Sửa Luật Trọng tài thương mại: Tạo đột phá để nâng sức cạnh tranh quốc gia

08:36 29/04/2026
Hạn chế hủy phán quyết và thúc đẩy quốc tế hóa... được xem là những nội dung then chốt khi sửa đổi Luật Trọng tài thương mại, nhằm biến trọng tài thành một thiết chế hỗ trợ hiệu quả cho môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cải cách thủ tục, hạn chế hủy phán quyết trọng tài

Chiều 28/4, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về Báo cáo định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài thương mại với sự tham gia của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cùng nhiều chuyên gia pháp lý.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Khánh Ngọc – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, việc sửa đổi Luật Trọng tài thương mại là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh mới cần có những điều chỉnh mạnh mẽ hơn để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì cuộc họp

Theo ông Ngọc, dự thảo sửa đổi hiện tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn. Nhóm đầu tiên là rà soát, mở rộng và thống nhất phạm vi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Hiện có khoảng 24 văn bản luật, nghị quyết liên quan đến trọng tài, trong đó nhiều quy định cho phép giải quyết tranh chấp bằng trọng tài nhưng chưa đồng bộ.

Vì vậy, việc sửa luật cần bảo đảm sự thống nhất giữa Luật Trọng tài thương mại và các quy định pháp luật liên quan, đồng thời xem xét mở rộng phạm vi tranh chấp theo hướng khả thi.

Nhóm thứ hai là cải cách thủ tục trọng tài, đây là nội dung được đánh giá là quan trọng nhất. Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, nhiều quy định hiện nay khiến quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, làm mất đi lợi thế lớn nhất của trọng tài là nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và hiệu quả.

Ông cho rằng cần chuẩn hóa thủ tục, tránh tình trạng các bên liên tục bổ sung yêu cầu khởi kiện hoặc phản tố khiến vụ việc kéo dài không có điểm dừng. Khi đã nộp đơn khởi kiện, các bên cần tuân thủ khuôn khổ rõ ràng để vụ việc sớm đi đến phán quyết cuối cùng.

Đối với các vụ việc đơn giản, giá trị nhỏ, cần thiết kế thủ tục rút gọn để giải quyết nhanh hơn. Ngay cả với thủ tục thông thường cũng cần có mốc thời gian cụ thể như tố tụng tại tòa án để bảo đảm tính cạnh tranh của trọng tài.

Nhóm chính sách thứ ba là hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước và vai trò hỗ trợ của tòa án. Tinh thần chung là nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho trọng tài phát triển thay vì can thiệp hành chính quá sâu.

Trong đó, vấn đề hủy phán quyết trọng tài sẽ được sửa đổi căn cơ. Theo ông Ngọc, nếu phán quyết trọng tài dễ bị hủy thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của trọng tài trong mắt cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần xác định rõ mô hình tổ chức và quản trị của các trung tâm trọng tài. Đây không phải hoạt động thương mại thông thường mà là thiết chế hỗ trợ tư pháp, bảo vệ công lý nên phải có cơ chế quản lý riêng, rõ trách nhiệm pháp lý và phương thức vận hành.

Nhóm thứ tư là hoàn thiện quy định liên quan đến trọng tài nước ngoài và trọng tài quốc tế. Dù Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường dịch vụ trọng tài từ khi gia nhập WTO, nhưng số lượng tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại Việt Nam vẫn còn hạn chế.

Do đó, theo ông cần xây dựng môi trường pháp lý đủ hấp dẫn để thu hút trọng tài viên quốc tế và các tổ chức trọng tài nước ngoài đến Việt Nam hoạt động, đồng thời hạn chế tình trạng doanh nghiệp Việt Nam đưa tranh chấp ra nước ngoài giải quyết.

