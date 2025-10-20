Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vinamilk gia nhập nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu

10:31 20/10/2025
Lần đầu tiên có chỉ số sức mạnh thương hiệu vượt ngưỡng 90 điểm – xếp hạng AAA+, Vinamilk được Brand Finance đánh giá có sức mạnh thương hiệu cao hơn cả top 3 thương hiệu sữa có giá trị cao nhất hành tinh và vào nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất thế giới. Với dấu ấn nổi bật này, Vinamilk đã trở thành thương hiệu sữa đứng thứ 3 thế giới về sức mạnh thương hiệu và được mời tham gia chuyên mục spotlight toàn cầu của Brand Finance.

Vinamilk gia nhập nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu
Xếp hạng AAA+ không chỉ là một danh hiệu, mà là chứng nhận cho sức mạnh nội tại vượt trội của thương hiệu. Theo Brand Finance, tổ chức tư vấn – định giá thương hiệu độc lập đang giám sát khoảng 6.000 thương hiệu tại 40 quốc gia khắp thế giới, chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index – BSI) được xây dựng dựa trên các yếu tố như: mức độ nhận biết, lòng trung thành, khả năng sinh lời, hiệu quả truyền thông và chiến lược phát triển bền vững.

Vị thế thương hiệu Vinamilk tại Việt Nam và trên thế giới

TOP 2 THƯƠNG HIỆU GIÁ TRỊ NHẤT VIỆT NAM

TOP 1 THƯƠNG HIỆU THỰC PHẨM GIÁ TRỊ NHẤT ASEAN

TOP 1 THƯƠNG HIỆU SỮA TIỀM NĂNG NHẤT THẾ GIỚI

TOP 3 THƯƠNG HIỆU SỮA TOÀN CẦU VỀ CHỈ SỐ SỨC MẠNH THƯƠNG HIỆU

Đạt xếp hạng AAA+ nghĩa là thương hiệu đó đủ năng lực để trở thành nền tảng cho chiến lược tăng trưởng kinh doanh, có thể được sử dụng để mở rộng các danh mục sản phẩm mới, nhượng quyền sang các ngành khác và duy trì uy tín mạnh mẽ tại nhiều quốc gia – những yếu tố cốt lõi giúp thương hiệu vượt qua giới hạn ngành hàng.

Chúng tôi chứng kiến sức mạnh thương hiệu của Vinamilk tăng rõ rệt khi doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế và tích hợp toàn diện bộ nhận diện thương hiệu mới vào hoạt động kinh doanh. Năm nay, Vinamilk được xếp vào nhóm rất ít thương hiệu toàn cầu có thể duy trì uy tín mạnh mẽ ở bất kỳ lĩnh vực nào mà tên tuổi được hiện diện. Thông thường, không quá 5% thương hiệu toàn cầu đạt được mức AAA+ này”, ông Alex Haigh – Giám đốc điều hành Brand Finance khu vực châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ thêm.

hinh-1-1760931107.jpg

Ông Alex Haigh – Giám đốc điều hành Brand Finance khu vực châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ về báo cáo giá trị thương hiệu năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Một điểm đáng chú ý, theo Brand Finance, mặc dù khu vực APAC (bao gồm các nền kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương như Việt Nam, New Zealand, Nhật Bản, Trung Quốc…) chỉ chiếm 34,4% thị trường sữa toàn cầu và sở hữu 4 trong số 10 thương hiệu sữa hàng đầu, nhưng lại đóng góp đến 54,1% tổng giá trị thương hiệu trong top 10.

