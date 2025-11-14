Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025: “Sàn diễn” của thế hệ doanh nghiệp công nghiệp mới

15:39 14/11/2025
Quy tụ gần 750 doanh nghiệp trong và ngoài nước, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 trở thành sàn diễn hội tụ của thế hệ máy móc và công nghệ sản xuất hiện đại. Diễn ra từ 12 – 15/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh – Hà Nội, sự kiện đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của ngành triển lãm, khi các lĩnh vực mũi nhọn lần đầu tiên cùng hội tụ trên một sân khấu, kết nối để định hình tương lai sản xuất Việt Nam.

VIFF 2025 – “Trái tim” của chuỗi giá trị công nghiệp  

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 được tổ chức thành 5 phân khu triển lãm chuyên ngành, tương ứng với 5 mô hình hội chợ độc lập trước đây. Điều này tạo nên một "bản đồ công nghiệp Việt Nam thu nhỏ, tái hiện trọn vẹn chuỗi giá trị của nền sản xuất Việt Nam.

Tại khu vực Hội chợ Công nghiệp Quốc tế Việt Nam (VIIF) - “trái tim” của triển lãm, gần 200 gian hàng quy tụ, trưng bày các giải pháp cơ khí, chế tạo, tự động hóa và công nghiệp phụ trợ - những bộ phận cơ khí cốt lõi của nền sản xuất.

a1-1763109570.jpg

Tiến sĩ Nguyễn Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - tham quan gian hàng tại Triển lãm VIIF

Gian hàng của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ FCC là đại diện tiêu biểu cho mảng gia công kim loại tấm, trình diễn các "cỗ máy mẹ" như máy cắt laser fiber và máy chấn CNC, nền tảng của mọi nhà xưởng cơ khí.

Trong khi đó, Công ty TNHH Công nghệ Weldcom phô diễn sức mạnh của công nghệ chế tạo cốt lõi, từ các giải pháp hàn/cắt cơ bản đến robot hàn tự động hóa cao.

Bức tranh được hoàn thiện với sự tham gia của Thịnh Phát, doanh nghiệp cung cấp các “mạch máu công nghiệp” – hệ thống máng cáp, tủ điện và vật tư cơ điện thiết yếu cho mọi nhà máy hiện đại.

anh-2-1763109581.jpg

Khách tham quan chi tiết máy tại một gian hàng khu vực VIIF 2025

CMES Vietnam – “Bộ não” của nhà máy tương lai

Song song đó, khu vực của CMES Vietnam - triển lãm quốc tế về công nghệ máy công cụ và hệ thống tự động - mang đến “bộ não nhà máy” với loạt giải pháp robot hóa, in 3D, cắt gọt chính xác và phần mềm quản lý thông minh. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tỷ lệ hấp thụ robot công nghiệp của Việt Nam dự kiến tăng 150% trong 5 năm tới, và CMES là nơi thể hiện rõ nhất xu hướng này.

a3-1763109581.jpg

Cánh tay robot của Fanuc (Trung Quốc) trình diễn viết thư pháp, thu hút rất đông người tham quan

Vietbuild – công nghệ xây dựng tiên tiến và giải pháp bền vững

Sau lớp nền công nghệ sản xuất, hành trình khám phá tiếp tục dẫn đến khu Vietbuild, thương hiệu triển lãm quen thuộc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và trang thiết bị công trình.

Nổi bật là VRO Group (Gian hàng 931 – 934, Khu A5), mang đến các giải pháp công nghệ xây dựng tiên tiến. Sản phẩm của VRO tập trung vào các công nghệ tối ưu hóa kết cấu và đẩy nhanh tiến độ, như sàn phẳng, dầm và panel bê tông cốt thép đúc sẵn, thể hiện rõ xu hướng công nghiệp hóa ngành xây dựng, giúp giảm chi phí và thời gian thi công.

a4-1763109581.JPG

Gian hàng các dòng máy xúc, cẩu công nghiệp của XCMG

Khu vực Hall H7 – H8 trở thành điểm nhấn khi giới thiệu hai chủ đề dẫn dắt xu hướng toàn cầu: “Công nghệ Xanh” và “Nhà thông minh”. Trong đó, "Leader - Lighting zone quy tụ hàng loạt thương hiệu như Kingled, Kawasan – Kawaled, Chu Minh Hải – Nx Lighting, trưng bày các giải pháp chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Cũng tại khu vực này, khách tham quan lần đầu tiên được thưởng lãm và check-in với một không gian TOPIARY (nghệ thuật tạo hình cây) cỡ lớn do BachoFactory thiết kế và thi công, sử dụng cỏ nhân tạo nghệ thuật để mô phỏng các hình khối đa dạng với kích thước ấn tượng.

a5-1763109581.jpg

Khu trưng bày đồ sộ và chuyên nghiệp, gồm cả sa bàn mô hình của Công ty 911

VNDA Expo – giải pháp hoàn thiện công trình

Nếu khu triển lãm Vietbuild giới thiệu các công nghệ xây dựng công nghiệp, vật liệu bền vững và giải pháp tiết kiệm năng lượng cho nhà xưởng hiện đại thì khu vực Triển lãm Quốc tế Ngành Cửa Việt Nam VNDA Expo lại cung cấp các giải pháp hoàn thiện công trình.

Quy tụ các doanh nghiệp đầu ngành thuộc Hiệp hội Cửa Việt Nam (VFDA) với mạng lưới phân phối phủ khắp toàn quốc, khu vực này mang đến hệ sinh thái giải pháp hoàn thiện toàn diện – từ cửa, vách, kính, phụ kiện đến các sản phẩm trang trí công nghiệp – góp phần tạo nên diện mạo nhà xưởng hiện đại, an toàn và thẩm mỹ.

Vietnam Cafe Show – Công nghiệp hóa ngành F&B

Lần đầu tiên góp mặt tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam, Vietnam Cafe Show mang đến một góc nhìn mới mẻ: “công nghiệp hóa ngành đồ uống”. Các dây chuyền rang xay, đóng gói tự động, các thiết bị pha chế tích hợp AI và IoT hay công nghệ mô-đun cho thấy công nghiệp đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống tiêu dùng.

Trong khi WingsFurni mang đến các dòng ghế chuyên biệt cho nhà hàng, cà phê thì MAXKO Việt Nam giới thiệu nguyên liệu pha chế cao cấp phục vụ hàng trăm thương hiệu đồ uống. Hoàn thiện trải nghiệm cao cấp là Jinxi Technology, kết nối văn hóa trà đạo truyền thống với công nghệ chế tác tinh xảo, tạo nên trải nghiệm giao thoa Đông – Tây trong ngành F&B.

a6-1763109581.jpg

Khách quan chăm chú theo dõi một barista pha chế đồ uống tại Cafe Show Việt Nam

Điểm nhấn của khu vực này là Cuộc thi Barista Quốc gia Việt Nam (VNBC) 2025 - nơi các barista hàng đầu tranh tài để giành tấm vé đại diện Việt Nam tham dự Giải Vô địch Barista Thế giới (WBC) 2025.

a7-1763109581.JPG

Gian hàng VinFast nổi bật với diện tích lớn, phong cách trưng bày hiện đại và dải sản phẩm xe điện phong phú, thu hút khách tham quan ngay từ cái nhìn đầu tiên

Quy mô hoành tráng của Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 cho thấy tầm nhìn của VEC trong việc biến triển lãm thành hạ tầng tri thức và giao thương chiến lược của nền công nghiệp Việt Nam. Đây là nơi giới chuyên môn, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước cùng ngồi lại đối thoại, tìm lời giải cho bài toán năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp Việt Nam hiện đại, tự chủ và hội nhập sâu với chuỗi giá trị toàn cầu.

PV