"Mục tiêu chung của lần sửa đổi này là tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để trọng tài phát huy hiệu quả, trở thành lợi thế cạnh tranh so với tố tụng tại tòa án và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Việt Nam", ông Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

Đề xuất đưa cơ chế miễn trách nhiệm vào luật

Góp ý tại cuộc họp, GS.TS Lê Hồng Hạnh – Chủ tịch VIAC cho rằng, điểm quan trọng nhất khi sửa luật là phải đặt yếu tố quốc tế hóa ở vị trí trung tâm, thay vì chỉ chú trọng đến sự hiện diện hình thức của các tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Theo ông, trong bối cảnh toàn cầu hóa, điều cần thiết không phải là các trung tâm trọng tài quốc tế phải mở văn phòng tại Việt Nam, mà là hoạt động trọng tài trong nước phải được quốc tế hóa từ quy trình tố tụng, mô hình quản trị đến tiêu chuẩn vận hành.

VIAC hiện đang nghiên cứu và áp dụng các chuẩn mực của những trung tâm trọng tài hàng đầu thế giới như: HKIAC, SIAC, ICC hay KCAB. Từ tố tụng đến quản trị đều được xây dựng theo hướng quốc tế. "Cái cần là quốc tế hóa thực chất chứ không phải chỉ là sự hiện diện hình thức", ông Hạnh nhấn mạnh.

GS.TS Lê Hồng Hạnh – Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phát biểu ý kiến

Theo Chủ tịch VIAC, nếu luật không xác lập rõ chủ trương quốc tế hóa thì các trung tâm trọng tài sẽ không có động lực thay đổi để hội nhập quốc tế. Ông cũng cho rằng cần thay đổi mạnh mẽ cách tiếp cận của nhà nước đối với trọng tài thương mại. Trọng tài phải được nhìn nhận là một thiết chế hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia chứ không phải chỉ là công cụ quản lý hành chính.

Dẫn thực tế tại Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia hay Trung Quốc, ông Hạnh cho biết lãnh đạo cấp cao như Bộ trưởng Tư pháp, thậm chí lãnh đạo chính quyền địa phương đều trực tiếp thúc đẩy hoạt động trọng tài. Nhiều trung tâm trọng tài còn được đầu tư cơ sở vật chất, miễn thuế và tạo điều kiện tối đa để phát triển.

Trong khi đó, điều Việt Nam cần trước mắt không phải là ưu đãi quá lớn mà là hạn chế sự can thiệp hành chính quá sâu vào hoạt động trọng tài.

Các chuyên gia tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Ông nhắc lại việc từng có đề xuất giao cấp phường xử lý việc hủy phán quyết trọng tài và cho rằng đây là tư duy rất nguy hiểm, nếu không thay đổi sẽ cản trở nghiêm trọng sự phát triển của trọng tài thương mại.

GS.TS Lê Hồng Hạnh đề nghị cần bổ sung cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho trọng tài viên đối với những sai sót chuyên môn không do lỗi cố ý, nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động xét xử. "Nếu phán quyết hôm nay ban hành, ngày mai lại bị hủy thì không ai muốn đến làm việc cả", ông nói.

Trao đổi thêm về nội dung trên, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, Ban soạn thảo cũng đã nghiên cứu đưa quy định miễn trách nhiệm vào dự thảo luật theo hướng trọng tài viên được bảo vệ đối với các sai sót vô ý trong hoạt động chuyên môn, tương tự cơ chế đang áp dụng với thẩm phán.

Tại cuộc họp, các chuyên gia tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo. Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện báo cáo, đề xuất các định hướng sửa đổi lớn đối với Luật Trọng tài thương mại trong thời gian tới.

Cùng chủ đề
Gỡ “nút thắt” gần 4.500 dự án tồn đọng: Hoàn thiện cơ chế đặc thù giải phóng nguồn lực đất đai Pháp lý và Kinh doanh
Gỡ “nút thắt” gần 4.500 dự án tồn đọng: Hoàn thiện cơ chế đặc thù giải phóng nguồn lực đất đai

Dự thảo nghị định hướng dẫn Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý...

Đề xuất xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn Pháp lý và Kinh doanh
Đề xuất xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn

Bộ Tài chính đề xuất xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) để thay thế...