Điều này cho thấy các công ty trong khu vực, trong đó có Vinamilk, đang chuyển hóa quy mô thành giá trị thương hiệu một cách mạnh mẽ. Trong 6 năm liên tiếp, Vinamilk giữ vững vị thế trong ngành sữa, với vị trí Top 5 thương hiệu giá trị nhất APAC và Top 3 về chỉ số sức mạnh thương hiệu – một kỷ lục hiếm có giữa bối cảnh thị trường đầy biến động. Điều này lý giải lý do vì sao Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam được mời tham gia chuyên mục spotlight (chuyên mục vinh danh các thương hiệu có thành tích nổi trội tại từng thị trường) của Brand Finance năm nay.

hinh-2-1760931097.jpg

Ông Nguyễn Quang Trí – Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk – nhận chứng nhận Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam từ đại diện Brand Finance (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Không chỉ dẫn đầu, Vinamilk còn tạo ra xu hướng

Bí quyết đằng sau thành tích ấn tượng này là, Vinamilk đang đi đúng xu hướng tương lai của thị trường sữa khu vực. Theo Brand Finance, xu hướng nổi bật là liên tục đổi mới sản phẩm – phát triển các dòng sản phẩm (SKU) đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hướng đến sức khỏe như giảm đường, tăng cường dinh dưỡng và bổ sung lợi khuẩn. Vinamilk Green Farm cao đạm – dòng sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ siêu vi lọc tiên tiến để tạo ra sản phẩm cao đạm, ít béo, giàu can xi và không chứa lactose - được tổ chức định giá thương hiệu này đưa ra như một trường hợp đổi mới điển hình.

hinh-3-1760931107.jpg

Vinamilk Green Farm cao đạm – dòng sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ siêu vi lọc – được Brand Finance đưa ra như một ví dụ điển hình về xu hướng đổi mới sản phẩm tại khu vực (Ảnh: Minh Anh)

Kết nối thế hệ Gen Z – biến thương hiệu truyền thống thành biểu tượng sống động cũng là xu hướng dần rõ nét tại khu vực, trong bối cảnh chuyển tiếp giữa các thế hệ người tiêu dùng. Những người tiêu dùng mới không chỉ mua sản phẩm, họ mua phong cách sống. Vinamilk sớm nhận ra điều này, dịch chuyển sự hiện diện sang các nền tảng số, tạo nội dung ngắn trên TikTok/Reels, hợp tác với người nổi tiếng (influencer) và xuất hiện trong các thử thách do người dùng tạo ra như công thức nấu ăn đơn giản, đồ ăn nhẹ lành mạnh, mẹo sống xanh, … Hướng đi này được đánh giá sẽ giúp Vinamilk duy trì độ phủ dài hạn trong tương lai – nơi sự hiện diện của thương hiệu không chỉ nằm trên kệ, mà trên newsfeed và trong khoảnh khắc hàng ngày của giới trẻ.

hinh-4c-1760931107.jpg

Đổi mới cách tiếp cận với Gen Z là cách Vinamilk duy trì sức hút trong bối cảnh chuyển đổi giữa các thế hệ người tiêu dùng (Ảnh: Minh Anh)

Cuối cùng là xu hướng tiêu dùng bền vững. Nếu như ở châu Âu hay Bắc Mỹ, phát triển bền vững là xu hướng tất yếu thì tại ASEAN, đây là cuộc đua mới hình thành. “Vinamilk không chỉ hòa mình vào làn sóng ấy, mà còn đóng vai trò thúc đẩy xu hướng trong khu vực. Đây là một trong những lý do cốt lõi khiến sức mạnh thương hiệu của Vinamilk tăng lên”, ông Alex nhấn mạnh.

Từ hơn một thập niên trước, doanh nghiệp này đã đầu tư cho mô hình kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải, hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Đến nay, Vinamilk đã có hai nhà máy và một trang trại đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi chỉ có chưa đến 5% thương hiệu toàn cầu đạt xếp hạng AAA+, câu chuyện của Vinamilk không chỉ là niềm tự hào của một doanh nghiệp, mà còn là lời khẳng định: Việt Nam đã có những thương hiệu đủ sức mạnh để sánh vai với các thương hiệu trên thế giới và đang trên hành trình tăng trưởng mỗi ngày”, ông Nguyễn Quang Trí – Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk chia sẻ./.

PV

