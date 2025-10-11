Từ lạc lõng đến tự tin: Cú hích để tân sinh viên bứt phá năm nhất

Ngày còn ngồi ghế cấp 3, không ít bạn trẻ mơ mộng về "thiên đường đại học" với lời hứa hẹn ngọt ngào của sự tự do, không ai kèm cặp, và quan trọng nhất: "học đại học nhàn lắm!" Nhưng cánh cửa ấy vừa mở ra đã tặng ngay cho tân sinh viên 1001 cú sốc: từ "bơi" trong bể kiến thức mênh mông, cho đến nỗi nhớ nhà quay quắt hay hành trình chuyển trọ đầy gian nan.

Nhưng khoan, đừng vội bi quan! Những "cú sốc" này lại là liều vaccine trưởng thành mạnh mẽ nhất, giúp bạn từ một cô cậu học trò vô tư "level up" thành người lớn bản lĩnh, chỉ sau một thời gian ngắn với chiếc áo sinh viên.

“Đại học nhàn lắm”: Lời đồn đáng yêu nhưng hơi… lừa

"Lên đại học học nhàn lắm" là câu nói quen thuộc. Và đúng là nó "nhàn" thật, nhưng là "nhàn" theo cách của sự tự lập và trách nhiệm cá nhân.

Nếu học ở cấp 3 giống như một đường ray có sẵn thì đại học chính là một bản đồ trống. Bạn phải tự chọn tín chỉ, tự nghiên cứu… và tự vẽ hành trình. Combo “khai vị” cho năm nhất từ triết, logic, kinh tế chính trị đến toán cao cấp… đủ sức khiến tân sinh viên choáng váng.

Nhiều tân sinh viên bị ngợp và stress bởi kiến thức mới từ các môn học lần đầu tiên được tiếp xúc ở môi trường đại học.

“Thú thực, vào giờ triết học mình như vịt nghe sấm. Nhiều thuật ngữ lần đầu nghe đến khiến mình thấy ngợp”, Diệu Anh, tân sinh viên Đại học Văn Hiến kể với nụ cười tươi rói.

Nhưng thay vì buông xuôi, Diệu Anh chọn "tâm thế chinh phục" với mục tiêu giành học bổng ngay học kỳ đầu, nữ sinh đều đặn "cắm rễ" thư viện.

"Vào đại học mình mới biết không phải tất cả đều có trên google, nhiều tài liệu phải mò tận thư viện nên mình hay học ở đây," Diệu Anh cười nói.

Đại học “nhàn” hay “mệt” nằm ở cách mỗi người lựa chọn: hoặc ôm deadline quên ăn ngủ để hoàn thành tín chỉ, đạt các mục tiêu đề ra, trưởng thành hơn trong trách nhiệm với chính bản thân, hoặc thong dong và… chấp nhận điểm thấp. Cuối cùng, đại học là bài toán mà mỗi người phải tự giải.

Cú sốc nhớ nhà: Biến nước mắt thành động lực

Không chỉ kiến thức mới lạ, nỗi nhớ cũng là “đặc sản” không thể thiếu của tân sinh viên. Giữa thành phố đông đúc, cảm giác cô đơn đôi khi còn đáng sợ hơn cả bài kiểm tra triết học.

“Trước giờ mình chưa từng xa nhà quá 3 ngày. Giờ chỉ lễ Tết mới được về, nhiều hôm nhớ quá bật khóc,” Ngọc Thảo, tân sinh viên quê Gia Lai, chia sẻ. Nỗi cô đơn nơi căn phòng trọ nhỏ, sự lạc lõng giữa dòng xe kẹt cứng hay những đêm khuya mất ngủ trở thành thử thách lớn.

Vừa thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh để giảm căng thẳng mệt mỏi, vừa “tám” chuyện với gia đình là niềm vui mỗi ngày của nhiều sinh viên xa quê

Thay vì để nỗi buồn chiếm sóng, Thảo lập thói quen đặc biệt: đúng 8h tối mỗi ngày sẽ gọi video về nhà. Công nghệ bỗng trở thành sợi dây vô hình kết nối yêu thương, kéo gần khoảng cách. "Mỗi lần cảm thấy chênh vênh, mình tự an ủi rồi gọi cho mẹ. Vậy là mọi nỗi buồn tan biến!" Thảo cười tươi nói.

Quỳnh Như, tân sinh viên ĐH Luật TP.HCM, có bí quyết riêng để vượt qua nỗi nhớ nhà. Mỗi khi cảm thấy trống trải, cô chọn cách 'reset' tinh thần: dạo quanh khu mình sống để đổi không khí.

“Nhớ nhà là cảm giác tự nhiên, ai cũng trải qua. Nhưng thay vì để nó nhấn chìm, mình biến nó thành động lực để học tập, khiến gia đình tự hào,” Như chia sẻ.

Hành trình chuyển trọ: Khóa huấn luyện kỹ năng tự lập

Nếu nhớ nhà là cú sốc tinh thần, thì tìm phòng trọ là "trận đánh" kéo dài. Cảnh lỉnh kỉnh đồ đạc, tay xách nách mang là hình ảnh quen thuộc trong hành trình chuyển trọ đầy thử thách của tân sinh viên.

Trần Phúc Khang (tân sinh viên UEF) là một minh chứng hùng hồn. Sau khi cùng bạn rong ruổi khắp ngóc ngách Sài Gòn, cuối cùng chốt được phòng trọ 15m2 tại phường Hiệp Bình với giá 3 triệu/tháng.

Trà Xanh Không Độ là thức uống “must have” của nhiều sinh viên để xua tan căng thẳng trước những khó khăn, thử thách trong môi trường sống mới

Tưởng mọi chuyện êm xuôi, nhưng khi dọn vào ở, Khang mới biết đây là "rốn ngập" mỗi khi trời mưa hay triều cường. "Nhiều đêm đang ngủ phải bật dậy tát nước vào phòng, stress cực độ luôn", Khang kể.

Việc chuyển trọ xảy ra liên tục vì 1001 lý do: từ an ninh, giá tăng, ở gép bất ổn, môi trường sống không hợp… Nhưng với Nam Phong (Đại học kinh tế TP.HCM), đây lại là cơ hội rèn kỹ năng ra quyết định. “Mỗi lần chuyển trọ là một lần mình học cách đánh giá và chọn lựa, sau này đi làm cũng dễ thích nghi hơn,” Phong khẳng định.

Cuối cùng, Khang và bạn quyết định “chơi lớn” thuê phòng tại một chung cư mini cũ gần đường Phạm Văn Đồng. “Đắt hơn nhưng an toàn, sạch sẽ, không còn cảnh nước tràn vào phòng, giờ ngủ ngon hẳn!” Khang hào hứng nói.

Nhìn lại, hành trình chuyển trọ không chỉ là thay đổi chỗ ở. Đó chính là khóa huấn luyện thực tế về kỹ năng quan sát, đánh giá, khả năng giải quyết vấn đề. Mỗi lần chuyển trọ, sinh viên tích lũy thêm kinh nghiệm sống giá trị trên con đường theo đuổi ước mơ.

“Level up” để lớn lên mỗi ngày

Những cú sốc đầu đời, từ kiến thức mới lạ, nhớ nhà đến “thủy chiến phòng trọ” dù khiến tân sinh lo lắng, mệt mỏi nhưng là bài kiểm tra quan trọng để trưởng thành.

Nhiều sinh viên chọn Trà Xanh Không Độ với EGCG làm thức uống mỗi ngày để giảm căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày

Đại học không chỉ dạy công thức toán hay định nghĩa kinh tế, mà còn dạy cách tự lập, chịu trách nhiệm và bản lĩnh đứng vững trước thử thách. Nó dạy sinh viên biết tìm sự bình yên giữa deadline dồn dập, học cách mỉm cười giữa những lo âu, và kiên nhẫn trước những lựa chọn khó khăn.

Thế nên, khi những lo lắng, căng thẳng ập đến, đừng sợ hãi bởi đó là điều tất yếu trong hành trình "level up". Một cái ôm từ bạn bè, một cuộc gọi video về nhà – đôi khi chỉ vậy thôi cũng đủ giúp bạn bước tiếp.