Đã có cơ chế xử lý các dự án đã cấp 'đất ở không hình thành đơn vị ở' Pháp lý và Kinh doanh
Đã có cơ chế xử lý các dự án đã cấp 'đất ở không hình thành đơn vị ở'

Nghị quyết số 29 của Quốc hội lần đầu thiết lập cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý...

Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC tổ chức kỷ niệm 01 năm thành lập Pháp lý và Kinh doanh
Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC tổ chức kỷ niệm 01 năm thành lập

(Pháp lý) - Ngày 25 tháng 4, tại TP. HCM, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế TGAC tổ...

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam Pháp lý và Kinh doanh
Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam,...

Băn khoăn về thẩm quyền quy định "ngưỡng" thuế trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật về thuế Pháp lý và Kinh doanh
Băn khoăn về thẩm quyền quy định "ngưỡng" thuế trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật về thuế

Sáng ngày 23/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, dưới sự điều hành của...

Mới cập nhật
Hoàn thiện khung pháp luật đầu tư nội địa nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tranh chấp quốc tế

Hoàn thiện khung pháp luật đầu tư nội địa nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tranh chấp quốc tế

(Pháp lý). Bài viết phân tích sự cần thiết hoàn thiện khung pháp luật đầu tư nội địa của Việt Nam nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tranh chấp quốc tế (ISDS/ITS) trong bối cảnh thực thi các cam kết từ EVFTA, CPTPP và EVIPA.

7 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Chủ xe hài lòng với trải nghiệm “ông chủ” trên VinFast VF 9

Chủ xe hài lòng với trải nghiệm “ông chủ” trên VinFast VF 9

VinFast VF 9 đang cho thấy những giá trị tiệm cận phân khúc xe sang: từ trải nghiệm “ông chủ” tại hàng ghế thứ hai tới những đặc quyền “vượt chuẩn” thị trường đi kèm.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Sun Group và hành trình nâng tầm hạ tầng hàng không trong kỷ nguyên mới

Sun Group và hành trình nâng tầm hạ tầng hàng không trong kỷ nguyên mới

Tiên phong kiến tạo hạ tầng hàng không với tư duy khác biệt, Sun Group đang góp phần mở rộng không gian phát triển cho từng điểm đến, nơi “cửa ngõ bầu trời” không chỉ kết nối, mà trực tiếp dẫn dắt tăng trưởng.

8 giờ trước Thông tin đầu tư

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng qua các hiệp định CPTPP và EVFTA, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (Luật số 150/2025/QH15, thông qua ngày 11/12/2025, hiệu lực từ 01/01/2026) đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách tư pháp Việt Nam

8 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và xem xét việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn là hết sức cần thiết.

9 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường hiện đại, toàn cầu hóa và chuyển đổi số, hoạt động lập pháp trong lĩnh vực kinh tế ngày càng giữ vai trò then chốt đối với quản trị phát triển quốc gia.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại. Bài viết phân tích các đặc điểm của kỷ nguyên kinh tế số và các vấn đề cụ thể mà luật sở hữu trí tuệ phải đối mặt, đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy và phát triển hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng mở lối dòng tiền mới cho doanh nghiệp

Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng mở lối dòng tiền mới cho doanh nghiệp

Bài toán thiếu vốn nhiều năm qua vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn nhất cản trở khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tăng tốc. Trong khi tín dụng ngân hàng chưa dễ chạm tới với số đông doanh nghiệp nhỏ và vừa, kỳ vọng đang được đặt vào các giải pháp tài chính mới, đặc biệt là sự hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng như một kênh dẫn vốn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

10 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Những đại công trình thay đổi diện mạo đất nước

Những đại công trình thay đổi diện mạo đất nước

Hôm nay (29.4), hàng loạt công trình trọng điểm trên cả nước sẽ đồng loạt khánh thành, thi công nhằm chào mừng 51 năm ngày đất nước thống nhất.

10 giờ trước Thông tin đầu tư

Tham vấn chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Hoàn thiện hành lang pháp lý phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Tham vấn chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Hoàn thiện hành lang pháp lý phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Sáng 28/4/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban soạn thảo xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) chủ trì Hội nghị.

11 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay