.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị Diễn đàn - Luật gia
Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

(Pháp lý). Bài viết phân tích, đánh giá các khía cạnh, pháp lý của thể chế thị trường dịch vụ...

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

(Pháp lý). Theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, hiệu quả trong...

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế Diễn đàn - Luật gia
Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức...

Khi đại đoàn kết trở thành năng lực, sức mạnh phát triển quốc gia Diễn đàn - Luật gia
Khi đại đoàn kết trở thành năng lực, sức mạnh phát triển quốc gia

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận...

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu Diễn đàn - Luật gia
Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển...

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia...

Mới cập nhật
Hành trình “cột mốc xanh” giữa biển khơi: Gửi gắm niềm tin, tình yêu biển đảo qua hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026

Hành trình “cột mốc xanh” giữa biển khơi: Gửi gắm niềm tin, tình yêu biển đảo qua hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026

Trong không khí yên bình của biển cả, nơi những hòn đảo nhỏ bé giữa đại dương mênh mông, hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim những người tham gia. Gần 1.000 hải lý trên tàu 571 không chỉ là hành trình chinh phục biển khơi mà còn là cuộc hành trình của cảm xúc, của tình cảm và trách nhiệm đối với quê hương đất nước.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

(Pháp lý). Bài viết phân tích, đánh giá các khía cạnh, pháp lý của thể chế thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sửa đổi Bộ luật Hình sự và vấn đề không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự

Sửa đổi Bộ luật Hình sự và vấn đề không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, yêu cầu hoàn thiện pháp luật hình sự nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định ngày càng trở nên cấp thiết.

11 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghiên cứu này xem xét khả năng vận dụng nguyên tắc tương xứng (proportionality) như một công cụ lý luận nhằm giới hạn việc sử dụng luật hình sự đối với các quan hệ kinh tế, dân sự trên cơ sở nguyên tắc ultima ratio, theo đó luật hình sự chỉ nên được áp dụng như biện pháp sau cùng.

11 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Vinamilk Sure đồng hành cùng chương trình “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khoẻ”

Vinamilk Sure đồng hành cùng chương trình “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khoẻ”

Tiếp nối hành trình phụng sự cộng đồng, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure vừa đồng hành cùng Hội Người giáo dục Bệnh đái tháo đường Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phường Việt Hưng (Hà Nội) trong chương trình cộng đồng “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe”. Không chỉ là một hoạt động đi bộ cộng đồng, chương trình mang đến một cách tiếp cận gần gũi nhưng đầy ý nghĩa trong việc phòng ngừa các bệnh mạn tính – thông qua việc duy trì vận động thể chất và xây dựng lối sống khoa học.

11 giờ trước Thông tin kinh doanh

Kiện toàn các ban chỉ đạo của Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và cải cách tư pháp

Kiện toàn các ban chỉ đạo của Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và cải cách tư pháp

Sáng 13/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

(Pháp lý). Theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, hiệu quả trong quản trị công được xác định là một trong những mục tiêu cốt lõi để bảo đảm công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển bao trùm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . Từ góc nhìn luật học, điều này đòi hỏi mỗi quốc gia phải không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực công, đồng thời phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lãng phí, thất thoát và sử dụng tài sản công sai mục đích.

12 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

FDI thế hệ mới cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực mới, vị thế mới

FDI thế hệ mới cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực mới, vị thế mới

Phát biểu tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 chiều nay, 13/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, FDI thế hệ mới không chỉ đến Việt Nam để sản xuất, để khai thác thị trường, mà cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực mới và vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu.

14 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay