Từ lớp học đến cuộc sống: Hành trình debut của tân sinh viên

12:11 14/10/2025
Bước chân vào đại học chính là khoảnh khắc “debut” của mỗi tân sinh viên. Mặc dù đối mặt với nhiều bỡ ngỡ, căng thẳng vì những thử thách mới, nhiều bạn trẻ vẫn làm chủ "sân khấu" của chính mình bằng cách dấn thân vào môi trường mới để "level up” bản thân.

Từ quyết tâm đó, việc làm thêm không chỉ còn là kiếm tiền trang trải, mà trở thành sân chơi thực chiến. Bằng cách dấn thân táo bạo để "đa dạng hóa portfolio", các tân sinh viên đang rèn luyện bản lĩnh sắc bén, chủ động "nâng cấp bản thân" và viết tiếp câu chuyện trưởng thành đầy bản sắc cho riêng mình.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Khánh Vân (18 tuổi, quê Lâm Đồng) chỉ mới 4 tháng trước còn ngồi trên ghế trường THPT, nay đã là tân sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Khác với nhiều bạn chọn an toàn, Vân nhận làm làm cộng tác viên cho một startup thương mại điện tử.

1-1760418728.jpg

Xua tan căng thẳng, giảm stress với Trà Xanh Không Độ để tự tin bước ra khỏi vùng an toàn là cách nhiều tân sinh viên hòa mình và thích nghi với cuộc sống mới

Công việc yêu cầu cao, deadline gấp, đôi khi khiến cô gái trẻ bối rối. “Lúc đầu mình stress thật sự, vì vừa học các môn mới lạ, vừa chạy deadline công việc. Nhưng chính sự bận rộn đó khiến mình trưởng thành hơn. Mỗi khi mệt mỏi, mình uống chai Trà Xanh Không Độ  để giải nhiệt cuộc sống, hít thở sâu rồi quay lại chiến đấu tiếp. Hương vị trà xanh thơm ngon giúp mình thấy sảng khoái như có thêm năng lượng để cố gắng hơn”, Vân chia sẻ.

Chỉ sau 4 tháng, Khánh Vân đã học được kỹ năng quản lý thời gian, biết đặt ưu tiên, và đặc biệt là tự tin hơn khi giao tiếp với đồng nghiệp lớn tuổi. “Nếu không bước ra khỏi vùng an toàn, chắc mình chẳng bao giờ nghĩ mình làm được”, nữ sinh nói.

Từ đam mê đến trải nghiệm thực tế

Trong khi Khánh Vân khai phá bản thân với thương mại điện tử, Hoàng Định (tân sinh viên ĐH Kiến Trúc TP.HCM) chọn cách biến sở thích thành trải nghiệm thực chiến. Vốn đã “ghiền” nhiếp ảnh từ thời cấp 3, Định mạnh dạn dấn thân làm phụ việc tại một studio cưới ở phường Xuân Hòa.

2-1760418728.jpg

Được chiết xuất từ 100% lá trà xanh Thái Nguyên, Trà Xanh Không Độ với EGCG giúp người trẻ giảm căng thẳng, mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày trên hành trình “level up” bản thân

Tuy nhiên, công việc không lãng mạn như những khung hình lung linh. Nam sinh tường xuyên phải xách các đồ nghề nặng trịch, chạy ngoài nắng hỗ trợ ekip hay cày xuyên đêm sửa ảnh.

“Có lần khách hàng gắt vì hình chưa ưng ý, mình stress lắm. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, uống chai Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng mệt mỏi, mình ngồi chỉnh ảnh lại cả buổi. Đến lúc khách hài lòng, mình thấy tất cả áp lực đều đáng giá”, Định kể.

Điều Định nhận được không chỉ là tiền công, mà là kỹ năng làm việc thực tế, biết lắng nghe và xử lý vấn đề. Quan trọng hơn, cậu tìm thấy niềm vui khi đam mê của mình có thể trở thành một nghề nghiệp nghiêm túc.

Rèn bản lĩnh từ những trải nghiệm “khó nhằn”

Nếu Khánh Vân và Định chủ động tìm việc làm thêm, thì Thùy Anh (tân sinh viên trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng chọn tham gia hoạt động cộng đồng. Cô đăng ký tình nguyện cho một dự án dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em khó khăn.

3-1760418677.jpg

Với nhiều tân sinh viên, việc giảm stress để tự tin hòa mình vào cuộc sống mới với những trải nghiệm khó nhằn là cơ hội giúp bản thân trưởng thành hơn

Lần đầu đứng lớp, Thùy Anh lúng túng, thậm chí bị học trò nhỏ trêu chọc. “Mình quê muốn khóc, tưởng bỏ luôn. Nhưng rồi mình nghĩ, nếu không kiên nhẫn, thì đâu còn ý nghĩa khi làm tình nguyện?”, nữ sinh nhớ lại.

Sau 2 tháng, Thùy Anh dần làm chủ được lớp học, biết cách kết nối, biến giờ học thành những trò chơi tiếng Anh thú vị. Mỗi khi mệt mỏi, cô lại chọn cho mình một buổi “chill” đúng nghĩa: nghe nhạc, đọc sách và uống chai Trà Xanh Không Độ với EGCG được chiết xuất 100 từ lá trà xanh Thái Nguyên để giảm căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống.

“Dự án cho mình nhiều hơn cả kỹ năng giảng dạy. Nó dạy mình sự kiên nhẫn, sự đồng cảm và bản lĩnh đối diện với khó khăn. Những thứ ấy không có trong sách vở, nhưng sẽ đi theo mình rất lâu”, Thùy Anh nói.

Biến stress thành động lực viết tiếp câu chuyện trưởng thành

Nhìn vào câu chuyện của Vân, Định hay Thùy Anh dễ thấy một điểm chung: stress là điều khó tránh trong năm nhất. Nhưng thay vì để áp lực níu chân, mỗi người lại chọn cách biến nó thành động lực để trưởng thành.

4-1760418728.jpg

Hãy mạnh dạn dấn thân, tìm trải nghiệm mới và giảm stress mỗi ngày với Trà Xanh Không Độ để viết tiếp câu chuyện trưởng thành của chính bạn

Sau vài tháng, Khánh Vân đã tự tin đứng thuyết trình trước lớp. Hoàng Định dám nhận những job chụp ảnh tự do đầu tiên còn Thùy Anh trở thành “cô giáo nhỏ” được học trò yêu quý. Mỗi bước đi, mỗi trải nghiệm đều biến năm nhất thành một hành trình nhiều sắc màu và thật đáng nhớ.

Điều họ học được không chỉ là kiến thức giảng đường, mà còn là khả năng xoay xở với áp lực, biến stress thành sức bật để “level up” bản thân. Năm nhất vì thế không chỉ là giai đoạn làm quen, mà là bệ phóng để tân sinh viên khai phá chính mình, tích lũy vốn sống và sẵn sàng cho tương lai.

Và quan trọng hơn cả, họ biết cách “reset” bản thân giữa nhịp sống bận rộn. Nghe nhạc, thư giãn hay đôi khi là một buổi chiều thảnh thơi cùng bạn bè thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh, được chiết xuất từ 100% lá trà xanh Thái Nguyên với EGCG giúp giảm stress, xua tan mệt mỏi, giữ tinh thần sảng khoái để giải nhiệt cuộc sống.

Cứ học hết mình, chill đúng lúc, dấn thân hết sức và giữ tinh thần tươi mới, vì năm nhất chính là sân khấu để bạn “debut” rực rỡ và viết nên câu chuyện trưởng thành của riêng mình.

